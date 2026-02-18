La sentenza in commento affronta un tema alquanto dibattuto in dottrina e giurisprudenza, facendo chiarezza in merito alla qualifica di “consumatore” ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall’art. 67 CCII (c.d. “PRDC”). In particolare, la questione al vaglio della Suprema Corte riguarda un fideiussore, socia di società di capitali (nel caso di specie, avente partecipazioni in due s.r.l.), che ha garantito i debiti delle società stesse. In tale contesto gli Ermellini hanno delineato i criteri per distinguere tra un’obbligazione assunta per scopi personali e una legata all’attività imprenditoriale e, quindi, idonea a precludere l’accesso al PRDC. Per approfondire sul tema, abbiamo pubblicato il volume Strumenti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento – Procedure e strategie per la tutela di imprese, consumatori ed enti , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. I fatti di causa e la decisione della corte



La vicenda trae origine dalla proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da una persona fisica, i cui debiti derivavano principalmente da fideiussioni prestate a favore di due società di cui era socia.

Il Tribunale di Cremona aveva inizialmente omologato il piano, riconoscendo alla debitrice la qualifica di consumatore.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del reclamo di un creditore, revocava l’omologa, negando tale qualifica e paralizzando l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della debitrice, ha confermato la decisione di secondo grado, rigettando il ricorso. La S.C. ha ritenuto che la debitrice non potesse essere qualificata come consumatore, in quanto le garanzie prestate erano strettamente collegate alla sua attività imprenditoriale. Gli elementi decisivi individuati dai giudici di merito e condivisi dagli gli Ermellini possono essere riassunti come segue:

la debitrice era socia di maggioranza delle società garantite (con quote pari all’80% e al 60%);

(con quote pari all’80% e al 60%); l’istante aveva ricoperto per anni ruoli di amministratore nelle medesime società, cessando da tali incarichi solo pochi giorni prima del rilascio delle fideiussioni.

Sulla base di questi elementi, la S.C. ha concluso per l'esistenza di uno "strettissimo collegamento" tra le garanzie personali e l'attività d''impresa, escludendo che le obbligazioni fossero state assunte per scopi privati o aventi natura consumeristica.