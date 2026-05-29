La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata il 28 maggio 2026, ha dichiarato incostituzionale la normativa che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia omosessuale, se il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016. La decisione rimuove una disparità di trattamento normativa che, secondo i giudici, risultava ormai in contrasto con l’evoluzione legislativa e sociale del Paese. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

Corte costituzionale – sentenza n. 91 dep. 28-05-2026 Corte-costituzionale-n.91.pdf 119 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Questione di diritti negati nel tempo

La vicenda origina da un ricorso interposto da un cittadino, cui l’INPS aveva negato la pensione di reversibilità a seguito della morte del partner, avvenuta prima del 2016. I due avevano contratto matrimonio all’estero, tuttavia all’epoca non esisteva in Italia alcun riconoscimento giuridico delle unioni tra persone same sex. Tale lacuna normativa ha generato un vuoto di tutela: il vincolo esisteva bensì non produceva effetti legali nel nostro ordinamento. Solamente con la legge n. 76/2016, infatti, l’Italia ha introdotto le unioni civili, riconoscendo diritti analoghi a quelli matrimoniali per le coppie omosessuali. La Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che esclusione siffatta potesse trasgredire i principi fondamentali della Costituzione, tra cui la tutela della dignità e della solidarietà familiare. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli

2. Fine della disparità di trattamento

La Consulta ha accolto le censure, rimarcando che l’esclusione dei partner superstiti in situazioni come quella esaminata rappresentava una disparità di trattamento ingiustificata. Pur ribadendo l’inesistenza di un obbligo costituzionale di equiparare integralmente matrimonio e unioni omosessuali, la Consulta ha evidenziato come, in casi specifici, sia necessario garantire un trattamento omogeneo quando la differenza risulta irragionevole. Nella vicenda posta sotto la lente la discriminazione derivava da una coincidenza temporale: il decesso del partner era avvenuto prima che la legge consentisse di riconoscere effetti giuridici alle unioni omosessuali contratte all’estero. La situazione è stata definita dai giudici come ingiustificata e contraria ai principi di eguaglianza.

3. Significato della reversibilità, solidarietà oltre la morte

La Corte ha sottolineato che la pensione di reversibilità non è semplicemente una prestazione economica, bensì rappresenta la continuità della solidarietà familiare anche dopo la morte di uno dei coniugi o partner. E’ una forma di tutela che origina dall’apporto reciproco all’interno della relazione e che punta a proteggere il superstite dalle conseguenze economiche del lutto. Escludere una categoria di persone da tale protezione, quando il vincolo affettivo era formalizzato, sebbene all’estero, viene dunque considerato irragionevole.

4. Implicazioni della sentenza, precedente importante

La portata della decisione va oltre il caso specifico, introducendo un principio destinato ad avere effetti su altri contenziosi similari, aprendo la strada al riconoscimento di diritti previdenziali anche per situazioni precedenti al 2016. Non si tratta di una retroattività generale della legge sulle unioni civili, bensì di un intervento mirato a correggere una ingiustizia determinata da una normativa ormai superata. La Consulta ha chiarito che il problema origina dall’incrocio tra il passato divieto di riconoscimento e l’evento del decesso, non da un’applicazione retroattiva indiscriminata.

5. Reazioni e prospettive

La pronuncia è destinata a suscitare un ampio dibattito, sia in ambito giuridico sia politico. Da un lato, rappresenta un passo ulteriore verso l’equiparazione dei diritti tra coppie eterosessuali e omosessuali; dall’altro, solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla gestione dei nuovi diritti riconosciuti. Dal punto di vista sociale, la decisione è letta da molti come il riconoscimento di una realtà già esistente: relazioni affettive stabili e formalizzate che, per lungo tempo, non hanno trovato adeguata tutela nell’ordinamento italiano.

6. Svolta nel segno dell’uguaglianza

La Corte costituzionale conferma il proprio ruolo di garante dei diritti fondamentali, intervenendo laddove la legge non è riuscita a garantire un equilibrio tra evoluzione sociale e tutela giuridica. La pronuncia si orienta verso una maggiore inclusione e uguaglianza, riaffermando che il principio di ragionevolezza deve orientare l’ordinamento anche nel colmare le lacune del passato. La Consulta ha stabilito che il diritto alla dignità e alla protezione familiare non può essere subordinato a una mera questione temporale: un principio che, da oggi, entra a pieno titolo nella giurisprudenza italiana.

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