1. Profili storici e problemi attuali del danno da vacanza rovinata



La storia del danno da vacanza rovinata è molto più lunga e radicata di quanto una certa visione influenzata dal dibattito inerente il danno esistenziale e i danni bagatellari (a cui per certi aspetti sarebbe assimilabile sin quasi a rappresentarne il prototipo) possa lasciar supporre.

La fattispecie è da tempo risarcibile nel mondo anglosassone, tanto nel Regno Unito quanto nell’ordinamento Nordamericano qui sotto forma emotional distress[1] e, nella tradizione di civil law,è riconosciuta a livello normativo, nell’ordinamento tedesco (per questa via influenzando il legislatore europeo) già a far data dal 1979.

La prima sentenza italiana a trattare l’argomento risale al 1973, anche se in quel caso il Pretore non ritenne di poter accogliere la domanda [cfr. P. Roma, 31/3/1973]; per questa via esso viene, come noto, introdotto dalla normativa europea in materia, prevedendo in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e alla persona. [in questo modo interpretando l’espressione “tout prejudice” utilizzata dalla normativa europea].

La stessa Corte di Giustizia CE legge l’art 5 della direttiva 90/314/CEE, sostenendo che esso «dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio ‘‘tutto compreso’’».

Per questa via si giunge al quadro normativo attuale in cui la risarcibilità è espressamente prevista dall’art. 46 cod. turismo. a mente del quale “1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza”.

Si tratta, pertanto, di una ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale del tutto sganciata dalla lesione di un diritto inviolabile e giustificata dalla scelta del legislatore di dire risarcibile quel pregiudizio.

È evidente come il quadro normativo su indicato debba essere analizzato tenendo in conto che in primo luogo la risarcibilità è limitata esclusivamente ai pregiudizi causati da inadempimento delle obbligazioni aventi fonte nel pacchetto turistico, e non in ogni contratto stipulato al fine di soddisfare una causa turistica.

L’entrata in vigore del Codice del Turismo, infatti, ha, infatti, da un lato autorizzato lo Stato Italiano a denunciare la Convenzione di Bruxelles, c.d. CVV, che regolamentava tutti i contratti che non fossero riconducibili al tipo del pacchetto turistico; dall’altro ha introdotto più stringenti requisiti ai quali l’an del risarcimento è subordinato secondo il disposto dell’art. 46 cod. turismo.

Il sistema vigente è tale che, ad oggi, persiste una disparità di trattamento di perlomeno dubbia costituzionalità in materia di contratti di viaggio: essendo stata abrogata la CVV, infatti, il danno non patrimoniale è risarcibile solo in ipotesi di pacchetto turistico; dall’altro lato, inoltre, anche in queste ipotesi l’ambito di risarcibilità del pregiudizio in parola è stato notevolmente ridotto e limitato alle (sole) ipotesi di risoluzione del contratto di pacchetto turistico per inadempimento.

Rimane, infine, del tutto inesplorato il tema dei criteri da utilizzare per la quantificazione equitativa del pregiudizio in parola. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon