Legge di bilancio 2026: novità per il settore legale

Il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per il prossimo anno finanziario e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Ministero dell’Economia e Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La bozza di legge di bilancio 2026 introduce misure di rilievo per il sistema giustizia, con interventi in ambito magistratura, polizia penitenziaria, funzionamento degli uffici giudiziari e patrocinio legale. Novità anche per gli avvocati in quanto appartenenti alla categoria generale dei liberi professionisti, su cui sono addossati nuovi oneri certificatori se creditori dello Stato. Ecco cosa cambia. Per leggere invece tutte le novità, leggi questo articolo: Legge di Bilancio 2026: tutte le misure in arrivo tra Irpef, famiglia e imprese. Come supporto a professionisti, consigliamo il Codice Civile 2026 e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026 e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, entrambi con una parte online che verrà aggiornata fino al 30 aprile 2026.