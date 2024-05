Polizza di tutela legale del condominio viola dissenso alle liti del singolo condomino?

La stipula di una polizza di tutela legale del condominio viola il dissenso alle liti del singolo condomino?



La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Corte di Cassazione – Sez. II Civ. – Sent. n. 11891 del 03/05/2024 Cass-11891-2024.pdf 973 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda

Una condomina richiedeva al Giudice di Pace l’annullamento di una delibera che aveva disposto l’addebito pro quota ai condomini delle spese per la stipula di una polizza legale. Il giudice adito accoglieva la domanda. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, dava ancora torto al condominio, rigettando, altresì, l’istanza di sospensione del giudizio. A sostegno delle sue ragioni il giudice di secondo grado riteneva che la stipula di una polizza di tutela legale da parte del condominio avrebbe comportato l’onere per tutti i condomini di pagare pro quota il relativo premio; di conseguenza, per lo stesso Tribunale, nell’ipotesi di lite avanzata da parte del condominio, anche il condomino intenzionato a sottrarsi ad essa, manifestando il proprio dissenso, sarebbe stato comunque tenuto a sopportarne le spese, indirettamente (mediante il pagamento pro quota del premio assicurativo), in violazione dell’art. 1132 c.c. relativo al dissenso alla lite. Il condominio ricorreva in cassazione. Secondo il ricorrente la polizza di tutela legale copriva, oltre alle eventuali spese di soccombenza, prima di tutto le spese di assistenza legale del proprio difensore e dei propri consulenti tecnici, rispetto alle quali nemmeno il condomino dissenziente sarebbe andato esente. Inoltre evidenziava che il presupposto tassativamente previsto dall’art. 1132 c.c. è quello della sussistenza della lite, al quale non può essere equiparato la decisione assembleare di sottoscrivere una polizza di tutela legale.

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio?

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO Manuale di sopravvivenza in condominio La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese. Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024 24.70 € Scopri di più

2. Polizza di tutela legale del condominio e violazione del dissenso alle liti del singolo condomino: la soluzione

La Cassazione non ha condiviso le decisioni dei giudici di primo e secondo grado. Secondo la Suprema Corte la delibera assembleare di approvazione della polizza spese legali non è affatto in contrasto con l’articolo 1132 c.c., norma che si limita a contemplare l’esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. I giudici supremi sottolineano come detta norma – che opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all’amministratore ex articoli 1130 e 1131 c.c. – presupponga una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall’assemblea, dissenso che non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto