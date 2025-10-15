Legge di Bilancio 2026: tutte le misure in arrivo tra Irpef, famiglia e imprese

La legge di bilancio 2026, presentata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e attesa per l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri il 17 ottobre, muove risorse per circa 18 miliardi di euro. Si tratta di una manovra espansiva, che concentra gli interventi su lavoro, famiglia e imprese, con l’obiettivo di sostenere i redditi medio-bassi, stimolare gli investimenti e mantenere il controllo dei conti pubblici. I capitoli principali riguardano l’Irpef, le misure per la natalità, la sanità, la fiscalità d’impresa e la rottamazione delle cartelle. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Legge di Bilancio 2026: taglio dell’Irpef e sostegno ai salari
- 2. Legge di Bilancio 2026: famiglia e natalità, dote previdenziale e Isee ricalcolato
- 3. Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese, torna il superammortamento
- 4. Legge di Bilancio 2026: casa e bonus edilizi
- 5. Legge di Bilancio 2026: sanità e pensioni
- 6. Legge di Bilancio 2026: pace fiscale e rottamazione delle cartelle
- Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
1. Legge di Bilancio 2026: taglio dell’Irpef e sostegno ai salari
Il cuore della manovra resta la riduzione dell’Irpef per il ceto medio. L’aliquota del secondo scaglione scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La misura, che costerà complessivamente 9 miliardi di euro nel triennio, dovrebbe garantire un risparmio medio fino a 440 euro all’anno per contribuente. L’intervento si accompagna a un fondo da 2 miliardi per il 2026 destinato a sostenere la crescita dei salari, con l’intento di compensare gli effetti dell’inflazione e favorire il rinnovo dei contratti collettivi.
Il governo intende inoltre rivedere i meccanismi di decontribuzione, rendendoli più selettivi e mirati alle fasce di reddito più basse. Il ministro Giorgetti ha sottolineato che la priorità è “restituire potere d’acquisto ai lavoratori” senza compromettere la sostenibilità dei conti pubblici. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi
Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.
Fabiola Pietrella | Maggioli Editore 2024
32.30 €
2. Legge di Bilancio 2026: famiglia e natalità, dote previdenziale e Isee ricalcolato
Un altro pilastro della manovra riguarda le politiche familiari e la lotta alla povertà. Il pacchetto per la famiglia, che vale complessivamente 3,5 miliardi nel triennio, prevede la conferma – con possibile estensione temporale – dei tre mesi di congedo parentale facoltativo retribuiti all’80%. È inoltre allo studio una dote previdenziale per i nuovi nati, cioè un contributo statale destinato ad aprire una posizione previdenziale sin dalla nascita, come forma di incentivo alla natalità e di investimento nel futuro dei giovani.
Sul fronte dell’Isee, è prevista una revisione dei criteri di calcolo: il valore della casa verrà riconsiderato, con una soglia catastale di riferimento intorno ai 75.000 euro, e saranno aggiornate le scale di equivalenza. La riforma dovrebbe produrre un effetto redistributivo pari a circa 500 milioni di euro all’anno, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate.
3. Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese, torna il superammortamento
Per il sistema produttivo, la manovra introduce misure di rilancio degli investimenti e dell’innovazione. Torna infatti il superammortamento, con un plafond complessivo di 4 miliardi, insieme al rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per l’acquisto di beni strumentali e al credito d’imposta per le imprese che operano nelle ZES (Zone Economiche Speciali).
Confermata anche la proroga al 2026 della sospensione di plastic e sugar tax, misura richiesta a gran voce dalle imprese per evitare nuovi oneri in un contesto economico ancora incerto. Sul fronte delle coperture, una parte dei fondi proverrà da un contributo straordinario di banche e assicurazioni, stimato in circa 4,5 miliardi, e da una stretta sulla spending review dei ministeri.
4. Legge di Bilancio 2026: casa e bonus edilizi
La legge di bilancio conferma per tutto il 2026 il bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda, mantenendo inalterati i parametri già previsti per il 2025. Restano invece in discussione eventuali modifiche al bonus mobili e alle agevolazioni per l’efficienza energetica, che potrebbero essere oggetto di interventi correttivi successivi.
Legge di Bilancio 2026
5. Legge di Bilancio 2026: sanità e pensioni
La sanità pubblica riceverà nuovi fondi significativi: 2,4 miliardi per il 2026 e altri 2,65 miliardi nel biennio successivo, che si aggiungono ai 5 miliardi già stanziati lo scorso anno. Le risorse serviranno a potenziare il personale sanitario, ridurre le liste d’attesa e sostenere la digitalizzazione delle strutture ospedaliere.
Sul fronte previdenziale, il governo valuta un congelamento selettivo dell’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2027, limitato ai lavoratori usuranti e precoci. In alternativa, si ipotizza un incremento graduale di un solo mese all’anno fino al 2029.
6. Legge di Bilancio 2026: pace fiscale e rottamazione delle cartelle
Infine, il capitolo fiscale prevede una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, che dovrebbe coprire i debiti relativi all’anno 2023. L’ipotesi più accreditata è quella di un piano di 108 rate in nove anni, riservato ai contribuenti in regola con le dichiarazioni dei redditi. Esclusi, invece, coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento