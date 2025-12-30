Rottamazione-quinquies nella Legge di Bilancio 2026: una guida operativa

La Legge di Bilancio 2026 introduce, all’art. 23, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la cosiddetta rottamazione-quinquies . La misura si colloca nel solco delle precedenti rottamazioni, ma – come espressamente evidenziato – risulta lievemente meno conveniente rispetto al passato , in ragione del maggiore rigore sui conti pubblici. L’intervento, tuttavia, conserva una forte utilità pratica perché consente di estinguere debiti fiscali e contributivi con un piano particolarmente lungo, fino a 54 rate bimestrali (9 anni) , senza sanzioni accessorie e con interessi calmierati per chi sceglie la dilazione. Vediamo insieme chi può accedere , quali debiti rientrano , come presentare l’istanza , come funziona il calendario dei pagamenti , e soprattutto quali sono le tutele immediate attivate con la domanda (sospensione delle azioni esecutive, stop ai fermi e alle ipoteche, effetti su DURC e regolarità fiscale). In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali” , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon , si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

1. Chi può aderire e quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies



La rottamazione-quinquies si rivolge ai contribuenti con pendenze affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite a tributi, contributi previdenziali e ad alcune tipologie di sanzioni, purché comprese nei periodi temporali indicati. In concreto, sono definibili i debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non corrisposte e da altri importi iscritti a ruolo.

Condizione essenziale: sono ammessi solo i soggetti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi; restano esclusi i contribuenti “totalmente inadempienti” sul piano dichiarativo. Questo punto è operativo e dirimente: prima di valutare l’adesione è opportuno verificare la propria posizione dichiarativa, perché la norma collega l’accesso alla regolarità della dichiarazione.

Una volta inviata la richiesta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’ammontare definitivo dovuto e il calendario delle scadenze, che diventa il riferimento per i versamenti.



Istruzione operativa preliminare:

Individuare i carichi iscritti a ruolo tra 2000 e 2023.

Verificare di aver presentato le dichiarazioni dei redditi.

Prepararsi a indicare nell’istanza il numero di rate desiderate (entro il massimo previsto).

