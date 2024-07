Mutuo solutorio: l’interpretazione rimessa alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite un caso in materia di mutuo solutorio, sollevando rilevanti divergenze interpretative.

1. Il caso

Anna e Antonio hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dalla Cassa di Risparmio di Cento s.p.a., che li aveva condannati al pagamento di oltre 50.000 euro. La controversia riguarda vari mutui stipulati con la banca, in cui gli opponenti contestano la legittimità delle operazioni bancarie, sostenendo che i mutui erano concessi per ripianare debiti preesistenti senza effettiva erogazione delle somme. La controversia si concentra sulla validità dei cosiddetti “mutui solutori”, un tipo di contratto utilizzato per estinguere debiti preesistenti. Gli opponenti sostengono che non vi sia stata una reale erogazione delle somme, ma solo operazioni contabili, ed è contestato il superamento del tasso soglia per l’usura, soprattutto in riferimento al contratto stipulato nel 2000.

Il Tribunale di Ferrara ha parzialmente accolto l’opposizione, ma ha confermato il debito per una parte dell’importo richiesto. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato integralmente l’appello, confermando la validità dei contratti di mutuo e la legittimità delle operazioni bancarie.

2. Il mutuo solutorio

Il mutuo solutorio è un tipo di contratto utilizzato principalmente per estinguere debiti preesistenti del mutuatario verso il mutuante. La questione centrale è se tale operazione possa essere considerata come una vera e propria erogazione di somme, necessaria per la qualificazione dei contratti di mutuo, oppure come una mera operazione contabile che non integra il trasferimento effettivo delle somme. L’indirizzo maggioritario della giurisprudenza ritiene che l’accredito in conto corrente delle somme mutuose costituisca una reale dazione delle stesse, legittimando il contratto di mutuo anche se le somme sono utilizzate per ripianare debiti esistenti., mentre un’interpretazione minoritaria considera questo tipo di contratto come una mera operazione contabile, senza effettivo trasferimento delle somme, assimilabile a una dilazione del termine di pagamento del debito preesistente.



3. Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria, evidenzia la necessità di chiarire la qualificazione del mutuo solutorio, data la divergenza di interpretazioni giurisprudenziali su questo tipo di contratto. La questione principale è se il ripianamento dei debiti preesistenti attraverso un mutuo solutorio possa essere considerato un’effettiva erogazione delle somme al mutuatario. La Corte evidenzia che la decisione ha implicazioni significative, sia concettuali che pratiche, e propone di rimettere la questione alle Sezioni Unite per un intervento nomofilattico che possa fornire una chiarezza definitiva. La decisione avrà quindi un impatto significativo sulla validità dei contratti stipulati in passato, le modalità operative delle banche nell’erogazione dei mutui e la tutela giuridica dei mutuatari, soprattutto in casi di contestazione della legittimità delle operazioni bancarie.

