Concorso per 350 posti di magistrato ordinario: pubblicato il bando

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2024, il bando per il concorso a 350 posti di magistrato ordinario. La procedura, come stabilito dal Decreto del 10 dicembre 2024, prevede l’accesso tramite esami e rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che aspirano a intraprendere una carriera in magistratura.