Controversie sulla proprietà dei beni sequestrati: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11060 del 15 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate.



1. I fatti

Il Gip del Tribunale di Livorno disponeva l’archiviazione del procedimento penale instaurato a carico dell’indagato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, senza adottare alcun provvedimento in ordine alla sorte delle somme e degli strumenti finanziari intestati all’indagato e già oggetto nei suoi confronti di sequestro preventivo.

Al che, veniva avanzata al medesimo Gip, in funzione del giudice dell’esecuzione, istanza di restituzione dei valori in sequestro.

Tuttavia, il giudice adito, rilevato che si profilava una controversia sulla proprietà dei beni tra l’istante e le curatele fallimentari, ne rimetteva la risoluzione la giudice civile competente, ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., mantenendo, nel frattempo, il dissequestro.

È stato, dunque, proposto ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza sulla base di due motivi: assenza di motivazione in quanto il giudice a quo non avrebbe indicato quali fossero i termini della potenziale controversia, né avrebbe vagliato la sua serietà, dando adeguata ragione della decisione di investirne il giudice civile; erronea applicazione dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, con il provvedimento adottato, il giudice a quo avrebbe surrettiziamente convertito il sequestro da preventivo a conservativo, a tutela di crediti risarcitori inesistenti, e comunque mai azionati, né più azionabili, stante anche il lungo tempo passato dalle dichiarazioni di fallimento e l’avvenuta chiusura di almeno una delle procedure concorsuali.

2. Controversie sulla proprietà di beni sequestrati: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare la questione, ribadisce preliminarmente un consolidato principio di diritto secondo cui “avverso il provvedimento di rimessione al giudice civile della controversia sul bene sequestrato, disciplinato dall’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non è prevista alcuna forma di impugnazione, poiché l’atto in questione ha un contenuto idoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l’Autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto“.

Ad avviso della Corte, la controversia che legittima la rimessione non è solo quella strettamente “dominicale”, ma ogni altra che investe la titolarità del diritto alla restituzione, che deve essere pregiudizialmente accertato dal giudice investito della richiesta di riottenere la cosa sequestrata e non confiscata.

Inoltre, l’assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile venga adottato dal giudice dell’esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, e ancorché venga adottato in assenza di una lite già pendente.

La Suprema Corte sottolinea, infine, che l’eventualità che la controversia civile non sia ancora stata instaurata al momento della rimessione al giudice civile, non costituisce fattore di indebolimento della tutela dei diritti delle parti e non esige, pertanto, l’impugnabilità del relativo provvedimento.