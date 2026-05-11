La sentenza della Corte di Giustizia UE, emanata il 7 maggio 2026 sulla causa C-747/22, statuisce che il vincolo temporale previsto dalla legge italiana per il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale, violando in tal modo il principio di uguaglianza nell’accesso alle prestazioni sociali e al lavoro. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Giustizia UE – causa C-747/22 del 7-05-2026 cp260068it.pdf 115 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha demolito uno dei pilastri restrittivi della normativa italiana in ambito di “reddito di cittadinanza”. Con la sentenza emessa dalla Sezione Grande il 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, i giudici di Lussemburgo hanno infatti dichiarato che il requisito della residenza decennale nel territorio nazionale, previsto per l’accesso al sussidio, risulta contrario al diritto dell’Unione in quanto discrimina i cittadini stranieri, in particolare i beneficiari di protezione sussidiaria e internazionale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La revoca del sussidio a un rifugiato

La vicenda posta sotto la lente del giudice europeo origina dal ricorso di un cittadino straniero, titolare di protezione sussidiaria e residente legalmente in Italia dal 2011. Nonostante la regolare percezione del beneficio, l’INPS ne aveva disposto la revoca e, al contempo, richiesto il rimborso delle somme percepite a seguito dell’accertamento del mancato soddisfacimento del requisito dei dieci anni di residenza, dei quali gli ultimi due continuativi. Mentre l’ente previdenziale sosteneva che soglia siffatta era funzionale a garantire un “legame effettivo” col territorio per una misura legata alle politiche attive del lavoro, il giudice italiano ha preferito interpellare la Corte UE per verificarne la proporzionalità.

3. Una discriminazione “indiretta”

Secondo la Corte, nonostante il requisito dei dieci anni si applichi formalmente sia ai cittadini italiani che agli stranieri, lo stesso di fatto colpisce maggiormente questi ultimi, che incontrano maggiori difficoltà nel soddisfare tale condizione temporale. Il meccanismo configura una “discriminazione indiretta” vietata. I giudici hanno chiarito che il reddito di cittadinanza riveste una duplice natura: accesso all’occupazione, una misura volta a favorire l’inserimento lavorativo;

una misura volta a favorire l’inserimento lavorativo; prestazione sociale essenziale, un sostegno al reddito minimo per garantire la dignità umana. In ambedue le ipotesi il diritto dell’Unione (Direttiva 2011/95) impone la parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.

4. Respinte le giustificazioni economiche

La Corte UE ha rigettato le tesi proposte dal governo italiano, secondo cui l’onere amministrativo ed economico del sussidio giustificherebbe la limitazione ai soli soggetti “ben integrati”. La pronuncia evidenzia come i costi per lo Stato risultino identici indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario e che il diritto alla parità di trattamento non può essere subordinato a criteri (quali la durata del soggiorno) non previsti dal legislatore europeo. Altresì, subordinare un livello minimo di sussistenza a una residenza così prolungata è in contrasto con l’indole medesima dello status di protezione internazionale, che per definizione può non essere permanente.

5. Le conseguenze della decisione

La decisione della Corte di Giustizia non risolve in modo diretto la causa nazionale, bensì vincola il giudice italiano, ma anche tutti i giudici dell’Unione che affrontino casi simili, a interpretare le norme interne in conformità con questo pronunciamento. Il requisito dei dieci anni dovrà, quindi, essere disapplicato per garantire ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso alla misura di sostegno.

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