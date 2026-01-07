Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Pensioni 2026: rivalutazione, importi, pagamenti, opzioni di uscita e FAQ operative

Guida operativa alle pensioni 2026: aumenti, importi minimi, date di pagamento, opzioni di uscita e scadenze ISEE da non perdere.

Redazione 07/01/26
Scarica PDF Stampa

Il 2026 si apre con un nuovo aggiornamento degli assegni pensionistici legato alla perequazione automatica (meccanismo di tutela del potere d’acquisto). Il riferimento tecnico è il decreto interministeriale 19 novembre 2025 del MEF, che ha definito i parametri di perequazione per il biennio 2025-2026, e le conseguenti operazioni di rinnovo effettuate dall’INPS per tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

Indice

1. Il quadro 2026: adeguamento all’inflazione e rinnovo degli importi INPS


Per comprendere il passaggio tra 2025 e 2026 bisogna distinguere due momenti:

  • Dal 1° gennaio 2025 la variazione per la perequazione (calcolata sull’anno 2024) è stata pari a +0,8%, confermando quanto già applicato in via provvisoria: per questo motivo nel 2025 non è previsto alcun conguaglio. Il trattamento minimo nel 2025 resta fissato a 603,40 euro mensili.
  • Dal 1° gennaio 2026, invece, si applica un incremento provvisorio dell’1,4%, finalizzato a compensare l’inflazione maturata nel 2025. Come sempre, la percentuale è definita “provvisoria” perché il valore definitivo sarà consolidato successivamente e potrà comportare eventuali conguagli.

La cornice tecnica è riassunta anche nella circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153, che indica i valori provvisori 2026 (in particolare del trattamento minimo) e ribadisce un punto spesso trascurato: il trattamento minimo non è solo un importo di pensione, ma anche un parametro per determinare soglie e limiti di accesso ad alcune prestazioni collegate al reddito.

2. Perequazione a scaglioni: chi aumenta di più e perché


Con la rivalutazione provvisoria del +1,4%, il trattamento minimo 2026 si colloca a 611,85 euro mensili (circa 7.954 euro annui). Questo valore è centrale perché la perequazione non si applica in modo uniforme a tutte le pensioni: opera infatti secondo un sistema a scaglioni.
In sintesi:

  • la rivalutazione del +1,4% è piena per gli assegni fino a quattro volte il minimo;
  • diventa ridotta per gli importi superiori.

Dato che il minimo 2026 è pari a 611,85 euro, la rivalutazione piena vale (a grandi linee) fino a pensioni mensili pari a 2.413,60 euro (4×611,85). Oltre questa soglia, l’adeguamento è parziale.

Quanto aumenta concretamente una pensione nel 2026?
Il beneficio non è “uguale per tutti” e, a parità di percentuale teorica, dipende dalla fascia e dal trattamento complessivo. Una lettura utile (anche in termini divulgativi) è questa:

  • su assegni medio-bassi l’incremento è proporzionalmente più “lineare”;
  • sulle pensioni più alte l’aumento è calmierato dai meccanismi di riduzione della percentuale di rivalutazione sulle fasce eccedenti.

Secondo stime circolate su analisi di settore (riprese anche da associazioni consumeristiche), l’aumento lordo può arrivare fino a circa 45 euro mensili sui livelli più elevati, mentre su pensioni intorno a 1.000-1.500 euro si parla di incrementi più contenuti ma comunque percepibili già da gennaio. Naturalmente si tratta sempre di importi lordi: il netto effettivo dipende da IRPEF, addizionali e detrazioni.

