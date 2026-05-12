Con l’ordinanza n. 13273 dell’8 maggio 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione torna su un tema di particolare rilievo pratico nel contenzioso della riscossione: gli effetti della mancata impugnazione della cartella di pagamento sul termine di prescrizione applicabile.

La questione è ricorrente. L’Agente della riscossione sostiene spesso che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata opposizione, l’azione di recupero sia assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale. La Suprema Corte, nel caso in esame, respinge però una lettura generalizzata di tale principio, valorizzando la natura delle singole poste iscritte a ruolo e, soprattutto, l’onere probatorio relativo agli atti interruttivi della prescrizione.

La pronuncia offre quindi indicazioni operative rilevanti sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria, perché chiarisce che la definitività della cartella non basta, da sola, a consolidare indefinitamente la pretesa erariale. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Corte di Cassazione -sez. trib.- ordinanza n. 13273 dell’8-05-2026 13273.pdf 216 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda: intimazione di pagamento e cartelle risalenti

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 2 ottobre 2018. L’atto riguardava una pluralità di cartelle relative a tributi erariali, tra cui IRPEF, IVA e IRAP, oltre a recuperi di crediti d’imposta e tasse automobilistiche, per annualità comprese tra il 1998 e il 2008.

La contribuente aveva contestato l’intimazione sotto diversi profili: incompetenza territoriale dell’Agente della riscossione, carenza di motivazione per mancata allegazione delle cartelle richiamate e, soprattutto, prescrizione dei crediti in assenza di validi atti interruttivi.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi parzialmente riformato la decisione solo con riferimento ad alcune cartelle relative a tasse automobilistiche, confermando invece l’annullamento delle restanti partite per difetto di prova sulla riferibilità degli atti interruttivi. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. Cartella definitiva: nessun automatismo sulla prescrizione

Il nodo centrale del ricorso per cassazione riguardava la tesi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo cui la cartella non impugnata produrrebbe un effetto “novativo e unificante”, tale da trasformare il credito iscritto a ruolo in un titolo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

La Cassazione respinge questa impostazione. La mancata impugnazione della cartella stabilizza la pretesa, ma non comporta automaticamente l’applicazione del termine decennale a tutte le voci del carico.

Il giudice deve invece verificare la natura del credito azionato e il relativo regime prescrizionale. Ne deriva che non è possibile applicare in modo indifferenziato l’art. 2946 c.c. a ogni somma contenuta nella cartella, solo perché quest’ultima non è stata tempestivamente contestata.

La pronuncia si pone dunque in una prospettiva di controllo sostanziale della pretesa, evitando che la definitività dell’atto esattoriale si traduca in una generalizzata estensione temporale dell’azione di riscossione.

3. Tributi, sanzioni, interessi e bollo auto: termini diversi

La decisione conferma l’esigenza di distinguere tra le diverse componenti del credito.

Per i tributi erariali, come IRPEF, IRAP e IVA, la Corte territoriale aveva escluso la riconducibilità automatica alle prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c., valorizzando l’autonomia di ciascun anno d’imposta e dei relativi presupposti.

Diverso è il discorso per sanzioni e interessi, rispetto ai quali la sentenza richiama il termine quinquennale. Per le tasse automobilistiche, invece, viene in rilievo la prescrizione triennale.

L’elemento decisivo è che il carico iscritto a ruolo non può essere considerato come un blocco unitario e indistinto. Ogni voce mantiene una propria qualificazione giuridica, con conseguenze dirette sul termine entro il quale l’Amministrazione può procedere alla riscossione.

4. Atti interruttivi: serve un collegamento certo con la cartella

Altro passaggio centrale riguarda la prova dell’interruzione della prescrizione.

La Cassazione conferma che l’Agente della riscossione non può limitarsi a produrre genericamente intimazioni, preavvisi di fermo o altri atti. È necessario dimostrare che tali atti siano specificamente riferibili alle cartelle e alle partite oggetto di causa.

Nel caso concreto, la documentazione prodotta era stata ritenuta incompleta e non idonea a provare con certezza il collegamento tra gli atti asseritamente interruttivi e le singole cartelle contestate. Tale valutazione, secondo la Suprema Corte, appartiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, quando la motivazione del giudice di appello sia effettiva, riconoscibile e controllabile.

Il principio è di notevole importanza pratica: la prova dell’interruzione della prescrizione deve essere puntuale, non presuntiva o meramente assertiva.

5. Il limite del sindacato della Cassazione sulla motivazione

La Corte respinge anche le doglianze di omessa pronuncia e motivazione apparente.

Secondo la Cassazione, la sentenza d’appello aveva affrontato il tema della prescrizione, individuando i termini applicabili, ricostruendo la cronologia degli atti e valutando la documentazione prodotta dall’Agente.

Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. né alcun vizio motivazionale rilevante. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al cosiddetto “minimo costituzionale”: rilevano solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, quella perplessa o incomprensibile, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Nel caso esaminato, invece, la motivazione c’era ed era idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.

6. Una decisione rilevante per il contenzioso della riscossione

L’ordinanza n. 13273/2026 assume rilievo perché riafferma un principio di equilibrio tra esigenze di riscossione e tutela del contribuente.

La cartella non impugnata non determina, di per sé, una prescrizione decennale generalizzata. Occorre verificare la natura dei crediti iscritti a ruolo e la prova concreta degli atti interruttivi. In mancanza di un collegamento certo tra tali atti e le singole cartelle, la pretesa non può ritenersi validamente conservata.

La Cassazione rigetta quindi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando che l’onere probatorio in materia di prescrizione non può essere assolto mediante produzioni documentali incomplete o non chiaramente riferibili al carico azionato.

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