La sentenza in esame ha ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 20 giugno 2025 ai sensi degli articoli 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Con la sentenza in commento il giudice ha disposto l'omologazione del piano , respingendo le osservazioni formulate dall'unico creditore che ne aveva chiesto il rigetto. Proprio l'analisi dei rilievi mossi dal giudice campano circa le osservazioni presentate dal creditore opponente consente di delineare i tratti caratterizzanti lo strumento di risoluzione della crisi di cui agli artt. 67 e seguenti CCII, ossia definizione, funzione e ratio dell'istituto in questione (PRDC). Per altro verso, la decisione si iscrive nel filone di una giurisprudenza di merito che, a distanza di anni dall'entrata in vigore del CCII (luglio '22), va progressivamente consolidando i criteri di valutazione propri della procedura del piano del consumatore, con esiti che non sempre risultano uniformi tra i diversi fori . In particolare, il presente commento si concentra sull'analisi di due profili di precipuo interesse: il tema del merito creditizio e la sua interazione con la valutazione di ammissibilità di cui all'art. 69 CCII , in relazione al requisito dell'assenza di colpa grave, malafede e frode quale condizione soggettiva ostativa per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (PRDC).

Prima di entrare nel merito delle contestazioni del creditore, la sentenza si sofferma su un profilo preliminare di notevole rilievo processuale : la contestazione della legittimazione attiva del creditore che ha depositato le osservazioni. Il tribunale ha rilevato che il l'opponente – una società S.r.l. – non aveva prodotto la documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito asseritamente vantato, avendo semplicemente dedotto di aver ricevuto il credito in cessione da un istituto di credito nell'ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130/1999. Nel dirimere la questione, il G.D. ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi del cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB, secondo cui, in caso di cessione in blocco, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione grava sulla parte che afferma di essere successore a titolo particolare del creditore originario , e tale onere non si assolve con la mera allegazione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , se non vengono prodotti anche l'avviso di cessione e il contratto di cessione in modo da operare un concreto raffronto ai fini dell'individuazione del contratto di finanziamento/credito che si assume essere ricompreso nell'operazione [1] . D'altra parte, sempre in tema di onere della prova in capo al cessionario nell'ambito di cessioni in blocco (ex art. 58 TUB), la Suprema Corte ha chiarito che "ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" [2] . In definitiva, secondo la S.C. "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa" [3] . La fondatezza di tale rilievo avrebbe di per sé potuto determinare l'inammissibilità delle osservazioni, ma il tribunale campano ha preferito passare comunque all'esame del merito delle stesse.

4. Il tema del merito creditizio nel piano del consumatore anche in relazione all’art. 124 bis TUB



Il profilo del merito creditizio è stato oggetto di contestazione da parte del creditore opponente, che ha eccepito – tra l’altro – che la ricorrente aveva fornito dichiarazioni mendaci in fase di istruttoria del finanziamento, attestando l’esistenza di un reddito concorrente di un altro familiare pari a € 1.600,00 mensili, tacendo altresì l’esistenza di ulteriori esposizioni debitorie in essere. Il creditore ha anche dedotto che, al momento della stipulazione del contratto di finanziamento (da collocare nell’ottobre ‘21), la ricorrente aveva rilasciato una dichiarazione attestante l’assenza di impegni gravanti sulla propria busta paga, qualificando tale condotta come dolosa o comunque gravemente colposa e, come tale, idonea ad integrare il requisito soggettivo ostativo di cui all’art. 69 CCII.

Il tribunale ha respinto tali contestazioni sulla base di plurime argomentazioni.

Preliminarmente, ha rilevato che la ricorrente aveva disconosciuto la sottoscrizione del documento denominato “questionario merito creditizio” allegato dal creditore nella memoria contenente le rispettive osservazioni/contestazioni al piano.

In secondo luogo, passando all’analisi dell’attestazione della sussistenza di un reddito concorrente in capo a un familiare, il G.D. ha rilevato che la stessa non costituiva una dichiarazione mendace, dal momento che tale reddito risultava effettivamente percepito dal genitore della debitrice, pur avendo natura pensionistica piuttosto che lavorativa come indicato nel questionario medesimo. Sulla scorta di tale argomento, il giudice campano ha escluso la connotazione di frode o malafede invocata dal creditore sulla base dell’effettiva sussistenza del reddito indicato, prescindendo dalla diversa qualificazione di esso (reddito da lavoro dipendente piuttosto che derivante da una pensione).