Potrebbero interessarti anche:

3. Pensione minima 2026: nuovo valore e maggiorazione aggiuntiva


Uno dei dati più cercati riguarda la pensione minima (detta anche “trattamento minimo”), perché serve sia come importo base per alcuni assegni sia come parametro per molte soglie legate a prestazioni e agevolazioni.
Con la rivalutazione dell’1,4%, nel 2026 il trattamento minimo sale a:

  • 611,85 euro mensili
  • circa 7.954 euro annui

A questo si aggiunge un elemento molto importante per chi prende importi minimi: nel 2026 è prevista una maggiorazione specifica che porta l’importo effettivo indicativamente a circa 619,69 euro mensili.
In termini pratici, questa maggiorazione viene spesso sintetizzata come un aumento aggiuntivo “vicino ai 20 euro”, rivolto ai trattamenti più bassi.

Consiglio pratico: se prendi una pensione minima o vicina al minimo, controlla che sul cedolino compaiano sia la rivalutazione ordinaria sia l’eventuale maggiorazione.

4. Date di pagamento pensioni 2026: calendario di gennaio e regole pratiche


Sul fronte operativo, il 2026 parte con un calendario di pagamento “speciale” per effetto delle festività: gennaio è il mese più delicato perché l’accredito non sempre cade il primo giorno utile.
Regola 2026 (gennaio):

  • per il solo mese di gennaio, il pagamento coincide con il secondo giorno bancabile;
  • questo comporta che gli importi risultino disponibili:
    • dal 3 gennaio 2026 per chi riscuote presso Poste Italiane;
    • dal 5 gennaio 2026 per chi riceve l’accredito tramite istituti bancari.

Riscossione in contanti alle Poste: turnazione per cognome (gennaio 2026)
Per chi ritira la pensione in contanti agli sportelli postali, la distribuzione segue una turnazione alfabetica. A gennaio 2026, il calendario indicato è:

  • 3 gennaio: cognomi A – B
  • 4 gennaio: C – D
  • 5 gennaio: E – K
  • 7 gennaio: L – P
  • 8 gennaio: Q – Z

Suggerimento operativo: per verificare nel dettaglio come è composto l’assegno (quota rivalutazione, trattenute fiscali, conguagli) è fondamentale consultare il cedolino pensione nell’area personale INPS.

5. Come controllare aumento, trattenute e conguagli: la “checklist” del cedolino


Molti pensionati vedono l’importo diverso e non capiscono se è un aumento reale oppure l’effetto di trattenute fiscali, addizionali o conguagli. Il modo più semplice per capire è consultare il cedolino pensione nell’area personale.
Cosa verificare nel cedolino:

  • Importo lordo (prima delle tasse)
  • Quota rivalutazione (aumento 2026)
  • Trattenute IRPEF e addizionali regionali/comunali
  • Eventuali conguagli (a debito o a credito)
  • Prestazioni accessorie o maggiorazioni

Consiglio pratico: se il netto non aumenta “come previsto”, spesso la causa è fiscale (IRPEF, addizionali) o legata a conguagli.

6. Come andare in pensione nel 2026: opzioni disponibili e canali chiusi


Oltre agli importi, nel 2026 contano molto le regole di uscita dal lavoro: alcune misure vengono eliminate, altre restano, e i canali ordinari restano sostanzialmente stabili.

6.1 Pensione di vecchiaia (regime ordinario)
Nel 2026 non cambiano i requisiti ordinari:

  • 67 anni di età
  • almeno 20 anni di contributi

6.2 Pensione anticipata ordinaria
Restano invariati anche i requisiti di pensione anticipata ordinaria:

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
  • 41 anni e 10 mesi per le donne
  • con finestra mobile di 3 mesi, in entrambi i casi
  • indipendentemente dall’età anagrafica

6.3 Ape sociale (confermata, ma con requisiti più severi)
Per il 2026 rimane l’Ape sociale, cioè una forma di sostegno-ponte fino alla maturazione della vecchiaia. Tuttavia, la misura viene diventa più selettiva:

  • età minima: 63 anni e 5 mesi
  • importo massimo: 1.500 euro lordi mensili
  • contribuzione richiesta variabile in base alla categoria:
    • almeno 30 anni (disoccupati, caregiver, invalidi ≥74%)
    • almeno 32 anni (es. edili, ceramisti)
    • fino a 36 anni per altre categorie di lavori usuranti

6.4 Misure non più disponibili: Quota 103 e Opzione Donna
Nel 2026 si registra una stretta sugli strumenti di anticipo:

  • Quota 103 viene abolita (era sperimentale dal 2023: 62 anni + 41 contributi con ricalcolo contributivo);
  • viene meno anche Opzione Donna, che consentiva alle lavoratrici l’uscita anticipata con ricalcolo contributivo.

