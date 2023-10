Concorso Magistrati Tributari: bandi sempre più imminenti secondo il Ministero

Secondo il capo dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’Economia, Sirianni, il concorso per magistrati tributari è ormai imminente. Lo ha confermato l’11 ottobre scorso in un convegno AMT, discutendo della carenza di magistrati tributari a cui i bandi in uscita cercano di far fronte. Sembra che il primo concorso per i 145 magistrati, previsto dalla legge 130/2022, arriverà con l’insediamento del nuovo Consiglio della giustizia tributaria; subito dopo sarà la volta di un secondo bando per 204 magistrati, autorizzato dal Dl 75/2023 .

Vi terremo aggiornati sulla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale e su ogni novità in questa pagina, ma iniziamo a fornire qualche informazione.

1. Chi può accedere al concorso per Magistrati Tributari?

Per accedere al concorso saranno richiesti come titoli di studio la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a 4 anni, o titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati.

Ulteriori requisiti saranno: essere cittadini italiani;

avere l’esercizio dei diritti civili;

essere di condotta incensurabile;

non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

presenza nel ruolo unico da almeno 6 anni;

non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

2. Come si svolgerà il concorso Magistrati Tributari?

Il concorso pubblico verterà su tre prove scritte ed una orale. Sarà necessario ottenere un punteggio di almeno 12/20 per passare alla prova orale.

Le prove scritte consisteranno in due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

La prova orale comprenderà quattordici materie diritto tributario e diritto processuale tributario

diritto civile e diritto processuale civile

diritto penale

diritto costituzionale

diritto amministrativo

diritto commerciale

diritto fallimentare

diritto dell’Unione europea

diritto internazionale pubblico e privato

contabilità aziendale e bilancio

elementi di informatica giuridica

lingua straniera (indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco)

3. Come ci si iscrive?

Per istruzioni su come inoltrare la domanda è necessario attendere l’uscita dei bandi, ma per poter partecipare potrebbero inoltre essere necessari lo SPID e una PEC intestata.

4. Quanti concorsi sono previsti?

Nel 2023 vi sarà l’assunzione per opzione, dopo la procedura di interpello, di 100 magistrati attualmente in servizio (50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature), purché non abbiano compiuto 60 anni e non abbiano subito un giudizio di demerito.

Per le restanti 476 unità, saranno indetti concorsi, per n. 68 unità ogni anno, per gli anni dal 2024 al 2030.

Per i primi tre bandi di concorso, è prevista una riserva di posti del 30% a favore degli attuali giudici tributari onorari, iscritti nel ruolo speciale del 2011 alla data dell’01/01/2022.

5. Come prepararsi al concorso per Magistrati Tributari

Per la preparazione del concorso da magistrato tributario si consiglia il volume della collana Maggioli: “Concorso Magistratura Tributaria -Temi svolti di Diritto Civile e Commerciale”



Con un approccio pratico e immediato, l’Opera propone oltre 60 Temi svolti su argomenti e questioni di diritto civile e commerciale possibili oggetto della prova scritta, ma anche validi consigli sulla corretta impostazione dell’elaborato, sul percorso logico che si intende seguire nella trattazione delle questioni, sul corretto uso delle citazioni ai riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi, nonché sugli errori più comuni da evitare.



L’obiettivo è dunque duplice: da un lato offrire uno strumento di esercitazione completa, chiara e sintetica; dall’altro fornire una guida sugli aspetti teorici e sulle questioni pratiche afferenti l’interpretazione e l’applicazione delle regole fondamentali di diritto civile e commerciale.



Completa il Volume una Sezione online in cui saranno disponibili, fino allo svolgimento della prova, eventuali aggiornamenti e materiali didattici integrativi.