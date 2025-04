Una, nessuna e centomila: la sostenibilità lungo la catena del valore

Articolo a cura di Cesare Tomassetti Nel suo capolavoro del 1926 “Uno, nessuno e centomila”, Luigi Pirandello ci consegna una vertigine identitaria senza tempo : siamo ciò che crediamo di essere o, piuttosto, l’immagine che gli altri proiettano su di noi ? Il tormento interiore del protagonista Vitangelo Moscarda trova un’eco contemporanea nel mondo delle imprese e della sostenibilità. Nell’era della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), della CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), dei rating ESG , degli audit di seconda e terza parte, l’identità sostenibile dell’organizzazione può apparire definita non tanto da specifiche dimensioni operative e strategiche, quanto dall’insieme delle percezioni, delle richieste, dei moduli da compilare e delle evidenze da fornire. Il Parlamento Europeo, con il provvedimento “Stop the Clock” del 3 aprile 2025, ha deliberato il rinvio di due anni per l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione della CSRD per le imprese di media dimensione, e di un anno per quelli relativi alla due diligence CSDDD . Questo rinvio non deve essere interpretato come un passo indietro: al contrario, rappresenta un’importante occasione per ridurre le duplicazioni, armonizzare gli standard, semplificare senza svuotare , con l’auspicio che le istituzioni europee sviluppino un sistema chiaro, unitario e proporzionale di disclosure ESG. Per approfondire su questi temi, abbiamo organizzato il corso Criteri ESG e Corporate Governance – Dagli Adeguati Assetti alla Rendicontazione della Privacy

1. Una molteplicità di sguardi: “osservatori” e “osservati” nella catena del valore



Ogni impresa si muove all’interno di un complesso reticolo di relazioni in cui non è più sufficiente essere inclusivi ed etici, e avere un ridotto impatto ambientale: è necessario dimostrarlo, renderlo credibile, verificabile e confrontabile.

Molte società private offrono rating ESG, come EcoVadis o Sustainalytics, proliferano le piattaforme come Open-es, CDP, TCFD, le certificazioni (ISO 14001, ISO 45001, EMAS, B Corp, Fair Trade, FSC, Get It Fair-GIF, etc.).

Da una prospettiva “interna” all’impresa, ci si ritrova a ricevere più questionari, più audit e più richieste di dimostrare, documentare, tracciare ogni aspetto gestionale e organizzativo.

Tale abbondanza, pur essendo testimonianza di un interesse crescente verso la sostenibilità, rischia di generare confusione e costi superflui. L’impresa, specialmente se di dimensioni contenute, fatica a dedicare personale qualificato a un “bestiario documentale” che richiede aggiornamenti costanti, pena l’esclusione da appalti e contratti. Da qui la domanda cruciale: come far sì che la necessità di dati e trasparenza non degeneri in un’impasse burocratica, capace di soffocare l’autentico slancio verso modelli di business più sostenibili?