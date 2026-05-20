Con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, le Sezioni Unite civili della Cassazione tornano sul contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da alcune società titolari di concessioni nel Comune di Rimini contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021. La decisione non affronta direttamente il merito della proroga delle concessioni balneari, ma assume rilievo perché chiarisce i limiti processuali entro cui può essere contestato un precedente del giudice amministrativo, anche quando esso abbia forte incidenza sistemica. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- ordinanza n. 14568 del 17-05-2026 14568_2026_ORDINANZA.pdf 238 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La Plenaria del 2021 e il nodo delle proroghe automatiche

La vicenda nasce dai principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021, secondo cui le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime risultano incompatibili con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Da qui la conseguenza della non applicazione delle norme nazionali di proroga da parte dei giudici e della pubblica amministrazione.

I ricorrenti lamentavano che quella decisione avesse inciso anche sulla loro posizione, poiché il Comune di Rimini aveva ridotto al 31 dicembre 2023 la durata delle concessioni originariamente estese fino al 2033. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il punto decisivo: chi non era parte non può impugnare

Il primo profilo valorizzato dalla Cassazione riguarda la legittimazione a impugnare. Le società ricorrenti non avevano partecipato al giudizio concluso con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021. Per le Sezioni Unite, ciò basta a escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione.

L’impugnazione, ricorda la Corte, non è un’azione autonoma, ma un potere processuale riconosciuto solo a chi abbia preso parte al precedente grado di giudizio. Non rileva, quindi, che la sentenza possa avere effetti indiretti o una forte capacità persuasiva in successivi contenziosi.

3. Il precedente non è un vincolo erga omnes

Uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza è la precisazione sulla natura del precedente dell’Adunanza Plenaria. Secondo la Cassazione, i principi affermati dalla Plenaria possono certamente orientare la giurisprudenza amministrativa successiva, ma non producono un vincolo giuridico assoluto nei confronti di soggetti estranei al processo.

Il pregiudizio lamentato dai ricorrenti viene così qualificato come pregiudizio “di mero fatto”: la forza persuasiva del precedente non impedisce che, in un diverso giudizio, la questione possa essere nuovamente discussa e rimeditata.

4. Il rimedio corretto: opposizione di terzo, non cassazione

La Corte aggiunge un ulteriore chiarimento processuale. Se soggetti estranei al giudizio ritengono che una sentenza amministrativa pregiudichi i loro diritti, il rimedio astrattamente percorribile è l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., da proporre davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione.

Non è invece utilizzabile il ricorso per cassazione, che resta riservato alle parti del giudizio originario.

5. Nessun eccesso di potere giurisdizionale

Le Sezioni Unite richiamano infine il proprio orientamento più recente: la contestazione della disapplicazione di una norma interna per contrasto con il diritto UE attiene, al più, a un possibile errore di giudizio, non a un difetto di giurisdizione.

La conseguenza è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese. La decisione non chiude il dibattito sostanziale sulle concessioni balneari, ma delimita con fermezza il perimetro degli strumenti processuali utilizzabili per contestare gli effetti della Plenaria.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!