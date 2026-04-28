Il presente contributo analizza la recente e fondamentale statuizione delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione (Sent. n. 37200/2025) in materia di misure di prevenzione patrimoniali, focalizzandosi sul riconoscimento del diritto del terzo creditore. La pronuncia interviene a comporre un contrasto giurisprudenziale circa l’interpretazione dell’Art. 52 del D. Lgs. 159/2011, stabilendo un principio di diritto particolarmente rigoroso per una specifica categoria di pretese: il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato. Le Sezioni Unite hanno sancito l’esigenza che tale credito accessorio sia liquidato in una decisione intervenuta antecedentemente all’applicazione del sequestro di prevenzione. L’analisi critica esplora l’impatto di tale requisito sulla tutela del terzo in buona fede, valutando la potenziale sproporzione del sacrificio imposto e le implicazioni processuali alla luce della necessità di bilanciare l’efficacia ablatoria dello Stato con la garanzia del diritto di proprietà (Art. 1 Prot. Addiz. n. 1 CEDU). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Sequestro di prevenzione e diritti dei terzi: il contesto normativo e giurisprudenziale

L’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in tema di misure ablative patrimoniali, in particolare il sequestro e la confisca di prevenzione, riflette un costante, quanto delicato, bilanciamento tra l’esigenza irrinunciabile di aggredire i patrimoni di provenienza illecita e la necessità costituzionale ed europea di tutelare i diritti dei terzi estranei all’attività criminosa.

In questo quadro, la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia), specialmente attraverso l’Art. 52, ha demandato ai giudici il complesso compito di definire i contorni applicativi del principio di anteriorità, buona fede e non strumentalità del credito. A tale proposito, un persistente contrasto giurisprudenziale, in particolare sulla determinazione del momento in cui il credito da fatto illecito (e le connesse spese legali) dovesse considerarsi sorto e opponibile, ha reso indispensabile l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione.

La Sentenza n. 37200 del 2025 rappresenta il punto di arrivo di tale dibattito e incide profondamente sulla posizione processuale del creditore per spese giudiziali. Lo statuto di diritto stabilito dalla Suprema Corte introduce un elemento di forte rigorismo temporale, richiedendo che la liquidazione di tale credito sia intervenuta prima del sequestro. La decisione non solo risolve la divergenza interpretativa sul piano formale, ma solleva questioni sostanziali sulla proporzionalità della misura, invitando l’interprete a una rigorosa verifica del giusto equilibrio imposto dalla giurisprudenza CEDU. Il presente studio si propone di analizzare in dettaglio le motivazioni della Sentenza, il contrasto che l’ha generata, e le criticità applicative che ne derivano per la tutela del terzo creditore in buona fede.

L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite Penali sul tema del sequestro e della confisca in relazione ai diritti dei terzi creditori, in particolare la sentenza n. 37200/2025, ha rappresentato un chiarimento fondamentale, sebbene con potenziali profili di criticità, focalizzandosi in particolare sul credito per le spese giudiziali. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il principio di diritto delle Sezioni Unite: requisito temporale per le spese legali

La pronuncia delle Sezioni Unite stabilisce un paletto temporale rigido per il riconoscimento di specifiche pretese creditorie:

Il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato è da far valere nel procedimento di prevenzione deve essere liquidato in una decisione intervenuta prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.

In sostanza, per poter essere opposto al vincolo cautelare e concorrere sul bene sequestrato, il credito per le spese legali non può essere meramente esistente, ma deve essere certo, liquido ed esigibile in forza di un provvedimento giudiziale (sentenza o decreto) antecedente all’imposizione del sequestro di prevenzione sui beni del proposto.

3. Normativa di riferimento: art. 52 Codice Antimafia e tutela dei creditori

Il quadro normativo di riferimento per la tutela del terzo creditore è costituito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, c.d. Codice Antimafia).

L’ammissione dei crediti preesistenti al sequestro allo stato passivo della procedura di confisca è disciplinata dall’art. 52, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 159/2011. I crediti, per essere riconosciuti, devono essere sorti in buona fede e non essere strumentali all’attività illecita. La lettera b), in particolare, subordina il riconoscimento alla dimostrazione della buona fede del creditore e della non strumentalità del credito all’attività criminosa.

L’ art. 57 del D. Lgs. 159/2011 prevede la formazione di uno stato passivo in cui i creditori devono insinuarsi con i propri titoli. Inoltre, l’art. 104-bis disp. att. c.p.p., introdotto successivamente, ha esteso l’applicazione del Titolo IV del Codice Antimafia (sulla tutela dei terzi) anche ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente (art. 321, comma 2 c.p.p.), superando la precedente distinzione netta tra sequestri di prevenzione e sequestri penali.

