Sono state pubblicate le Linee guida per l’adozione e il consolidamento di buone prassi nel settore della giustizia della famiglia, della persona e dei minorenni, elaborate nell’ambito del progetto promosso dal Ministero della Giustizia in collaborazione con Fondazione CRUI e ICEDD – LUISS Guido Carli .

Il documento è il risultato di un’attività di ricerca svolta tra il 1° novembre 2023 e il 31 ottobre 2025 su un campione di otto distretti giudiziari – Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Salerno, Torino, Trento – con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nella e con la giurisdizione .

L'obiettivo è ambizioso: fornire agli uffici giudiziari un metodo concreto per introdurre, valutare e rendere durature le innovazioni organizzative e le pratiche collaborative che migliorano la risposta di giustizia in un ambito particolarmente sensibile, quello che riguarda famiglie, minori e persone vulnerabili.

1. Perché servono Linee guida sulle buone prassi

Nel lavoro quotidiano degli uffici giudiziari, molte prassi organizzative nascono in modo spontaneo: una soluzione adottata per far fronte a un problema diventa routine, senza essere formalizzata o misurata nei suoi effetti. Altre volte, invece, le innovazioni derivano da progetti strutturati o da protocolli sottoscritti con università, ordini professionali, enti territoriali.

Il rischio, in entrambi i casi, è la discontinuità: cambi di vertice, turn over del personale, mutamenti organizzativi o tecnologici possono interrompere esperienze anche efficaci. Le Linee guida intervengono proprio su questo punto: trasformare l’innovazione da episodio a metodo, da iniziativa contingente a patrimonio stabile dell’organizzazione giudiziaria.

Tre le parole chiave che sintetizzano l'impianto del documento: concretezza, metodo durato, misurazione.

2. Un metodo per introdurre e consolidare l’innovazione

Il cuore del documento è rappresentato da dieci Linee guida che coprono l’intero ciclo di vita di una buona prassi: dalla sua introduzione in fase pilota, alla formazione del personale, fino al monitoraggio e alla eventuale eliminazione qualora non produca effetti misurabili.

Tra le indicazioni principali: connettere ogni innovazione alla domanda effettiva di tutela e servizi;

prevedere una strategia di lungo periodo, superiore al quadriennio degli incarichi direttivi;

definire indicatori oggettivi di monitoraggio;

inserire la prassi nei documenti organizzativi ufficiali;

comunicare i risultati nelle sedi di governance partecipata. Non si tratta solo di migliorare la performance in termini di clearance rate o disposition time, ma di costruire un sistema capace di apprendere, adattarsi e garantire continuità nel tempo.

3. Le esperienze dai territori: capitale umano e organizzativo

Le Linee guida sono validate da un’ampia ricognizione di esperienze concrete raccolte nei distretti esaminati. Il documento presenta prassi in materia di: curatore speciale del minore e monitoraggio delle liquidazioni;

istituzione di registri dei curatori speciali con criteri di formazione e rotazione;

specializzazione del personale dell’Ufficio per il processo in materia di famiglia e volontaria giurisdizione;

protocolli per la gestione dei trasferimenti immobiliari nelle separazioni e nei divorzi;

ascolto protetto del minore attraverso accordi con servizi sociali e sanitari;

organizzazione informatizzata delle attività ispettive sulle comunità alloggio;

protocolli per la tutela dei minori stranieri non accompagnati in collaborazione con enti del terzo settore. Le esperienze, pur diverse per contesto e partenariato, condividono un tratto comune: la possibilità di essere replicate altrove, a condizione di adattarle alle specificità territoriali attraverso un metodo strutturato.



4. Leale collaborazione e governance integrata

Un’intera sezione del documento è dedicata al capitale istituzionale e alla collaborazione interistituzionale. Le buone prassi più efficaci nascono infatti dal coinvolgimento di magistratura, avvocatura, notariato, servizi sociali e sanitari, enti locali, associazionismo e, in alcuni casi, realtà di livello nazionale.

Il settore della giustizia di famiglia e minorile è quello che più risente delle trasformazioni sociali ed economiche. Investire oggi in competenze, organizzazione e infrastrutture in questo ambito significa costruire risorse per il Paese di domani.

5. Un documento di metodo per il futuro

Le Linee guida non offrono un catalogo chiuso di soluzioni, ma un impianto metodologico applicabile a qualsiasi innovazione futura. Come chiarito nell’appendice, la ricognizione effettuata non ha natura valutativa né esaustiva, ma serve a validare un approccio replicabile e adattabile nel tempo.

In un momento in cui le riforme processuali richiedono coerenza organizzativa e capacità di adattamento, il documento si propone come strumento operativo per accompagnare gli uffici giudiziari verso una giustizia più efficace, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone, a partire dai minori e dalle famiglie.

