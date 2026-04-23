Nuova opportunità nel pubblico impiego: la Corte dei conti ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 13 funzionari con orientamento giuridico. Il bando si inserisce nel piano di rafforzamento delle amministrazioni centrali e punta a selezionare profili altamente qualificati da destinare agli uffici centrali e territoriali. Si tratta di una selezione per esami, con prove scritte e orali, che richiede una solida preparazione giuridico-amministrativa. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il concorso, chi può partecipare e come candidarsi.

Il concorso riguarda l’assunzione di 13 unità di personale amministrativo nell’area dei funzionari, con specializzazione giuridica. Le figure selezionate saranno inserite nei ruoli della Corte dei conti, contribuendo alle attività di controllo e giurisdizione dell’istituto. Una quota dei posti è riservata a categorie specifiche, tra cui personale interno, militari congedati e operatori del servizio civile. Questo sistema di riserve segue le normative vigenti in materia di concorsi pubblici.

Per partecipare è necessario possedere una laurea in ambito giuridico o affine. Sono ammesse sia lauree triennali (come Scienze dei servizi giuridici o Scienze dell’amministrazione) sia lauree magistrali, tra cui Giurisprudenza e Scienze delle pubbliche amministrazioni. Oltre al titolo di studio, sono richiesti requisiti generali come cittadinanza, idoneità psicofisica e assenza di condanne penali. È inoltre obbligatoria la conoscenza della lingua inglese e delle principali competenze informatiche.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA, utilizzando SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione digitale. Il termine per l’invio della domanda è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione del bando, con scadenza alle ore 16:30 dell’ultimo giorno utile. È previsto anche il pagamento di un contributo di 10 euro tramite PagoPA. Un aspetto importante: fa fede esclusivamente l’invio telematico, e non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Il percorso selettivo è articolato in più fasi. In caso di elevato numero di candidati, potrà essere prevista una prova preselettiva con quiz a risposta multipla. Le prove principali sono:

5. Come prepararsi davvero (senza perdere tempo)



Parti dalle materie delle prove scritte (diritto amministrativo, civile e contabilità pubblica), perché sono quelle che fanno la differenza. Usa un manuale aggiornato e affianca subito schemi e mappe: ti serviranno per memorizzare e ripassare velocemente.

Alterna teoria e pratica ogni giorno:

almeno quiz per allenarti alla preselettiva

per allenarti alla preselettiva scrittura di tracce (anche brevi) per imparare a ragionare da funzionario

Per l’orale, non aspettare la fine: ripassa fin da subito anche le altre materie (costituzionale, anticorruzione, lavoro pubblico) e allenati a spiegarle a voce alta in modo semplice e chiaro.

Ultimo punto, spesso sottovalutato: prepara una routine sostenibile (es. 4-6 ore al giorno) e concentrati sulla continuità. Meglio 60 giorni ben organizzati che studio intenso ma disordinato.