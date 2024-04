Concorso 400 magistrati 2024: pubblicato il bando

La piattaforma per l’iscrizione è già attiva, e raggiungibile tramite il sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it . Per l’autenticazione è necessario lo SPID di secondo livello, la Carta di Identità Elettronica, o la Carta Nazionale dei Servizi. Il candidato dovrà inserire i dati ed inviare la domanda tramite il form sul sito, versando poi il diritto di segreteria di 50€ tramite PagoPA. Dopo l’invio, il sistema notificherà all’indirizzo e-mail indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, che dovrà essere esibito per la partecipazione alle prove scritte. La domanda potrà essere inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (12 maggio 2024), allo scadere dei quali la piattaforma non consentirà più l’invio.

3. Le prove del concorso



Il concorso consisterà in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno in tre elaborati, da consegnare ad otto ore dalla dettatura, nelle materie di diritto civile, penale ed amministrativo. Potranno essere consultati i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte.

La prova orale consisterà in un colloquio, vertente sulle materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle sedi di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – 4 giugno 2024, e vi terremo informati su questa pagina.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta, e conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti.