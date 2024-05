La revoca dell’assegnazione della casa familiare influisce sull’assegno di divorzio all’ex coniuge

Il venir meno dell’assegnazione della casa familiare rappresenta una circostanza sfavorevole e può portare alla revisione dell’assegno divorzile in suo favore.



1. In cosa consiste l’assegno divorzile e l’assegnazione della casa familiare

L’assegno divorzile consiste nell’obbligo a carico di uno dei coniugi, a seguito di sentenza di divorzio, di corrispondere all’altro un contributo economico se questi non ha mezzi adeguati e sufficienti non essendo in grado oggettivamente di procurarseli.

L’assegnazione della casa familiare è quella disposizione volontaria o giudiziale inerente l’abitazione principale ove si è svolta la vita familiare sino alla separazione dei coniugi. L’utilizzo e la disponibilità della casa familiare spettano di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.

2. Revoca dell’assegnazione della casa coniugale: il caso

Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 Tizio adiva il Tribunale di Brescia per sentirsi accogliere la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore dell’ex coniuge Sempronia con la motivazione che i figli, divenuti maggiorenni, non convivevano più con la madre. Sempronia si costituiva in giudizio manifestando la propria disponibilità al rilascio della casa chiedendo però al contempo non solo un congruo termine ma soprattutto un aumento dell’assegno divorzile.

Il Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso di Tizio disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare respingendo contestualmente la domanda di Sempronia diretta ad ottenere l’aumento dell’assegno divorzile.

La vicenda si spostava innanzi alla Corte d’Appello a seguito di reclamo dell’ex moglie: il giudice di secondo grado accoglieva il gravame di Sempronia e disponeva, modificando quanto disposto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’aumento dell’assegno di divorzio a carico di Tizio.

Tizio presentava ricorso in Cassazione sulla base dei seguenti motivi:

la Corte d’Appello aveva disposto l’aumento dell’assegno in favore dell’ex moglie in considerazione delle disparità economiche dei due coniugi e dell’apporto che la signora aveva dato alla vita familiare: circostanze che, a detta del ricorrente, erano già state oggetto di valutazione e decisione da parte del giudice di primo grado e pertanto non potevano determinare una nuova disamina da parte della Corte;

l’ex moglie non aveva mai indicato le spese che ella avrebbe dovuto sostenere a seguito del rilascio della casa coniugale per il reperimento di una nuova abitazione in considerazione anche del fatto che la donna era andata a vivere gratuitamente in una casa di proprietà del padre;

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 7961 del 25/03/2024, respingeva il ricorso di Tizio.