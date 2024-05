Tasso euribor: la cassazione del 3 maggio (pdf in allegato)

Elrond NPL 2017 S.r.l., rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A., ha intimato a Neemias S.r.l. un precetto di pagamento per un importo di € 119.079,64, derivante da un contratto di mutuo ipotecario inizialmente stipulato con il Credito Valtellinese S.c.r.l. Elrond sostiene di essere diventata cessionaria del credito. Neemias S.r.l. ha reagito presentando opposizione all’esecuzione secondo l’articolo 615, comma 1, del codice di procedura civile, ma la loro opposizione è stata respinta dal Tribunale di Busto Arsizio e successivamente la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Neemias S.r.l. ha quindi presentato ricorso basandosi su tre motivi. Elrond NPL 2017 S.r.l. ha resistito con un controricorso. Durante una riunione in camera di consiglio il 25 ottobre 2023, è stata decisa la trattazione in pubblica udienza, come indicato nell’ordinanza interlocutoria numero 30610 del 3 novembre 2023. Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie in conformità all’articolo 378 del codice di procedura civile. A questo genere di contratti si dedica il volume “I contratti e le nuove tutele dei consumatori” , a cui rimandiamo per approfondimenti.

2. La decisione: applicazione del tasso Euribor nei contratti finanziari



La Corte ha stabilito che non è necessario un ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni Unite, nonostante l’argomentazione dettagliata presentata dal Procuratore Generale, noto per la sua esperienza come uno dei migliori giudici fallimentari d’Italia. Questa decisione indica una sufficiente chiarezza nel quadro giuridico attuale per trattare la questione senza bisogno di ulteriori elaborazioni.

ìLa sentenza riconosce che gli utenti finali possono invocare violazioni della concorrenza, facendo riferimento alla decisione delle SS.UU. del 2005 (n. 2207/2005). Questo punto amplia la protezione degli utenti nei confronti di pratiche anticoncorrenziali, garantendo una maggiore equità nel mercato finanziario.

Il collegamento funzionale, come definito dalla decisione SS.UU. del 2021 (n. 41994/2021), sussiste quando almeno uno dei contraenti è consapevole dell’intesa anticoncorrenziale e intende trarne vantaggio. La sentenza specifica che il riferimento all’Euribor può diventare illecito solo se c’è una consapevolezza e intenzionalità di riferirsi a un parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali. Questo implica che le parti o almeno una di esse deve essere a conoscenza dell’alterazione e dei suoi effetti, e che tale conoscenza deve riflettersi nel contratto.

Interessante è il riferimento fatto alla “omnibus fideiussioni” delle SS.UU., estendendo il principio anche ai mutui Euribor. Questo è applicabile specificatamente nel caso in cui il mutuante sia una delle banche coinvolte nella manipolazione del tasso, come Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale e Credit Agricole. La sentenza estende questo principio anche ai contratti finanziari derivati stipulati con queste banche.

Infine, per quanto riguarda la nullità dei contratti, compresi mutui, leasing e derivati, con tutte le altre banche, la sentenza chiarisce che non è necessario ricorrere alla normativa Antitrust, ma sono applicabili i rimedi ordinari previsti dal codice civile (artt. 1346 e 1418 cc). Questo punto è stato sollevato nel corso del ricorso, dove si è argomentato che il collegamento funzionale non dovrebbe essere interpretato in maniera strettamente analoga alla precedente decisione SS.UU., ma che dovrebbe, in alternativa, considerarsi nullo il contratto di mutuo a causa della compromissione del parametro Euribor.