7. Scadenze 2026 collegate a pensioni e prestazioni: cosa segnare in agenda


Molte prestazioni non dipendono solo dalla pensione ma anche da reddito e ISEE. Ecco le principali date operative:

  • Dal 1° gennaio 2026
    • scatta rivalutazione +1,4%
    • trattamento minimo sale a 611,85 euro
  • Gennaio 2026
    • pagamento pensioni: 3 gennaio Poste / 5 gennaio banche
    • turnazione contanti Poste fino all’8 gennaio
  • ISEE/DSU 2026
    • aggiornare l’ISEE è decisivo per prestazioni collegate
    • attenzione al termine pratico del 28 febbraio 2026 per evitare riduzioni o sospensioni di benefici collegati

In più, nel 2026 può incidere una novità sul calcolo ISEE relativa alla prima casa, che in alcuni casi non viene conteggiata nel patrimonio fino a un certo valore catastale. Questo può migliorare il valore ISEE per molte famiglie.

Consiglio pratico: chi riceve bonus o integrazioni legate all’ISEE dovrebbe rifare l’ISEE il prima possibile, senza aspettare fine febbraio.

8. FAQ Pensioni 2026 (domande frequenti, risposte operative)

Formazione per professionisti


Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni
Il corso intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. Norme, tecnologie e organizzazione del lavoro stanno cambiando: questo percorso aiuta a orientarsi tra i principali temi critici, offrendo strumenti concreti per affrontare le scelte contrattuali, organizzative e gestionali in ambito giuslavoristico.
Un ciclo di quattro incontri con casi pratici, prassi applicative e risposte operative:
●    Licenziamenti individuali e collettivi: obblighi procedurali, contenzioso, accordi di uscita
●    Lavoro autonomo e parasubordinato: confronto tra i diversi regimi contrattuali, tutele previdenziali e assicurative
●    Mobilità internazionale: distacco, permessi di soggiorno, aspetti fiscali e gestione contrattuale
●    Lavoro digitale e smart working: diritto alla disconnessione, privacy, controlli a distanza e controlli tecnologici
Il corso è pensato per offrire un supporto ai professionisti che si occupano di diritto del lavoro, con attenzione alle ricadute pratiche delle scelte contrattuali e gestionali, con un approccio concreto e orientato alla pratica professionale quotidiana.
Crediti formativi per avvocati
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto civile
Agibilità e abitabilità di un immobile

In passato la differenza tra agibilità e abitabilità era netta. Con l’entrata in vigore del d.p.r. 3…

Cristina Vanni 29/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto civile
diritto europeo e internazionale
Legge di Bilancio e dazio UE, doppia stretta sui pacchi fino a 150 euro

Legge di Bilancio 2026 e dazio UE: contributo sui pacchi fino a 150 euro e tassa europea dal 2026, t…

laura biarella 16/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto civile
Riscossione Cassa Forense: Sezioni Unite e compatibilità con art. 6 CEDU

Le SS. UU. confermano la compatibilità delle riforme 2012-2014 sulla riscossione Cassa Forense con l…

Redazione 11/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto amministrativo
Diritto civile
Nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni: la delega al Governo e le prospettive

DDL delega per il nuovo Codice dell’edilizia: semplificazione titoli, sanatorie ante ’67, rigenerazi…

Lorena Papini 08/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;