Dal 30 marzo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha reso disponibile un nuovo servizio digitale per consultare il calendario completo delle rottamazioni. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per chi ha aderito alla rottamazione quater e per chi intende accedere alla nuova rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Il servizio consente di visualizzare, anno per anno, tutte le scadenze delle rate dal 2026 al 2028, evitando errori nei pagamenti e facilitando la pianificazione. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le principali scadenze per il 2026 e il 2027. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

1. Il nuovo calendario ADER: come funziona

Il calendario delle rottamazioni messo a disposizione dall’ADER rappresenta una guida completa per i contribuenti. Accedendo alla piattaforma online, è possibile consultare tutte le rate relative sia alla rottamazione quater sia alla quinquies.

Questo strumento è particolarmente utile per: verificare le date ufficiali di scadenza;

conoscere l’ultimo giorno utile per il pagamento (tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza);

avere una visione chiara delle rate future fino al 2028. Ricordiamo inoltre che per aderire alla rottamazione quinquies è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME Come cancellare i debiti fiscali Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare. Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025 41.80 € Scopri di più

2. Scadenze 2026: le rate della rottamazione

Per il 2026, il calendario delle scadenze prevede diverse rate distribuite durante l’anno, sia per la rottamazione quater sia per la quinquies e le eventuali riammissioni.



Rottamazione quater 2026

Le principali scadenze sono: 31 luglio 2026 – prima rata

– prima rata 30 settembre 2026 – seconda rata

– seconda rata 30 novembre 2026 – terza rata Tutte queste scadenze coincidono anche con l’ultimo giorno utile per il pagamento.



Rottamazione quinquies e riammissioni 2026

Per la quinquies e i contribuenti riammessi, il calendario è più articolato: 31 maggio 2026 (ultimo giorno utile 8 giugno)

(ultimo giorno utile 8 giugno) 31 luglio 2026 (ultimo giorno utile 5 agosto)

(ultimo giorno utile 5 agosto) 31 agosto 2026 (ultimo giorno utile 7 settembre)

(ultimo giorno utile 7 settembre) 31 ottobre 2026 (ultimo giorno utile 9 novembre)

(ultimo giorno utile 9 novembre) 30 novembre 2026 (ultimo giorno utile 7 dicembre) Questo schema evidenzia come, rispetto alla quater, la quinquies presenti una maggiore distribuzione delle rate nel corso dell’anno.

3. Scadenze 2027: il calendario completo

Anche per il 2027 il calendario ADER fornisce un quadro dettagliato delle scadenze, distinguendo tra rottamazione quater e quinquies.



Rottamazione quinquies 2027

Le rate previste sono: 31 gennaio 2027 (ultimo giorno utile 1° febbraio)

(ultimo giorno utile 1° febbraio) 31 marzo 2027

31 maggio 2027

31 luglio 2027 (ultimo giorno utile 2 agosto)

(ultimo giorno utile 2 agosto) 30 settembre 2027

30 novembre 2027 Rottamazione quater e riammissione 2027

Per la quater e le riammissioni, il calendario prevede: 28 febbraio 2027 (ultimo giorno utile 8 marzo)

(ultimo giorno utile 8 marzo) 31 maggio 2027 (ultimo giorno utile 7 giugno)

(ultimo giorno utile 7 giugno) 31 luglio 2027 (ultimo giorno utile 9 agosto)

(ultimo giorno utile 9 agosto) 31 agosto 2027 (ultimo giorno utile 7 settembre)

(ultimo giorno utile 7 settembre) 31 ottobre 2027 (ultimo giorno utile 9 novembre)

(ultimo giorno utile 9 novembre) 30 novembre 2027 (ultimo giorno utile 6 dicembre) Le differenze tra le due definizioni agevolate riguardano soprattutto il numero delle rate e la distribuzione temporale dei pagamenti.

4. Attenzione ai termini: tolleranza e decadenza

Un aspetto fondamentale da considerare è la tolleranza di 5 giorni prevista dalla normativa. Se il pagamento viene effettuato entro questo termine successivo alla scadenza ufficiale, è comunque considerato valido.

Superato questo limite, però, si decade dalla definizione agevolata e si perdono i benefici, con conseguente ripristino del debito originario.

5. Perché usare il calendario ADER

Il nuovo servizio rappresenta uno strumento indispensabile per evitare errori e dimenticanze. In particolare, consente di: pianificare i pagamenti in anticipo;

verificare eventuali sovrapposizioni tra rate;

avere sempre sotto controllo la propria posizione debitoria. In un contesto in cui le scadenze sono numerose e distribuite su più anni, avere un riferimento ufficiale e aggiornato è essenziale.

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