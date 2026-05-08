Il decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2026, introduce un articolato pacchetto di misure urgenti per il cosiddetto Piano Casa. L’obiettivo dichiarato è incrementare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili, attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale, edilizia convenzionata e programmi di rigenerazione urbana.

Il provvedimento non si limita a finanziare nuovi interventi, ma incide su profili di particolare rilievo per avvocati, notai, amministrativisti, urbanisti e operatori del settore immobiliare: poteri commissariali, partenariato pubblico-privato, conferenze di servizi accelerate, vincoli di destinazione, nullità contrattuali, controlli fiscali e nuovi modelli di locazione con riscatto. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Come sanare gli abusi edilizi – Aggiornato alle novità del Decreto Salva Casa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo ufficiale in Gazzetta Decreto-Piano-Casa.pdf 2 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Un piano straordinario per recuperare il patrimonio pubblico

Il primo asse del decreto riguarda il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi non assegnabili per carenze manutentive e la riconversione di immobili destinati all’edilizia sociale. A tale scopo è previsto un programma straordinario nazionale con una dotazione complessiva di 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà erogare contributi ai soggetti attuatori, tra cui enti territoriali, ex IACP e organismi comunque denominati competenti in materia di edilizia pubblica. La gestione passerà attraverso Invitalia, chiamata a selezionare le offerte mediante avvisi pubblici.

Di particolare interesse è il possibile ricorso a operazioni di partenariato pubblico-privato, che apre spazi rilevanti per la consulenza legale nella costruzione dei piani economico-finanziari, nella redazione delle convenzioni e nella gestione dei rapporti tra enti proprietari, soggetti attuatori e operatori privati. Per approfondire il tema, consigliamo il volume Come sanare gli abusi edilizi – Aggiornato alle novità del Decreto Salva Casa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il Commissario straordinario e le deroghe procedurali

Uno dei punti più significativi del decreto è la nomina di un Commissario straordinario, incaricato di favorire la tempestiva realizzazione degli interventi. Il Commissario potrà operare mediante ordinanza, anche in deroga a disposizioni di legge diverse da quelle penali, nel rispetto dei vincoli antimafia, della tutela dei beni culturali e paesaggistici e degli obblighi europei.

La norma è destinata ad avere un forte impatto applicativo. Le ordinanze commissariali, immediatamente efficaci e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, potranno incidere su procedimenti complessi, superamento dei dissensi amministrativi, gare pubbliche e attuazione degli interventi.

Per i professionisti legali si apre un terreno delicato: da un lato, la necessità di accompagnare gli operatori nella corretta utilizzazione degli strumenti acceleratori; dall’altro, la possibile emersione di contenziosi su limiti della deroga, motivazione, proporzionalità e tutela degli interessi sensibili.

3. Conferenze di servizi rapide e maggiore peso del silenzio-assenso

Il decreto introduce importanti misure di semplificazione. Per gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, recupero e rigenerazione urbana, il soggetto attuatore può convocare una conferenza di servizi semplificata.

I termini sono particolarmente compressi: trenta giorni dalla convocazione, elevati a quaranta nei casi in cui partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o sanitaria. L’assenso si considera acquisito per le amministrazioni che non si esprimono, che risultano assenti o che formulano un dissenso non motivato o non pertinente.

Il punto è centrale per gli amministrativisti, poiché la qualità della motivazione del dissenso diventerà decisiva. Anche i terzi interessati potrebbero contestare provvedimenti adottati all’esito di conferenze accelerate, soprattutto in presenza di vincoli urbanistici, ambientali o paesaggistici.

4. Edilizia integrata: il nuovo equilibrio tra pubblico e mercato

Il Capo III disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, destinati a soggetti che non possono accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma per i quali il libero mercato risulta comunque economicamente insostenibile.

I programmi devono integrare edilizia convenzionata ed edilizia libera, ma con una regola chiara: almeno il 70% dell’investimento complessivo deve essere destinato alla componente convenzionata. Prezzi e canoni calmierati devono garantire una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato, calcolati sulla base dei parametri OMI o, se non rappresentativi, di valori documentati da atti pubblici e contratti registrati.

Questo meccanismo richiederà particolare attenzione nella redazione delle convenzioni comunali, nella determinazione dei valori di riferimento e nella prova della sostenibilità economica dell’operazione.

5. Contratti, nullità e controlli sui requisiti

Il decreto introduce una disciplina incisiva sui requisiti soggettivi degli assegnatari o acquirenti degli alloggi convenzionati. L’assenza dei requisiti al momento della stipula comporta la nullità del contratto di compravendita o locazione.

Inoltre, se durante la locazione i requisiti economico-patrimoniali vengono superati per due anni consecutivi, le parti possono scegliere tra risoluzione del contratto e conversione del canone ai valori di mercato. In mancanza, opera la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

I contratti dovranno quindi contenere clausole puntuali sugli obblighi informativi del conduttore, sulle comunicazioni al Comune, sulle conseguenze dell’omissione e sul recupero della differenza tra canone calmierato e canone di mercato.

6. Vincoli trentennali, atti d’obbligo e ruolo del notaio

Gli interventi di edilizia convenzionata sono soggetti a un vincolo di destinazione non inferiore a trent’anni dalla fine lavori. Il vincolo deve risultare da apposito atto d’obbligo trascritto nei registri immobiliari.

Durante tale periodo, le unità vendute a prezzo calmierato potranno essere rivendute solo entro il prezzo massimo convenzionato, rivalutato secondo l’indice FOI. Sono inoltre vietati atti dispositivi incompatibili con la destinazione dell’immobile.

Per i notai, il decreto assume rilievo anche perché prevede la riduzione alla metà degli onorari notarili relativi agli atti connessi agli interventi di edilizia convenzionata. Si tratta di una disposizione operativa, ma da coordinare con la complessità degli atti, delle trascrizioni e delle verifiche preliminari.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!