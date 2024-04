Immissioni intollerabili dell’ascensore: risarcimento al condomino

1. La vicenda



Un condomino citava il condominio davanti al Tribunale, lamentando immissioni intollerabili provenienti dall’ascensore; del resto un muro del suo immobile era confinante con le scale condominiali e posto sotto il locale ascensore; l’attore faceva presente che detto impianto, a seguito dei lavori realizzati dal nel 2016, era diventato talmente rumoroso da rendere impossibile la vita quotidiana all’interno della sua abitazione, impedendogli le normali attività; in particolare notava che la rumorosità gli impediva il riposo notturno, compromettendo non solo la sua salute ma anche la possibilità di svolgere la sua attività lavorativa; in ogni caso sosteneva che tale situazione comportava anche un decremento del valore commerciale dell’appartamento; infine rilevava che le richieste rivolte all’amministratore del condominio, al fine di risolvere il problema, non avevano avuto alcun esito. Alla luce di quanto sopra chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell’intollerabilità delle immissioni, dichiararne l’illiceità e, una volta individuate le opera necessarie per la loro eliminazione (previa CTU ex art. 844 c.c.), ordinare la cessazione del comportamento lesivo; inoltre pretendeva la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da immissioni ex art. 2043 c.c. (da quantificare all’esito di apposita espletanda CTU), nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni ex art. 2059 c.c. (danno alla salute, da quantificarsi all’esito di apposita espletanda CTU). All’esito dell’istruttoria, articolatasi nell’assunzione di prove orali e documentali, il Tribunale osservava, tra l’altro, che l’espletata CTU aveva consentito di accertare il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni provenienti dall’ascensore, nonché di individuare i lavori necessari per l’attenuazione del problema; di conseguenza condannava il convenuto all’esecuzione dei lavori indicati dal CTU, fermo restando che, come evidenziato dallo stesso ausiliario, i predetti interventi non sarebbero stati sufficienti ad eliminare completamente le immissioni, tenuto conto delle condizioni strutturali del fabbricato, nonché di quelle meccaniche dell’impianto. In ogni caso il Tribunale riteneva che dovesse essere respinta la domanda di risarcimento del danno alla salute, in quanto le certificazioni mediche prodotte non risultavano supportate da esami strumentali o da relazioni specialistiche; allo stesso modo il decidente respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita del valore commerciale dell’appartamento, non essendo stato provato che il bene fosse stato posto in vendita e che non fosse stato venduto proprio per il problema delle immissioni. Il soccombente si rivolgeva alla Corte di Appello.

