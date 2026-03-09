La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul tema della decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa” in caso di vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima del decorso di cinque anni. Con l’ordinanza n. 5016 del 6 marzo 2026 la sezione tributaria ha chiarito un principio importante: per evitare la revoca del beneficio non è sufficiente acquistare un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente, ma è necessario anche destinarlo effettivamente ad abitazione principale, trasferendovi la residenza entro lo stesso termine.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede il rispetto non solo formale ma anche sostanziale dei requisiti previsti dalla normativa sulle agevolazioni prima casa.

1. Revoca agevolazione prima casa: il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dall’acquisto di un immobile avvenuto nel 2016 con applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, prevista per l’acquisto della prima casa. Il contribuente aveva successivamente venduto l’immobile prima che fossero trascorsi cinque anni dall’acquisto.

Come noto, la normativa consente di evitare la decadenza dal beneficio se, entro un anno dalla vendita dell’immobile agevolato, il contribuente procede all’acquisto di un’altra abitazione da destinare a propria abitazione principale.

Nel caso in esame, il contribuente aveva effettivamente acquistato un nuovo immobile entro il termine annuale previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, non era stato rispettato il requisito sostanziale della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, poiché il trasferimento della residenza anagrafica era avvenuto soltanto nel 2021, quindi ben oltre il termine annuale e dopo la notifica dell’avviso di liquidazione.

Da qui la revoca dell'agevolazione e il recupero dell'imposta ordinaria.

2. Nuovo immobile entro un anno: perché non basta per salvare il beneficio

Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che l’Amministrazione finanziaria avesse introdotto in appello una nuova eccezione, ritenuta quindi inammissibile, e che la Commissione tributaria avesse erroneamente considerato documenti prodotti tardivamente.

In particolare, veniva contestata la produzione in appello del certificato storico di residenza, utilizzato per dimostrare che il trasferimento della residenza nel nuovo immobile era avvenuto solo diversi anni dopo l’acquisto.

Secondo la difesa del contribuente, tale documento non avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel giudizio di secondo grado.

3. Produzione di documenti in appello: cosa dice la Cassazione

La Cassazione ha respinto entrambi i motivi di ricorso.

Quanto al primo profilo, i giudici hanno chiarito che non si trattava di una nuova eccezione in senso tecnico, ma di una semplice argomentazione difensiva dell’Agenzia delle entrate, pienamente ammissibile nel processo tributario.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio già consolidato: nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, purché il deposito avvenga nel rispetto dei termini processuali previsti dalla legge.

Di conseguenza, la produzione del certificato storico di residenza è stata ritenuta legittima e correttamente valutata dal giudice di merito.

4. Prima casa e trasferimento della residenza: il principio chiarito dalla Corte

Il punto centrale della decisione riguarda però il requisito necessario per evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa.

La Corte ha ribadito che, in caso di vendita dell’immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni, il contribuente può mantenere il beneficio solo se, entro un anno dall’alienazione, acquista un altro immobile e lo destina effettivamente a propria abitazione principale.

Ciò significa che il trasferimento della residenza nel nuovo immobile deve avvenire entro lo stesso termine annuale. Il semplice acquisto dell’immobile non è sufficiente a conservare il beneficio fiscale.

Nel caso esaminato, il trasferimento della residenza era avvenuto diversi anni dopo, circostanza che ha giustificato la revoca dell’agevolazione.

5. Termine corretto per la residenza: non tre anni ma un anno

Nel confermare l’esito della controversia, la Cassazione ha tuttavia precisato che il giudice tributario d’appello aveva richiamato erroneamente un termine triennale per il trasferimento della residenza.

Secondo la Corte, il termine corretto è invece quello di un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione.

Nonostante questo errore motivazionale, la decisione è stata comunque confermata perché la conclusione finale, ossia la decadenza dal beneficio, risultava giuridicamente corretta.

6. Decadenza bonus prima casa: effetti pratici della sentenza

Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di ulteriori somme ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

L’ordinanza ribadisce così un principio ormai consolidato: per mantenere l’agevolazione prima casa in caso di vendita anticipata dell’immobile non basta acquistare un nuovo immobile entro un anno, ma occorre anche stabilirvi effettivamente la propria residenza entro lo stesso termine.

