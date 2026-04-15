Il calendario delle pensioni 2026 rappresenta un riferimento fondamentale per milioni di pensionati italiani. Conoscere in anticipo le date di accredito consente infatti di pianificare con maggiore serenità le spese mensili e gestire il proprio bilancio familiare senza imprevisti. Per capire invece quando andrai in pensione, leggi l’articolo Pensioni 2026: rivalutazione, importi, pagamenti, opzioni di uscita e FAQ operative

L’INPS segue regole precise per l’erogazione dei trattamenti pensionistici, ma la presenza di festività e weekend può comportare variazioni rispetto al primo giorno del mese. In questa guida vediamo tutte le date di pagamento del 2026, le differenze tra accredito bancario e ritiro alle Poste, e cosa sapere su tredicesima e controlli.

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1. La regola base: il primo giorno bancabile

Il principio che regola i pagamenti delle pensioni è semplice: l’accredito avviene il primo giorno bancabile del mese. Questo significa che se il primo giorno cade in un festivo o nel fine settimana, il pagamento viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.

Per giorno bancabile si intende un giorno in cui gli istituti di credito sono operativi. Restano quindi esclusi sabati, domeniche e festività nazionali come Capodanno, Festa dei Lavoratori o Natale.

Questa regola vale per tutte le prestazioni INPS, dalla pensione di vecchiaia all’assegno sociale, senza differenze tra le varie tipologie. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

VOLUME Come cancellare i debiti fiscali Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali. Leonarda D’AlonzoAvvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare. Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2025 41.80 € Scopri di più

2. Accredito o ritiro: cosa cambia davvero

Non tutti i pensionati ricevono la pensione allo stesso modo, e questo influisce sulle modalità di pagamento.

Chi ha scelto l’accredito su conto corrente, bancario o postale, riceve automaticamente l’importo nella data prevista, senza necessità di alcuna azione.

Diverso il caso di chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali. In questo caso viene applicata una turnazione alfabetica, distribuita su più giorni, per evitare code e assembramenti. Generalmente si parte dai cognomi con le prime lettere dell’alfabeto fino ad arrivare alle ultime nell’arco di circa una settimana.

È importante rispettare il proprio turno, anche se resta possibile ritirare la pensione nei giorni successivi.

2. Quando viene pagata la pensione di maggio 2026

La pensione di maggio 2026 viene pagata sabato 2 maggio, poiché il 1° maggio è festivo. L’accredito segue la regola del primo giorno bancabile.

Accredito o ritiro alle Poste

Chi riceve la pensione sul conto corrente la trova automaticamente accreditata.

Chi ritira in contanti deve rispettare la turnazione alfabetica alle Poste.

Perché l’importo può cambiare

L’importo può variare per trattenute fiscali, addizionali o conguagli.

Cosa fare se non arriva

Attendi 24-48 ore, controlla il cedolino INPS e verifica i dati bancari.

3. Calendario pensioni 2026: tutte le date mese per mese

Nel 2026 il calendario presenta alcune variazioni legate ai giorni festivi. Ecco i principali appuntamenti: Aprile: 1 aprile (regolare)

1 aprile (regolare) Maggio: 2 maggio (1° maggio festivo)

2 maggio (1° maggio festivo) Giugno: 1 giugno (regolare)

1 giugno (regolare) Luglio: 1 luglio (regolare)

1 luglio (regolare) Agosto: 3 agosto (1° sabato, 2 domenica)

3 agosto (1° sabato, 2 domenica) Settembre: 1 settembre (regolare)

1 settembre (regolare) Ottobre: 1 ottobre (regolare)

1 ottobre (regolare) Novembre: 2 novembre (1° festivo)

2 novembre (1° festivo) Dicembre: 1 dicembre (con tredicesima) Le date per il ritiro alle Poste partono dallo stesso giorno dell’accredito, ma vengono distribuite secondo la turnazione alfabetica.

4. Dicembre e tredicesima: cosa aspettarsi

Il mese di dicembre è particolarmente importante perché include anche la tredicesima mensilità. Si tratta di un importo aggiuntivo, generalmente pari a una mensilità della pensione.

Chi percepisce la pensione da meno di un anno riceverà una quota proporzionale ai mesi effettivi.

Nel 2026 il pagamento è previsto per il 1° dicembre, ma in alcuni anni l’INPS può anticipare l’erogazione a fine novembre per agevolare le spese natalizie. Eventuali modifiche vengono comunicate ufficialmente.

È sempre consigliabile controllare il cedolino per verificare importi, trattenute e eventuali conguagli.

5. Pensione in ritardo: cosa fare

Se la pensione non arriva nella data prevista, nella maggior parte dei casi si tratta di un semplice ritardo tecnico. Tuttavia è utile seguire alcuni passaggi: attendere 24-48 ore per i tempi bancari

controllare il cedolino sul sito INPS

verificare la correttezza dell’IBAN

rivolgersi a un patronato in caso di ritardi prolungati Va ricordato che l’importo può variare ogni mese per effetto di tasse, addizionali o conguagli, senza che ciò rappresenti necessariamente un errore.

6. Come controllare il cedolino INPS

Il cedolino pensione è lo strumento principale per monitorare pagamenti e importi. Attraverso il portale INPS è possibile consultare tutti i dettagli: importo lordo, trattenute fiscali e netto percepito.

L’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF per ricevere assistenza e chiarimenti sulle voci presenti.

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