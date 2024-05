La Presunzione -Scheda di Diritto

1. Presunzione semplice e presunzione legale



Su questo argomento, in diritto processuale sia civile sia penale, si è formata una fitta rete di regole legali di valutazione che limitano il potere del giudice nel valutare liberamente le presunzioni.

Da queste regole nasce la distinzione tra presunzioni semplici e presunzioni legali.

Le presunzioni semplici o praesumptiones hominis, sono quelle che la legge lascia al libero apprezzamento del giudice.

Le presunzioni legali o praesumptiones iuris, sono quelle il quale valore probatorio è riconosciuto in modo automatico dalla legge, senza che il giudice le possa valutare liberamente.

A loro volta le presunzioni legali si suddividono a seconda del grado di vincolo in

Presunzioni legali assolute e Presunzioni relative.

Nelle prime, dette anche praesumptiones iuris et de iure, non è ammessa la prova contraria.

Nelle seconde, dette anche praesumptiones iuris tantum è possibile fornire una prova contraria.

Le presunzioni semplici sono quelle che la legge non stabilisce espressamente, rimettendole al libero apprezzamento del giudice.

In questo senso si esprimeva il codice civile del 1865 all’articolo1354:

“Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice” e ancora adesso si esprime il codice civile del 1942 all’articolo 2729:

“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice”.

Sono quelle che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

Gli stessi articoli aggiungono:

Il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Non si tratta di una libertà di apprezzamento senza limiti.

La legge esige una particolare cautela nel lasciare entrare nel processo le regole di esperienza con le quali dedurre da fatti noti i fatti ignoti.

Gravi e precise significa che queste regole devono essere serie.

Concordanti significa che si auspica un concorso di più indizi, non escludendo che al convincimento del giudice possa bastare un’unica presunzione.

Presunzioni legali sono quelle la quale efficacia, o il quale valore, non sono riportati al libero apprezzamento del giudice, ma sono stabilite direttamente dalla legge.

Sono quelle conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.