VOLUME

Il presente volume OFFRE una guida completa alla tutela contro il cd. caro bollette relativo alla fatturazione di gas, luce, acqua e TARI.Propone strumenti concreti per:• interpretare correttamente le singole voci in bolletta• individuare errori ricorrenti, oneri non dovuti e clausole contrattuali vessatorie• attivare tempestivamente i rimedi difensivi previsti dalla normativa vigente.Sono illustrati i principali percorsi di tutela: dal reclamo al tentativo obbligatorio di conciliazione, all’azione giudiziaria. La guida raccoglie orientamenti giurisprudenziali, circolari di Agenzia Entrate e ARERA, proponendo modelli di reclamo e ricorso e recapiti utili.Particolare attenzione è riservata alle nuove previsioni del decreto bollette (D.L. n. 19/2025, convertito in Legge n. 60/2025), ai possibili incentivi e bonus – anche straordinari – per cittadini e imprese e alla scelta del fornitore nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, con un focus sul ruolo svolto da ARERA, Antitrust e associazioni dei consumatori. Leonarda D’Alonzo, Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e oppo- sizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025