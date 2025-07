Esame Avvocato 2025-26: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova sessione

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il decreto del 30 giugno 2025, la disciplina della sessione 2025-2026 dell’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli Avvocati. Il provvedimento conferma l’impianto “semplificato” dell’esame, introdotto negli anni scorsi e prorogato anche per il 2025, in attesa dell’entrata in vigore della riforma prevista dalla legge n. 247/2012. Vediamo nel dettaglio come funziona l’esame 2025, chi può partecipare e quali sono le strategie più utili per affrontarlo con successo.

1. Requisiti di accesso all’Esame da Avvocato: pratica forense e domanda telematica

Per accedere all’esame è richiesto, come da tradizione, il completamento della pratica forense, della durata minima di 18 mesi. Attenzione però: per essere ammessi, la pratica deve essere terminata entro il 10 novembre 2025. È ammessa anche la candidatura di chi completerà il tirocinio entro quella data, a patto che lo dichiari al momento della domanda.

L’iscrizione si effettua esclusivamente online, attraverso il sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), sezione “Strumenti > Concorsi, esami, assunzioni”. L’accesso è consentito solo tramite SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Il portale sarà attivo dal 1° ottobre fino all’11 novembre 2025.

Durante la compilazione, si seleziona: la Corte d’appello presso cui si vuole sostenere l’esame (in base all’art. 45 della legge forense del 2012);

presso cui si vuole sostenere l’esame (in base all’art. 45 della legge forense del 2012); il Consiglio dell’Ordine che ha certificato – o certificherà – il compimento della pratica;

che ha certificato – o certificherà – il compimento della pratica; le materie scelte per la prova orale e quella scritta. La procedura guidata prevede anche il pagamento di € 78,91, da effettuarsi tramite la piattaforma PagoPA. Il sistema genera una ricevuta con codice identificativo, che costituisce prova dell’invio: senza di essa, la domanda è considerata non trasmessa.

2. Prova scritta: un solo atto in sette ore

L’appuntamento con la prova scritta è fissato per giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 9:00, in contemporanea in tutte le sedi d’esame. Si tratta di una prova unica, consistente nella redazione di un atto giudiziario, sulla base di un quesito predisposto dal Ministero. Il candidato sceglie la materia tra: Diritto civile

Diritto penale

Diritto amministrativo Il presidente della Commissione locale detterà più tracce, ognuna riferita a un tipo di atto (es. comparsa, ricorso, atto introduttivo o difensivo). Il candidato dovrà scrivere un solo atto, relativo alla materia prescelta.

Tempo a disposizione: sette ore dalla dettatura.

Materiale ammesso: codici normativi non commentati (salvo disposizioni più restrittive locali).

Correzione: affidata a una Corte d’appello diversa da quella di svolgimento, secondo un sorteggio pubblico che avverrà a fine novembre.

3. Prova orale: tre fasi e nuove modalità

Chi supera lo scritto (con almeno 18 punti) è ammesso all’orale, che si svolge non prima di 30 giorni dalla pubblicazione degli ammessi. La prova orale è suddivisa in tre momenti distinti: Discussione di un caso pratico nella stessa materia scelta per lo scritto (civile, penale o amministrativo). Non è una domanda teorica: il candidato dovrà inquadrare la questione, citare norme e fornire una soluzione argomentata.

nella stessa materia scelta per lo scritto (civile, penale o amministrativo). Non è una domanda teorica: il candidato dovrà inquadrare la questione, citare norme e fornire una soluzione argomentata. Domande su tre materie giuridiche , due sostanziali e una processuale, a scelta tra:

, due sostanziali e una processuale, a scelta tra: diritto civile



diritto penale



diritto amministrativo



diritto processuale civile



diritto processuale penale

Ordinamento forense e deontologia: questa parte è obbligatoria per tutti e riguarda la disciplina dell’avvocato, i suoi diritti e doveri, le incompatibilità, il codice deontologico. Punteggio minimo richiesto: 18 punti per ciascuna delle materie, calcolati sulla base dei voti assegnati da ogni commissario (fino a 10 punti ciascuno).

La prova può svolgersi in presenza o da remoto, a discrezione del Presidente della Corte d’appello. Il candidato riceverà comunicazione tramite l’area personale sul portale del Ministero, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

4. Accessibilità e DSA: misure compensative

Un’intera sezione del decreto è dedicata ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Sono previste: per lo scritto : tempi aggiuntivi e supporto di un assistente alla scrittura;

: tempi aggiuntivi e supporto di un assistente alla scrittura; per l’orale: tempo aggiuntivo per l’elaborazione del quesito, uso di computer con software di videoscrittura (senza internet), lettura assistita del quesito da parte di un commissario. È anche possibile chiedere di sostenere l’orale nell’ultimo giorno utile del calendario. Tutte le richieste devono essere presentate almeno 15 giorni prima della prova, allegando certificazione sanitaria.

5. Qualche consiglio pratico per prepararsi

Affrontare l’esame forense non è solo una questione di studio mnemonico. È un test di tenuta psicologica, organizzazione e capacità argomentativa.

Per lo scritto, il consiglio è esercitarsi a scrivere atti a mano, in sette ore, simulando l’ambiente d’esame. Meglio partire con tracce già svolte, poi proseguire con casi inediti. È utile allenarsi a riconoscere il tipo di atto richiesto, evitare ripetizioni, costruire un discorso ordinato e logico.

Per l’orale, è importante ripassare con metodo, evitando di studiare tutto indistintamente. Meglio concentrarsi su domande frequenti, strutturare risposte in schemi logici, e allenarsi a parlare con chiarezza e precisione. Le materie processuali meritano particolare attenzione, anche per via della tecnicità delle domande.

Non da ultimo: è bene mantenere la calma. L’esame da avvocato è impegnativo, ma non impossibile. Con costanza e disciplina, anche il 2025 può essere l’anno dell’abilitazione.

