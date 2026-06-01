Con la sentenza 29 maggio 2026, n. 16835, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione affronta una questione di particolare rilievo sistematico concernente i rapporti tra azione di regresso e surrogazione legale nell’ambito delle obbligazioni solidali passive. La controversia nasce da una vicenda risarcitoria legata all’esposizione professionale all’amianto, ma la Corte coglie l’occasione per svolgere un’approfondita ricostruzione teorica degli istituti coinvolti e per enunciare, nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., una serie di principi destinati a incidere significativamente sulla materia. Il risultato è una sistemazione organica che distingue nettamente il diritto di regresso dalla surrogazione e delimita l’ambito applicativo di ciascun rimedio. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n. 16835 del 29-05-2026 16835_05_2026_civ_noindex.pdf 321 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso: dalla responsabilità per amianto all’azione di rivalsa

La vicenda trae origine dalla condanna di una società al risarcimento dei danni subiti dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale. Dopo avere adempiuto l’obbligazione risarcitoria, la società conveniva in giudizio l’INAIL e diverse amministrazioni statali, sostenendo che lo Stato avesse consentito e talvolta imposto l’utilizzo dell’amianto in un periodo in cui la sua pericolosità non era ancora pienamente conosciuta.

La domanda mirava a ottenere il rimborso di una quota delle somme versate, sul presupposto di una responsabilità concorrente degli enti pubblici. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno respinto la pretesa, ritenendo l’azione prescritta e, comunque, infondata nel merito per mancanza di una corresponsabilità degli enti convenuti.

La Cassazione conferma tale esito, evidenziando come il danno fosse stato ricondotto, nel giudizio presupposto, alla violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro e non alla mera utilizzazione dell’amianto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Regresso e surrogazione non sono la stessa cosa

Il cuore della pronuncia è rappresentato dalla distinzione concettuale tra regresso e surrogazione.

Secondo la Corte, il regresso previsto dall’art. 1299 c.c. costituisce un diritto nuovo e autonomo che nasce in capo al debitore solidale per effetto del pagamento dell’intero debito. Si tratta di una vera e propria azione di rimborso, finalizzata a redistribuire tra i condebitori il peso economico della prestazione eseguita.

Diversa è invece la surrogazione disciplinata dagli artt. 1201 e seguenti c.c., che non dà vita a un nuovo diritto ma realizza una successione nel credito originario. Il soggetto che paga subentra nella posizione del creditore soddisfatto, acquisendo non soltanto il credito ma anche le garanzie reali e personali che lo assistono.

La differenza non è meramente teorica. Mentre il regresso consente di recuperare anche le spese e gli interessi sostenuti per l’adempimento, la surrogazione permette di avvalersi delle garanzie accessorie che accompagnavano il credito originario.

3. La prescrizione decorre dal pagamento

Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la prescrizione dell’azione di regresso.

La Corte ribadisce che il diritto di regresso nasce soltanto con il pagamento dell’intero debito e che, proprio per questa ragione, il termine prescrizionale non può decorrere da un momento anteriore. Trattandosi di un diritto autonomo rispetto al credito originario, trova applicazione il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’adempimento.

Ne consegue che gli atti interruttivi compiuti dal creditore originario non producono effetti sul diritto di regresso del debitore che abbia successivamente pagato. Tale conclusione assume particolare rilievo pratico nelle controversie tra corresponsabili di un medesimo danno, imponendo un’attenta verifica dei termini temporali entro i quali esercitare la rivalsa.

4. Quando opera la surrogazione e quando resta solo il regresso

L’aspetto più innovativo della sentenza riguarda la delimitazione dell’ambito applicativo della surrogazione.

La Corte distingue tra obbligazioni solidali “asimmetriche”, contratte nell’interesse esclusivo di uno dei debitori, e obbligazioni solidali “paritetiche”, caratterizzate da un interesse comune.

Nelle prime – come accade tipicamente nella fideiussione, nelle garanzie o nelle ipotesi di responsabilità per fatto altrui – il pagamento viene effettuato da un soggetto sostanzialmente estraneo al rapporto obbligatorio originario. In tali casi regresso e surrogazione possono coesistere come rimedi concorrenti e complementari.

Nelle obbligazioni solidali ad interesse comune, invece, il debitore che paga non può essere considerato un terzo rispetto al rapporto obbligatorio. Per questa ragione la surrogazione non trova spazio e l’unico rimedio esperibile resta l’azione di regresso.

La pronuncia offre così una ricostruzione sistematica destinata a incidere in modo significativo sulla prassi applicativa, fornendo criteri chiari per individuare il rimedio concretamente azionabile e il relativo regime prescrizionale.

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