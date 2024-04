Spese di resistenza ex art. 1917, co. 3 c.c. a carico dell’assicuratore

Con la sentenza numero 4275 del 16/02/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Destefano – relatore Rossetti) chiarisce l’onere di specifica domanda che l’assicurato che chiama in causa l’assicuratore deve proporre, per ottenere la ripetizione delle spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc.



Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 4275 del 16/02/2024



1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizio, quale proprietario di un esercizio commerciale, veniva convenuto in giudizio da Caio, il quale ne assumeva la responsabilità per i danni subiti in seguito ad una caduta subita all’interno dei locali commerciali. In particolare Caio affermava che la caduta era stata indotta da liquido disperso durante i lavori di rifacimento dell’impianto di condizionamento dell’aria ad opera degli operai impiegati nei lavori da Tizio.

Tizio, ricevuta la notifica dell’atto di citazione, chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il suo assicuratore Alfa. Il giudizio di primo grado vedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata da Caio e l’integrale compensazione delle spese.

Tizio impugnò in via principale la sentenza, nella parte in cui compensava le spese di causa, e quindi in danno di Caio, e ove mancava di porre le stesse a carico dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 III comma cc, pertanto nei confronti di Alfa; Caio propose appello incidentale, chiedendo l’accoglimento della originaria domanda risarcitoria.

L’appello principale venne accolto limitatamente alla domanda sulle spese, con relativo rigetto dell’impugnazione incidentale, che venivano poste a carico di Caio, mentre veniva rigettata l’impugnazione di Tizio nella parte in cui chiedeva l’applicazione del III comma dell’art. 1917 cc, con relativa condanna a carico dello stesso alle spese di lite in favore dell’assicuratore Alfa.

2. Il giudizio di legittimità

Tizio ricorre per cassazione, censurando la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui manca di porre le spese di lite a carico dell’assicuratore Alfa, censurando la violazione dell’art. 1917 III comma cc, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 cpc.

La censura, in particolare, investe l’art. 345 cpc poiché la corte di merito aveva ritenuto tardiva la domanda di Tizio volta ad ottenere che le spese di resistenza fossero poste a carico dell’assicuratore.

Tizio, infatti, in primo grado aveva concluso chiedendo una laconica condanna alle spese e la manleva dell’assicuratore da ogni eventuale condanna. Secondo la Corte di appello, quindi, il motivo di impugnazione afferente la mancata applicazione dell’art. 1917 III comma cc era da ritenersi tardiva e, quindi, in violazione dell’art. 345 cpc.

3. Le norme in discussione

Tizio invoca l’applicazione dell’art. 1917 III comma cc che dispone:

“Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.”

Si tratta delle cd. spese di resistenza che spettano all’assicurato che, convenuto in giudizio chiama in garanzia l’assicuratore e che trova fondamento nel contratto di assicurazione stipulato, da intendersi integrato ex lege dalla previsione normativa in esame.

Del pari Tizio lamenta la errata applicazione dell’art. 345 I comma cpc, che recita:

“Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.”

La norma dispone che il Giudice d’appello deve dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in sede di gravame.