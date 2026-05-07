Con la sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Cassazione intervengono su una questione di notevole rilievo pratico per imprese, consulenti e difensori: il trattamento sanzionatorio applicabile quando il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali dipende da un’obiettiva incertezza sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

Il nodo interpretativo riguardava l’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, nella parte in cui subordina il regime sanzionatorio agevolato al versamento dei contributi entro il termine fissato dall’ente impositore. La questione era se tale termine potesse essere assegnato dall’INPS anche prima della definitiva soluzione del contrasto interpretativo, oppure solo dopo l’accertamento giudiziale o amministrativo della debenza dei contributi.

La risposta della Corte è netta: l’ente previdenziale può fissare il termine anche mentre l’incertezza è ancora pendente. Il contribuente che voglia accedere alla riduzione delle sanzioni deve quindi pagare tempestivamente la sorte contributiva, senza poter attendere la definizione del giudizio. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte di Cassazione -SS.UU.civ.- sentenza n. 12155 del 30-04-2026 12155_04_2026_civ_noindex.pdf 229 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso: contributi dovuti nonostante l’assenza di subordinazione

La vicenda trae origine dalla pretesa contributiva avanzata dall’INPS nei confronti di una società operante nel settore ippico, relativa a contributi per malattia e Gescal riferiti a collaboratori addetti ai totalizzatori e alla vendita dei biglietti.

Il contenzioso era nato dal fatto che l’INPS aveva qualificato i rapporti come subordinati. Nei giudizi successivi, tuttavia, la natura subordinata era stata esclusa. Ciò non aveva impedito di ritenere comunque dovuti alcuni contributi, in applicazione dell’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per determinate contribuzioni, l’obbligo poteva sussistere a prescindere dalla qualificazione subordinata del rapporto.

La società aveva pagato la sorte contributiva solo molti anni dopo l’accertamento giudiziale, chiedendo poi la riduzione delle sanzioni civili. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, valorizzando l’incertezza interpretativa esistente all’epoca dell’inadempimento. L’INPS ha impugnato la decisione, sostenendo che l’incertezza non bastasse e che occorresse anche verificare la tempestività del pagamento.

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2. La regola fissata dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite accolgono la tesi dell’INPS. Secondo la Corte, il regime agevolato previsto dall’art. 116, comma 10, richiede due condizioni concorrenti: da un lato, l’esistenza di oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi; dall’altro, il pagamento dei contributi entro il termine fissato dall’ente previdenziale.

La seconda condizione ha un peso autonomo e non può essere neutralizzata dalla sola presenza del contrasto interpretativo. L’incertezza spiega l’inadempimento, ma non consente al debitore di restare inerte dopo la richiesta dell’ente.

Il principio di diritto è particolarmente rilevante sul piano operativo: il termine fissato dall’INPS può intervenire anche prima che l’incertezza sia definitivamente superata. Non occorre, dunque, attendere una sentenza passata in giudicato o un definitivo consolidamento dell’orientamento amministrativo.

3. Nessuna “sterilizzazione” del potere dell’INPS

La Corte respinge l’idea che l’incertezza interpretativa possa paralizzare l’attività dell’ente previdenziale. La funzione della norma non è sospendere il potere di accertamento e riscossione, ma riconoscere un trattamento più favorevole al contribuente che, pur contestando la pretesa, dimostri una condotta collaborativa e prudente.

In concreto, il contribuente ha una scelta: può resistere integralmente alla richiesta dell’INPS, assumendosi il rischio delle sanzioni ordinarie se la pretesa sarà ritenuta fondata; oppure può versare la sorte contributiva nel termine assegnato, conservando la possibilità di ottenere il regime sanzionatorio attenuato.

Questo passaggio è centrale per i professionisti: nei casi di incertezza sull’obbligo contributivo, la strategia difensiva non può limitarsi alla contestazione della pretesa. Occorre valutare tempestivamente se effettuare un pagamento prudenziale, almeno per la parte di contribuzione che potrebbe risultare dovuta.

4. Quanto deve pagare il contribuente

La sentenza contiene anche una precisazione utile. Se la pretesa dell’INPS riguarda più titoli contributivi e l’incertezza concerne solo una parte degli importi richiesti, il contribuente non è tenuto a versare l’intera somma pretesa dall’ente per accedere al regime agevolato.

È sufficiente il pagamento, nel termine fissato, di una somma almeno pari al debito contributivo poi effettivamente accertato. Nel caso esaminato, ciò significava che rilevavano i soli contributi per malattia e Gescal risultati dovuti, non l’intera pretesa originaria fondata sulla subordinazione, poi esclusa.

Questa indicazione consente una gestione più mirata del contenzioso: il professionista dovrà distinguere le diverse causali contributive e valutare quali importi siano realmente esposti al rischio di accertamento.

5. Riduzione fino agli interessi legali: serve una valutazione dell’ente

Le Sezioni Unite chiariscono infine che la riduzione ulteriore delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, prevista dall’art. 116, comma 15, non opera automaticamente.

La norma attribuisce all’ente previdenziale un potere discrezionale, da esercitare sulla base di criteri quali il comportamento contributivo pregresso, la correttezza dei versamenti, la situazione patrimoniale dell’impresa, le cause dell’inadempimento, l’importo da recuperare e l’incidenza del beneficio sul recupero del credito.

Pertanto, il giudice non può sostituire automaticamente la sanzione con i soli interessi legali per il solo fatto che vi fosse incertezza interpretativa. Occorre verificare le condizioni di legge e il corretto esercizio del potere valutativo dell’ente.

6. Indicazioni pratiche per il contenzioso previdenziale

La decisione impone un approccio più attento nella gestione delle contestazioni contributive. In presenza di contrasti giurisprudenziali o amministrativi, il difensore deve verificare subito se l’INPS abbia fissato un termine per il pagamento e se sia opportuno versare la sorte contributiva, anche solo in via prudenziale.

L’inerzia può precludere l’accesso al regime sanzionatorio agevolato, anche quando l’inadempimento originario era giustificato da un’obiettiva incertezza. La contestazione giudiziale, quindi, non esonera dal valutare gli effetti sanzionatori della mancata tempestiva corresponsione dei contributi.

La sentenza rafforza l’impostazione secondo cui, nel sistema previdenziale, le sanzioni civili hanno carattere automatico e funzione di presidio dell’obbligazione contributiva. L’incertezza interpretativa attenua il regime sanzionatorio solo se accompagnata da un comportamento attivo e tempestivo del contribuente.

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