4. Evoluzione giurisprudenziale: precedenti e contrasto risolto

La sentenza 37200/2025 si inserisce in un percorso giurisprudenziale complesso che ha cercato di bilanciare l’efficacia della confisca con il diritto di difesa del terzo in buona fede.

La Cassazione Penale a Sezioni Unite con la decisione n. 48126/2017 ha chiarito che, in materia di sequestro di prevenzione, l’unico rimedio per far valere i diritti reali o personali dei terzi di buona fede è l’opposizione al sequestro prevista dal Codice Antimafia, non l’incidente di esecuzione. Ha definito il perimetro processuale in cui far valere i crediti, confermando la specialità della procedura ex art. 52 e ss. D. Lgs. 159/2011.

Prima ancora del Codice Antimafia era già stato stabilito che i diritti di credito potevano essere fatti valere sui beni confiscati, se preesistenti al sequestro e non strumentali al reato, sancendo la necessità del principio di anteriorità e buona fede del credito rispetto al vincolo.

Alcuni anni dopo, sempre le Sezioni Unite, con la statuizione n. 31617/2015 ha qualificato la confisca per equivalente come misura di sicurezza atipica, non soggetta al regime penale.

5. Criticità della sentenza: rigidità temporale e rischi per il danneggiato

La sentenza 37200/2025, pur ponendosi a garanzia di un’applicazione rigorosa della legge, solleva diverse criticità.

L’eccessiva rigidità del criterio temporale per le spese giudiziali, infatti, la sentenza impone che la liquidazione delle spese giudiziali (un credito risarcitorio derivante da un fatto illecito del proposto) debba avvenire prima del sequestro. Questo può risultare eccessivamente penalizzante per il danneggiato. Spesso, il procedimento per il risarcimento dei danni (e la liquidazione delle spese) è lungo e può non concludersi prima che l’autorità giudiziaria disponga in via d’urgenza il sequestro dei beni del reo o del proposto.

Le Sezioni Unite potrebbero aver voluto evitare l’uso strumentale o postumo della liquidazione delle spese, pretendendo un titolo esecutivo pienamente formato prima del vincolo, per prevenire tentativi di frode o di aggiramento della misura ablativa.

La pronuncia si focalizza sul “credito per le spese giudiziali”, che ha una natura accessoria. Resta saldo il principio generale dell’Art. 52 per gli altri crediti (es. mutuo, fornitura): devono essere preesistenti al sequestro e il creditore deve dimostrare la buona fede e la non strumentalità. Tuttavia, il requisito della “liquidazione antecedente” per le spese giudiziali introduce un livello di rigore maggiore per questa specifica categoria, differenziando implicitamente il trattamento dei crediti a seconda della loro origine.

L’art. 52 pone un onere probatorio gravoso sul terzo creditore, il quale deve dimostrare non solo l’anteriorità del suo credito, ma anche la buona fede (l’ignoranza di collegamenti illeciti) e la non strumentalità del credito all’attività criminale del debitore. In pratica, il terzo non è tutelato automaticamente dalla preesistenza del suo diritto, ma deve superare una presunzione (o almeno un sospetto) di collegamento con l’attività illecita, rendendo la sua posizione processuale particolarmente delicata.

La ragione primaria dell’intervento delle Sezioni Unite risiedeva nell’esigenza di stabilire il momento cronologico rilevante in cui il credito derivante da fatto illecito del proposto (e le spese legali accessorie) dovesse considerarsi “sorto” e opponibile allo Stato, ai sensi dell’Art. 52 del Codice Antimafia.

Prima di questa sentenza, la giurisprudenza e la dottrina sostenevano che l’anteriorità del credito rispetto al sequestro doveva riferirsi non solo al fatto illecito (an), ma anche alla liquidazione giudiziale del quantum debeatur (in sede civile o penale) per acquisire il requisito della certezza necessario all’insinuazione al passivo. Si riteneva che il requisito dell’anteriorità fosse soddisfatto dalla data di commissione del fatto illecito (fonte del credito risarcitorio), anche se la sentenza di condanna o di risarcimento (che accerta e liquida il credito) fosse intervenuta successivamente al sequestro di prevenzione.

Secondo questo orientamento, in assenza di un titolo certo e liquido antecedente, si potevano creare strumentalizzazioni (crediti potenziali) e si sottraessero i beni alla confisca e che la sentenza successiva al sequestro avesse mera funzione dichiarativa del diritto risarcitorio, sorto già al momento del fatto illecito, e che il Giudice delegato avesse i poteri di accertare la fondatezza del credito.

6. Tutela dei terzi e CEDU: proporzionalità e diritto di proprietà

L’analisi va contestualizzata nel quadro del diritto di proprietà, tutelato dall’Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (es. Sentenza G.I.E.M. s.r.l. c. Italia e Varvara c. Italia) esige un “giusto equilibrio” (proporzionalità) tra l’interesse generale della comunità (lotta alla criminalità) e la protezione dei diritti individuali.

