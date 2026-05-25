La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 4179 del 22 maggio 2026, offre un nuovo tassello in un mosaico giurisprudenziale che negli ultimi anni ha assunto proporzioni imponenti: quello relativo alla Carta del docente e alla sua mancata erogazione ai docenti precari. Il provvedimento non si limita a ribadire principi già noti, bensì li riorganizza attorno a un fulcro preciso: la responsabilità della P.A. nel dare esecuzione alle sentenze che riconoscono il beneficio e gli effetti processuali della sua persistente inerzia. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

Consiglio di Stato -sezione VII- sentenza n. 4179 del 22-05-2026 202604179_11.pdf 137 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La vicenda

Una docente, già vittoriosa davanti al giudice del lavoro, si è trovata costretta a promuovere un giudizio di ottemperanza per ottenere l’effettiva erogazione dei cinque bonus annuali da 500 euro ciascuno. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, bensì aveva optato di compensare le spese, ritenendo che la ricorrente avesse tardivamente depositato alcuni documenti richiesti dal giudice. È proprio su questo punto che la sentenza del Consiglio di Stato interviene, riorientando l’intera questione: la compensazione non può essere impiegata quale strumento per attenuare gli effetti della condotta della P.A., in specie quando condotta siffatta rappresenta la causa medesima del giudizio di ottemperanza. La Carta del docente, quindi, non è soltanto l’oggetto del contendere, ma diventa il prisma tramite cui leggere il rapporto tra cittadino e amministrazione, tra giudicato e sua esecuzione, tra diritto riconosciuto e diritto effettivamente goduto. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

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2. La compensazione delle spese quale nodo critico

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo: nel processo amministrativo, il criterio della soccombenza rappresenta la regola generale, mentre la compensazione costituisce un’eccezione che richiede una motivazione rafforzata. La sentenza censura il TAR per aver attribuito rilievo eccessivo a un comportamento processuale della ricorrente, ovvero il ritardo nel deposito di alcuni atti, che non aveva inciso in modo significativo sull’andamento del processo. Al contrario, la condotta del Ministero, che continua a non eseguire sentenze passate in giudicato relative alla Carta del docente, viene qualificata come gravemente inadempiente. È questa condotta, e non quella della docente, ad aver reso necessario il giudizio di ottemperanza. La decisione rimarca il principio secondo cui la P.A. non può trarre alcun vantaggio dalla propria inerzia. Costringere i docenti a instaurare giudizi ulteriori per ottenere un beneficio già riconosciuto con sentenza definitiva costituisce un comportamento processuale che esclude la possibilità di compensare le spese. La compensazione, in questo contesto, si tradurrebbe in una statuizione abnorme, in quanto finirebbe per penalizzare la parte vittoriosa e, indirettamente, per legittimare la condotta dilatoria dell’Amministrazione.

3. La Carta del docente come workshop giurisprudenziale

La sentenza si inserisce in un filone ormai consolidato della Sezione VII, che negli ultimi anni ha affrontato plurimi casi analoghi. La Carta del docente è diventata un vero e proprio laboratorio giurisprudenziale, tramite il quale il Consiglio di Stato ha progressivamente definito criteri uniformi per la liquidazione delle spese nei giudizi di ottemperanza.

Il richiamo a precedenti conformi, dalle sentenze n. 3897 e 4426 del 2025 fino alle più recenti n. 8173, 8177 e 9523, non è un mero esercizio di stile, bensì un’opzione metodologica che mira a garantire prevedibilità e coerenza. La Sezione ribadisce che la misura forfettaria di 800 euro per il giudizio di ottemperanza di primo grado rappresenta il parametro corretto, già applicato in casi identici. Allo stesso modo, la liquidazione di 300 euro per il grado di appello, quando l’impugnazione riguarda solamente le spese, replica a un criterio di proporzionalità e ragionevolezza. La Carta del docente, dunque, non è solo un beneficio economico, bensì un terreno su cui si misura la capacità della giurisdizione amministrativa di garantire uniformità e certezza del diritto.

4. La responsabilità della P.A. e la funzione del giudizio di ottemperanza

La sentenza offre anche una riflessione più estesa sulla funzione del giudizio di ottemperanza.

Questo strumento non può trasformarsi in un percorso defatigante per il cittadino, né può essere utilizzato dalla P.A. come una sorta di “seconda chance” per ritardare ulteriormente l’esecuzione del giudicato. La Carta del docente, con la sua indole di beneficio economico modesto bensì essenziale per la formazione dei docenti, rende ancora più evidente l’irragionevolezza di una prassi amministrativa che costringe i ricorrenti a rivolgersi nuovamente al giudice per ottenere ciò che è già stato riconosciuto. Il Consiglio di Stato chiarisce che l’omessa esecuzione delle sentenze relative alla Carta del docente costituisce un comportamento processuale di particolare gravità. Non si tratta di una mera omissione, bensì di una condotta che incide direttamente sull’effettività della tutela giurisdizionale e che, proprio per questo, esclude la possibilità di compensare le spese.

5. Il valore sistemico della pronuncia

Il pronunciamento assume un rilievo che si pone oltre la vicenda esaminata, in quanto contribuisce a ristabilire un equilibrio corretto tra potere pubblico e tutela giurisdizionale, riaffermando che l’esecuzione del giudicato non è una concessione, bensì un obbligo inderogabile. La Carta del docente diventa in tal modo un indicatore della qualità dell’azione amministrativa e un banco di prova della capacità del sistema giuridico di garantire l’effettività dei diritti. La pronuncia rafforza la tutela dei docenti, limita l’utilizzo improprio della compensazione, responsabilizza la Pubblica Amministrazione e consolida un trend giurisprudenziale che intende ridurre il contenzioso seriale.

6. Cosa deve fare l’avvocato che gestisce queste fattispecie

L’avvocato che assiste i docenti nei giudizi sulla Carta del docente deve adottare una strategia coerente con l’orientamento della Sezione VII del Consiglio di Stato. Richiamare sempre il giudicato già ottenuto. L’ottemperanza non è un nuovo giudizio sul merito, bensì deve essere evidenziato che il diritto è già stato riconosciuto e che l’Amministrazione risulta inadempiente.

Documentare l’inerzia della P.A. È utile allegare PEC, richieste rimaste senza risposta, mancata attivazione della piattaforma, e via dicendo, per dimostrare la gravità della condotta amministrativa.

Contestare ogni tentativo di compensazione delle spese. La giurisprudenza è ormai consolidata, nel senso che la compensazione risulta esclusa quando il giudizio origina dall’inerzia ministeriale.

Evidenziare l’indole seriale del contenzioso. Il Consiglio di Stato considera la reiterazione dell’inadempimento un elemento aggravante, va valorizzato per rafforzare la domanda di condanna alle spese.

Chiedere l’esecuzione immediata e completa. L’avvocato deve insistere affinché il giudice ordini l’erogazione dei bonus e non una mera rinnovazione dell’istruttoria amministrativa.

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