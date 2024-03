Il ricorso nell’ordinamento civile -Scheda di Diritto

2. La situazione nell’Ordinamento Civile Italiano



Procedimento

Come atto di iniziativa processuale, il ricorso va tenuto distinto dall’atto di citazione, che viene utilizzato per convenire in giudizio qualcuno (vocatio in jus), con la finalità di sentire il Giudice accertare la propria pretesa, direttamente senza autorizzazione dello stesso e stabilendo in modo autonomo la data di prima udienza, rispettando i termini stabiliti dalla legge.

Nella cosiddetta vocatio iudici il ricorso è indirizzato direttamente al Giudice, il quale ne valuta l’ammissibilità in modo sommario e, se necessario a seconda del rito, fissa l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente un termine per la notifica al convenuto.

Le due tipologie di atto introduttivo non sono complementari, sono alternative.

La legge stabilisce che di norma i giudizi ordinari si introducono con atto di citazione, mentre quelli speciali, come ad esempio i procedimenti d’urgenza, richiesta di decreto ingiuntivo, cause di lavoro, vengono proposti con ricorso.



Forma

Il contenuto del ricorso non è stabilito in modo rigido se non in relazione al rito, che costituisce in questo senso la forma della domanda e la relazione processuale che nasce tra i soggetti del rito procedimentale.

Nel ricorso viene svolta una domanda da parte di un soggetto verso un altro che la riceve, e che è posto in posizione di superiorità funzionale o strutturale rispetto al primo.

Con l’espressione superiorità funzionale s’intende una superiorità dettata dalle funzioni che la legge attribuisce, di conseguenza, ad esempio, una volontà ministeriale può essere sottoposta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Con l’espressione superiorità strutturale s’intende la superiorità delle strutture organizzative, come ad esempio, il cittadino che si rivolge alla struttura amministrativa.

Contenuto

Il contenuto del ricorso, come s’è detto, è influenzato e a volte integrato nella domanda processuale. Tale domanda è svolta secondo i principi generali, ed articolata nel petitum e nella causa petendi.

Il petitum può consistere nella rimozione degli effetti di un fatto che si pretende ingiusto ovvero nella rimozione di un atto illegittimo, adottato da un soggetto in pretesa violazione di norme giuridiche.

La rimozione dell’atto o fatto in questione richiede l’esercizio di specifici poteri, che possono essere richiesti per mezzo dello strumento procedurale in questione.

Lo spiegamento di detti speciali poteri è evidenziato dalla peculiarità dell’intervento dell’Autorità, che può incidere immediatamente sulle situazioni materiali con particolari poteri attribuiti dalla legge, per finalità cautelari, interdittive, monitorie, anticipatorie di condanna.