Sebbene la misura ablativa sia legittima, l’imposizione di requisiti procedurali così stringenti sul terzo creditore in buona fede (che non ha partecipato al reato) può sollevare dubbi sulla proporzionalità. L’esclusione di un credito certo (anche se liquidato post sequestro) può essere vista come un sacrificio sproporzionato del diritto di credito del terzo non colpevole.

Il principio cardine del sistema (Art. 52, comma 1, lett. b) D. Lgs. 159/2011), che il creditore debba provare la buona fede e la non strumentalità del credito all’attività illecita, rimane immutato e centrale.

Le Sezioni Unite implicitamente ribadiscono che anche per le spese legali, la dimostrazione della data certa antecedente al sequestro per la liquidazione è un elemento cruciale per escludere il sospetto di strumentalità o collusione.

La Direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, relativa al rinvenimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni in procedimenti penali, è di fondamentale importanza perché mira a rafforzare la capacità degli Stati membri di recuperare i proventi di reato.

La giurisprudenza interna, come quella espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 37200/2025, si muove in un contesto europeo che spinge verso procedure più veloci ed efficaci per il congelamento e la confisca dei beni.

La Direttiva richiede agli Stati membri di adottare misure per la sua attuazione entro il 2027. Ciò implica che il sistema italiano del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) e, di riflesso, l’interpretazione dei diritti dei terzi (Art. 52), sarà soggetto a future modifiche normative.

La rigorosa interpretazione adottata dalle Sezioni Unite si iscrive in un più ampio sforzo a livello europeo per potenziare l’efficacia delle misure ablative. La recente Direttiva (UE) 2024/1260 sul rinvenimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni nei procedimenti penali, impone agli Stati membri l’armonizzazione di tali strumenti. Sebbene la Direttiva si applichi ai beni connessi a procedimenti penali (e non direttamente alle misure di prevenzione), il suo spirito è quello di ottimizzare il recupero degli asset illeciti. L’esigenza di un titolo certo e preesistente per il credito del terzo, stabilita dalla Cassazione, anticipa e riflette la spinta europea verso l’eliminazione di ogni possibile lacuna procedurale che possa ostacolare l’efficacia del freezing e della successiva confisca, preannunciando future e probabili modifiche al quadro normativo nazionale.

7. Conclusioni: effetti pratici e prospettive di riforma

L’intervento delle Sezioni Unite Penali con la Sentenza n. 37200/2025 segna un punto di svolta definitivo nella complessa materia del concorso tra l’efficacia ablatoria delle misure di prevenzione e i diritti di credito dei terzi. Affermando la necessità che il credito per le spese giudiziali sia liquidato in un provvedimento antecedente al sequestro, la Suprema Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale abbracciando l’interpretazione più rigorosa in termini di certezza e liquidità del credito accessorio.

Tale principio mira inequivocabilmente a blindare il patrimonio aggredito da potenziali pretese strumentali o tardive, rafforzando l’interesse pubblico alla confisca definitiva (ex Art. 52 D. Lgs. 159/2011). Sotto il profilo della politica criminale, la sentenza consolida l’orientamento a minimizzare i fattori che potrebbero erodere l’efficacia delle misure anticrimine.

Tuttavia, l’analisi non può esimersi dal rilevare le criticità applicative che tale rigore impone. L’introduzione di un requisito temporale così stringente per un credito accessorio espone il danneggiato – soggetto estraneo all’illecito – al rischio concreto di perdere la possibilità di recuperare le spese legali, qualora il provvedimento di sequestro intervenga prima della liquidazione definitiva del quantum debeatur. Ciò solleva interrogativi sulla proporzionalità della misura, esigendo che il giudice di merito, nella valutazione della buona fede e della non strumentalità, eserciti un potere di accertamento particolarmente attento, in ossequio ai principi di tutela del diritto di proprietà sanciti dall’Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della CEDU.

In conclusione, la Sentenza n. 37200/2025 fornisce un essenziale chiarimento ermeneutico che impone agli operatori del diritto una rinnovata e rigorosa attenzione alle tempistiche processuali. Vincola il creditore a un’azione estremamente tempestiva per ottenere la liquidazione, prima che il patrimonio del debitore venga vincolato. L’auspicio de iure condendo resta quello di un possibile intervento normativo che, pur preservando le finalità di prevenzione, possa trovare un meccanismo più elastico per la salvaguardia dei crediti accessori derivanti da sentenze risarcitorie, così da non sacrificare in modo sproporzionato i diritti dei terzi in buona fede sull’altare della lotta alla criminalità organizzata.

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