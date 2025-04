Vendita degli immobili confiscati: tra rischio e opportunità, la sfida degli IVG

Il fondamento della vendita degli immobili confiscati risiede nell’art. 86 disp. att. c.p.p., modificato dalla Riforma Cartabia, che attribuisce al giudice penale la competenza a delegare la liquidazione a soggetti specializzati, tra cui gli IVG [5]. In particolare, per i beni non soggetti al codice antimafia (d.lgs. 159/2011), la circolare del 6 febbraio 2024 chiarisce che la vendita può avvenire attraverso le modalità previste dal codice di procedura civile, con possibile ricorso a professionisti delegati o IVG [5].

3. Fasi procedurali della vendita degli immobili confiscati



Sequestro e confisca: il presupposto necessario

La procedura ha inizio con il sequestro preventivo o definitivo disposto dall’autorità giudiziaria penale.

La confisca, quale misura definitiva, trasferisce la proprietà allo Stato, creando i presupposti per la liquidazione del bene[5].

In questa fase, l’amministrazione temporanea può essere affidata all’IVG, che provvede alla conservazione e alla valorizzazione preliminare dell’immobile [6].

Delega all’IVG e valutazione del bene

La nomina dell’IVG avviene tramite decreto del giudice competente, il quale definisce i termini della delega, inclusi i poteri di gestione e vendita [1].

Successivamente, l’istituto procede alla “valutazione tecnico-economica” dell’immobile, spesso avvalendosi di consulenti tecnici per redigere una relazione conforme all’art. 173 disp. att. c.p.c. [6].

Tale stima determina il prezzo base d’asta, parametro essenziale per garantire trasparenza e concorrenza nelle fasi successive [4].

Pubblicità e bando di vendita

La pubblicità dell’asta è regolata dall’art. 490 c.p.c., che impone la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale [3][4].

L’IVG integra tali obblighi con campagne promozionali avanzate, comprendenti cartellonistica stradale, social media e piattaforme specializzate come www.astagiudiziaria.com, dove è possibile accedere a documentazione dettagliata (avvisi, perizie, planimetrie) [4][6].

Svolgimento dell’asta telematica

La Riforma Cartabia ha generalizzato l’uso della “gara telematica”, soppiantando quasi completamente le aste tradizionali. L’art. 591-bis c.p.c. impone che le offerte per gli immobili siano presentate elettronicamente, garantendo partecipazione diffusa e riducendo i rischi di collusioni [3].

L’IVG gestisce la procedura attraverso piattaforme certificate, assicurando la tracciabilità delle offerte e il rispetto dei termini stabiliti dal giudice delegato [6].

Aggiudicazione e perfezionamento del trasferimento

L’aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente che superi il prezzo base. Il vincitore è tenuto a versare un deposito cauzionale (di solito il 10% del prezzo) e a saldare il residuo entro 120 giorni [4].

Il trasferimento si perfeziona con il “decreto del giudice”, emesso previa verifica della regolarità della procedura e degli adempimenti finanziari [5].



