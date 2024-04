Parenti come testimoni: è possibile la convocazione?

Se non ci sono altri mezzi di prova, la testimonianza di chi ha assistito agli eventi dei quali si discute in Tribunale è fondamentale, a meno che il giudice decida di non avere fiducia perché la narrazione è in modo palese inattendibile o falsa. In relazione alle persone legate alla parte processuale da un vincolo di parentela, vale a dire, a chi che è coinvolto in modo diretto nel procedimento comprendere se questo tipo di testimonianza è ammissibile o se non lo è.

La testimonianza non vincola il giudice a darle credito, non potendo essere equiparata a una scrittura privata o a un rogito notarile.

Come scrive laleggepertutti.it, i fatti che vengono raccontati in un processo dai testimoni possono essere determinanti, con la finalità di orientare la decisione del giudice.

Nel processo penale non ci sono in genere inconvenienti, nel giudizio civile la legge stabilisce vincoli più stringenti.

Sempre il giudice, ha il potere di valutare se il testimone possa essere credibile, in primo luogo se lo stesso, per via del vincolo di parentela, sia portato a favorire, in modo quasi naturale, il proprio congiunto. Per approfondimenti sul processo civile, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”

1. Che cos’è la testimonianza?

La testimonianza è uno dei mezzi di prova e consiste nella dichiarazione resa da un soggetto su fatti dei quali abbia avuto conoscenza e che sono oggetto del giudizio in corso, che si possano ricollegare o che siano rilevanti ai fini dello stesso processo.

Il soggetto che rende la dichiarazione è detto testimone o teste.

In ambito giuridico il termine testimone può avere anche un’altra accezione, denotando il soggetto che assiste alla formazione di un atto giuridico, ad esempio un atto pubblico, a scopo di futura prova.

In altre parole, la testimonianza è la deposizione fatta davanti al giudice da parte di chi ha conoscenza di fatti che rilevano ai fini processuali.

Costituiscono esempi la testimonianza di chi ha assistito a un delitto, al crollo di un edificio, oppure a un sinistro stradale. Per approfondimenti sul processo civile, consigliamo il volume “Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024”

FORMATO CARTACEO Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024 Il testo, aggiornato alla giurisprudenza più recente, tra cui Cass. SS.UU. 3452/2024, che ha statuito la non obbligatorietà della mediazione per la domanda riconvenzionale, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.È previsto l’aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.Lucilla NigroAutore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022. Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2024 89.30 € Scopri di più

2. A chi è permesso testimoniare

Chiunque può testimoniare, purché abbia cognizione diretta di fatti utili ai fini della decisione. Esistono però dei limiti.

La legge pone alcuni divieti, con la finalità di evitare che possano testimoniare anche persone coinvolte nel procedimento.

Ad esempio, nel giudizio civile vale la regola secondo la quale non possono essere assunte come testimoni le persone che nella causa hanno un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Nel processo civile non possono testimoniare le persone che hanno un interesse diretto nella causa.

Ad esempio, nel caso di un sinistro stradale, i terzi trasportati, oppure il coniuge in comunione dei beni che ha interesse che l’altro vinca la causa.

Anche nel procedimento penale, può testimoniare chiunque.

Secondo la legge, ogni persona ha la capacità di testimoniare.

Non possono testimoniare coloro che sono vincolati dal segreto d’ufficio, dal segreto di Stato, i coimputati dello stesso reato o le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di proscioglimento di condanna.

3. I parenti e la testimonianza

Non esiste una norma che vieti la testimonianza dei parenti.

Questo significa che gli stessi, nelle persone di cugini, nipoti, figli, nonni, possono testimoniare nel processo relativo a un loro congiunto.

Come detto nel paragrafo precedente, nel processo civile la questione si pone esclusivamente per il coniuge in comunione dei beni, che non è un parente.

Nel processo penale, la legge afferma che i prossimi congiunti dell’imputato, compreso il coniuge e il convivente, non sono obbligati a deporre, a meno che non abbiano presentato denuncia, querela o istanza, oppure, gli stessi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

I parenti non sono costretti a testimoniare, potendo scegliere di astenersi.

Se prestano il consenso, però, dovranno deporre come qualsiasi altro testimone.



Potrebbero interessarti anche: Testimoni e collaboratori di giustizia: una panoramica

La testimonianza nell’ordinamento civile