Altro aspetto di rilievo concerne la verifica del merito creditizio sotto il profilo della responsabilità del creditore che ha concesso il finanziamento, come disciplinata dall’art. 124 bis del Testo Unico delle leggi bancarie (TUB). La norma citata, ritenuta applicabile ai contratti di credito ai consumatori, impone al soggetto che eroga il credito di valutare la capacità di rimborso del mutuatario prima della concessione del finanziamento.

Nelle proprie osservazioni il creditore opponente ha evidenziato come l’istituto bancario (cedente) avesse “correttamente assolto all’obbligo di verifica del merito creditizio del cliente”, basandosi sulla dichiarazione rilasciata dalla ricorrente in fase di istruttoria. Il creditore ha altresì precisato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo CCII, deducendo, pertanto, la non applicabilità delle disposizioni del nuovo Codice della crisi circa la mancata corretta valutazione del merito creditizio.

Sulla base di tali osservazioni si è svolto l’esame concernente la condotta del debitore rapportata alle condizioni soggettive ostative delineate all’art. 69 CCII (colpa grave, malafede o frode ai creditori).

Il giudice campano ha rilevato che nell’ambito della procedura del piano del consumatore (PRDC ex artt. 67 e seguenti CCII), la correttezza della valutazione del merito creditizio operata dal creditore rileva su almeno due livelli distinti:

come elemento che può incidere sulla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta del debitore e la situazione di sovraindebitamento (essendo potenzialmente rilevante, ai fini dell’art. 69 CCII, la circostanza per cui il creditore abbia erogato il finanziamento nonostante la sussistenza di indicatori di rischio);

come profilo attinente alla eventuale sussistenza di un rapporto di responsabilità del creditore nei confronti del consumatore, che potrebbe incidere sulla quantificazione del credito ammesso nella procedura.

La giurisprudenza di merito ha progressivamente elaborato il principio per cui una scorretta valutazione del merito creditizio da parte del creditore, rilevabile alla luce degli elementi disponibili al momento della concessione del finanziamento, può escludere o ridimensionare la responsabilità del consumatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento. Il tribunale di Nola sembra avere implicitamente tenuto conto del suddetto criterio, allorché ha affermato che, “alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore”, l’istituto bancario “avrebbe egualmente erogato il finanziamento in favore del debitore”, non essendo pertanto possibile nel caso di specie attribuire efficacia causale alla asserita condotta mendace della ricorrente.

Sulla scorta di tali argomenti, il tribunale ha poi proseguito l’analisi della sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura, in particolare articolando l’assenza, nel caso di specie, di colpa grave, malafede o frode, delineando altresì una interessante evoluzione normativa dell’art. 69 CCII.

Tale norma prescrive che il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata agli artt. 67 e seguenti CCII se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la proposizione della domanda, se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La riforma operata dal c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020) ha rappresentato un discrimen decisivo nell’evoluzione del giudizio di meritevolezza. Prima della riforma, tale accertamento era incentrato sull’assenza di colpa (intesa quale negligenza, imprudenza): il giudice era tenuto a escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali. Il Decreto Ristori ha ridimensionato tale criterio, circoscrivendo il giudizio alla sola colpa grave, malafede o frode, impostazione poi confermata nel nuovo CCII.

Pertanto, è attualmente possibile parlare di un giudizio di meritevolezza inteso come requisito di ammissibilità della domanda di accesso ad una procedura di risanamento dei debiti del consumatore.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, il tribunale campano ha correttamente evidenziato che il giudizio di meritevolezza si iscrive tra i requisiti di ammissibilità della proposta e che la sua formulazione in termini di esclusione della colpa grave, malafede e frode, piuttosto che in termini di assenza di colpa, risponde a una precisa scelta del Legislatore orientata al favor debitoris. Si ha, in tal modo, un criterio che si configura come un requisito negativo: non è necessario che il consumatore abbia contratto il debito senza alcuna imputabilità, essendo sufficiente che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode.

A sostegno di tale interpretazione, il G.D. ha richiamato un precedente del Tribunale di Napoli Nord (giudice dott. Rabuano), in cui si è affermato che il Legislatore ha previsto come condizioni ostative, sul piano soggettivo, la malafede o il compimento di atti di frode, e, sul piano oggettivo, l’aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione, individuando nell’equilibrio tra i diritti dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento la finalità propria del giudizio di meritevolezza, che si risolve nel criterio del “minor sacrificio tra i beni contrapposti”.