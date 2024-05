Danno da circolazione stradale provocato dolosamente e su area agricola

Con la sentenza numero 10394 del 17/04/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Frasca – relatore Guizzi Gaime) chiarisce i contorno della legittimazione e dell’azione di regresso nel caso di lesioni conseguenti a sinistro stradale provocato volontariamente dal danneggiante e accaduto in area agricola.



1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizia subiva lesioni cagionate dalla condotta di Caio, il quale, mentre transitava su un marciapiede, volontariamente, la inseguiva con la propria autovettura fin dentro un campo agricolo arato, investendola.

Tizia, unitamente alle figlie Tizietta e Sempronia, conveniva in giudizio Caio e il suo assicuratore, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali tutti, diretti per quanto riguarda Tizia, e di riflesso per quanto riguarda le figlie, subiti in seguito all’evento de quo.

In primo grado la domanda veniva accolta limitatamente ai danni subiti da Tizia quale vittima primaria, e condannato al risarcimento il solo Caio, ritenendosi non sussistente l’ipotesi di danno da circolazione stradale.

Proponevano appello Tizia e le figlie, con gravame che si concludeva con l’accoglimento dell’appello delle figlie, che si vedevano riconosciuto il danno da compromissione del rapporto parentale, e il rigetto dell’impugnazione afferente la carenza di legittimazione della compagnia assicuratrice di Caio.

2. Il ricorso in Cassazione

La vicenda giungeva, così, in Cassazione con ricorso proposto da Tizia e dalle sue figlie, onde ottenere l’estensione della condanna al solvibile assicuratore.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cpc, si censura la falsa applicazione dell’art. 2054 cc., e degli artt. 122 e 144 cda, alla luce di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata, e soprattutto della direttiva europea 2009/103/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile, così come chiarite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 luglio 2021, n. 21983.

Si censura la sentenza per aver escluso che il luogo dell’ investimento, e quindi un campo arato, potesse ritenersi “non soggetto al traffico di mezzi”, trattandosi di area non “aperta all’uso pubblico ed ordinariamente adibita a transito veicolare”, e tanto perchè la nozione di circolazione dei veicoli, delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (in particolare, nella sentenza 4 settembre 2014, in C-162/13, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale relativo alla direttiva 72/166/CEE), si identifica in “qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”, resti “limitata all’ambito dell’assicurazione” e non incida “sulla disciplina nazionale relativa alle regole della responsabilità civile“.

Sul punto il ricorrente richiama il noto precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 30 luglio 2021, n. 21983, formulata “sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in merito alla Direttiva Europea 2009/103/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, anche in un’ottica costituzionalmente orientata”.

Ebbene, nel suddetto arresto, afferma il ricorrente, la “nozione di “circolazione dei veicoli”, ai sensi dell’art. 3, I comma, della direttiva 2009/103, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale l’autoveicolo è utilizzato”, “è irrilevante la natura pubblica o privata dell’area di circolazione” – nonché “del tipo di uso” che del mezzo sia stato fatto – “è allora l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del “numero indeterminato di persone”, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”.

A ciò si aggiunga, secondo i ricorrenti, che ciò che rileva è che la condotta è iniziata su strada pubblica, per poi terminare nel campo arato.

Con il secondo motivo, invece, proposto sempre ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, si censura la violazione delle medesime norme in riferimento alla ratio decidendi afferente la valorizzazione della condotta dolosa di Caio, che secondo la corte di merito era idonea a interrompere il collegamento tra danni e circolazione stradale.