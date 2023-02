Concorso 400 magistrati: elenco domande irricevibili

Il 18 ottobre 2022 era stato firmato dalla Ministra Cartabia (ed in seguito pubblicato in GU) un decreto ministeriale per un nuovo concorso da 400 posti per magistrato ordinario.

Le iscrizioni erano poi state riaperte fino al 2 dicembre 2022. Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato l’elenco delle domande valutate irricevibili.

Indice

1. Requisiti, modalità e termini d’iscrizione

I requisiti sono stati adattati alle modifiche del decreto aiuti-ter, e dunque risulta possibile iscriversi al concorso per chi:

sia cittadino italiano;

abbia l’esercizio dei diritti civili;

sia di condotta incensurabile;

sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;

sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;

non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

rientri in una delle seguenti categorie: magistrati amministrativi e contabili; procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.



Tutte le informazioni per la partecipazione verranno comunicate con un “Diario delle prove”, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, oltre che sul sito del Ministero della Giustizia. La domanda di partecipazione dev’essere inviata tramite il FORM a disposizione al link https://concorsi.giustizia.it/concorsomagistratura/, e potrà essere presentata, per il nuovo termine, fino alle ore 12 del 2 dicembre 2022.

2. Svolgimento esame

L’esame prevede una prova scritta ed una orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati in materia di diritto civile, penale ed amministrativo, da concludersi in otto ore. La prova orale prevede un colloquio su: