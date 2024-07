Divieto di reformatio in peius: cosa riguarda in appello?

Nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dal solo imputato riguarda unicamente l’entità complessiva della pena? Per approfondimenti in tema di applicazione dei benefici consigliamo il volume “Formulario annotato dell’esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”

1. La questione: violazione del divieto di cui all’art. 597, co. 3, c.p.p.

La Corte di Appello di Bari riformava parzialmente una sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato gli imputati ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, in relazione a una serie di numerosi reati di furto pluriaggravato in concorso in rubrica loro ascritti.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati e, tra i motivi ivi addotti, da uno di questi, erano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, in violazione del divieto di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p., nel rideterminare l'entità della pena da irrogare in relazione ai rimanenti reati unificati dal vicolo della continuazione, da un lato, era partito da una pena-base di anni quattro mesi nove di reclusione ed euro 1000,00 di multa, superiore al quantum della pena-base determinato dal giudice di primo grado nella misura di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, dall'altro, aveva operato un aumento a titolo di continuazione sui reati-satellite, maggiore di quello fissato dal Tribunale.

