Conto corrente condominiale: rilascio al condomino di copia dell’estratto conto del condominio

Approfondimento sul conto corrente condominiale e sulla richiesta di copia da parte del condomino.



1. Premessa

Attualmente l’art. 1129 c.c., comma 7, prevede che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Dal carattere imperativo della norma deriva che l’assemblea non potrà più efficacemente dispensare l’amministratore dall’obbligo di aprire il conto corrente condominiale, a differenza di quanto accadeva prima della legge di riforma. In ogni caso si ricorda che la mancata apertura del conto corrente condominiale costituisce un’irregolarità tale da comportare la revoca del mandato ex art. 1129, essendo appunto l’amministratore, ex lege, tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto.

2. La richiesta di copia dell’estratto conto del condominio

Il conto corrente condominiale, essendo previsto a tutela dei singoli condomini, deve poter essere visionabile dagli stessi, altrimenti verrebbe meno la trasparenza della gestione condominiale. In linea generale il singolo condomino, non avendo la “firma” ad operare sul conto, autorizzazione che spetta all’amministratore, non può rivolgersi direttamente alla banca, ma deve passare attraverso l’amministratore il quale, nella qualità di custode della documentazione condominiale, è tenuto a rilasciarne copia.

L’amministratore è comune mandatario di tutti i condomini e, in tale veste, è tenuto ad un obbligo di totale trasparenza nei confronti di tutti i condomini, tenuto conto anche del fatto che il diritto dei condomini di ottenere, su loro richiesta, la rendicontazione periodica del conto corrente è espressamente prevista dal legislatore.

A tale proposito l’articolo 1129 c.c., comma 7 è chiarissimo: l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. I Collegi ABF, sulla base del combinato disposto dell’art. 1129, co. 7, c.c., e dell’art. 119, comma 4, TUB, hanno ritenuto che il diritto del singolo condomino ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente condominiale sia esercitabile non solo per il tramite dell’amministratore, ma anche mediante richiesta diretta nei confronti dell’intermediario bancario, purché vi sia stata una preventiva richiesta di accesso rivolta all’amministratore, rimasta priva di esito (Decisione ABF Bologna 18 maggio 2023, n. 4856; Decisione ABF Milano 30 gennaio 2020, n. 1450).

L’onere di preventiva richiesta all’amministratore non può mai determinare una preclusione del diritto del singolo condomino di agire per ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore non vi abbia provveduto.

Si ricorda che costituisce infatti grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell’amministratore la circostanza che quest’ultimo non abbia messo a disposizione dei condomini richiedenti la documentazione relativa ai movimenti del conto corrente condominiale