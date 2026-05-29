Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli offre uno spunto di riflessione che va ben oltre il settore immobiliare e interessa direttamente chi opera nel franchising, soprattutto quando i rapporti commerciali assumono una dimensione internazionale. La controversia riguardava un’agenzia immobiliare affiliata a una nota rete in franchising e il diritto alla provvigione maturata in relazione a una proposta di acquisto subordinata all’ottenimento di un finanziamento.

La Corte ha respinto le pretese dell’affiliato, valorizzando il dato letterale delle clausole contrattuali e ribadendo un principio fondamentale: l’appartenenza a una rete franchising non modifica i presupposti giuridici che regolano il rapporto con il cliente finale. È una conclusione che richiama l’attenzione su un tema cruciale per imprese, consulenti e professionisti: la qualità della contrattualistica. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte d’Appello di Napoli -sez. IX civ.- sentenza n. 2985 del 21-04-2026 Corte-dAppello-di-Napoli-Sentenza-n.-2985-2026-del-21-04-2026-1.pdf 5 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il contratto prevale sul modello organizzativo

Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il rapporto tra organizzazione commerciale e disciplina contrattuale. La Corte ha infatti ritenuto irrilevante, ai fini della controversia, il fatto che l’agenzia operasse all’interno di una rete in franchising.

Ciò che conta è il contenuto degli accordi sottoscritti dalle parti e l’effettiva configurazione del rapporto giuridico. In altre parole, il marchio, il know-how condiviso e l’appartenenza a una rete strutturata non possono sostituire una corretta disciplina contrattuale.

Il principio assume particolare rilievo nei contratti internazionali di franchising, dove franchisor e franchisee operano spesso in ordinamenti diversi e devono confrontarsi con normative nazionali, discipline della concorrenza e regole di tutela del contraente che possono variare sensibilmente da Paese a Paese. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME Contratti commerciali internazionali Il manuale offre al professionista una guida passo passo alla redazione dei contratti commerciali internazionali, fornendo un metodo chiaro e immediatamente applicabile.Partendo dalla struttura tipo dei contratti transnazionali, l’opera accompagna il lettore nella costruzione delle clausole che incidono sull’interpretazione del contratto, sulla sua esecuzione e sulla gestione del rischio.Ampio spazio è riservato alle Representations & Warranties, alle clausole di limitazione della responsabilità e di risoluzione, nonché alla scelta della legge applicabile, della giurisdizione e dell’arbitrato. Ogni previsione è corredata da formule commentate, pronte all’uso e adattabili anche alla contrattualistica nazionale.La parte finale propone una raccolta organica dei principali contratti della prassi internazionale – dalle lettere di intenti ai contratti di distribuzione, licenza, joint venture e M&A, fino alle garanzie bancarie e alle lettere di credito – offrendo schemi contrattuali ragionati pensati per un utilizzo immediato nella pratica professionale.Niccolò PisaneschiProfessore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena, dove tiene anche un corso dedicato alle tecniche di redazione dei contratti transnazionali. Avvocato spe- cializzato in diritto contrattuale internazionale, per oltre dieci anni ha assistito il settore vaccini del gruppo Novartis nella redazione di contratti di sviluppo ed esportazione, nonché nella contrattualistica relativa alla costruzione delle sedi di produzione, rappresentandola a Bruxelles come membro dell’International Vaccines Manifacturers.Esperto di diritto aziendale e di M&A, ha partecipato ad operazioni di acquisizione e ristrutturazione di diversi gruppi industriali di rilievo nazionale. Segue come consulente il settore della finanza d’impresa, assistendo banche e fondi di investimento nazionali ed esteri in operazioni di finanziamento, private equity e ristrutturazione societaria Niccolò Pisaneschi | Maggioli Editore 2026 84.55 € Scopri di più

2. Le clausole condizionali come fattore di rischio

La controversia nasceva dall’interpretazione di una clausola che subordinava l’efficacia dell’operazione al “buon esito del mutuo”. L’affiliato sosteneva che fosse sufficiente la dichiarazione dell’acquirente di poter accedere al finanziamento; la Corte ha invece ritenuto necessario il concreto perfezionamento dell’iter previsto dalla clausola.

Il caso dimostra quanto possano essere determinanti le condizioni sospensive e le clausole che collegano l’efficacia del contratto al verificarsi di eventi futuri.

Nel franchising internazionale tali problematiche assumono una portata ancora maggiore. Si pensi alle clausole che subordinano l’apertura del punto vendita al rilascio di autorizzazioni amministrative, all’ottenimento di finanziamenti, alla disponibilità dei locali o al raggiungimento di determinati standard operativi. Una formulazione imprecisa può generare contenziosi significativi e compromettere la sostenibilità dell’intero progetto imprenditoriale.

3. Dal franchise agreement ai contratti collegati

L’esperienza pratica dimostra che il successo di una rete internazionale non dipende soltanto dal franchise agreement. Accanto al contratto principale operano infatti numerosi accordi collegati: contratti di distribuzione, licenze di marchio, accordi di riservatezza, contratti di fornitura, servizi tecnologici e strumenti di compliance.

La sentenza conferma indirettamente un’esigenza sempre più avvertita dagli operatori: disporre di modelli contrattuali aggiornati, coerenti tra loro e capaci di prevenire le aree di rischio.

Per questo motivo risultano particolarmente utili strumenti specialistici dedicati alla contrattualistica internazionale, in grado di supportare professionisti e imprese sia nella fase di redazione sia nell’analisi preventiva delle clausole più delicate. L’integrazione tra competenze giuridiche e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale consente oggi di individuare criticità, verificare la coerenza delle previsioni contrattuali e confrontare rapidamente modelli utilizzati nei diversi ordinamenti.

4. Contrattualistica internazionale: una competenza strategica

La decisione della Corte d’Appello di Napoli ricorda che, nei rapporti commerciali complessi, il contratto continua a rappresentare il principale strumento di gestione del rischio. Questo vale a maggior ragione nel franchising internazionale, dove una singola clausola può incidere sulla validità dell’accordo, sull’insorgenza di obblighi economici e sulla distribuzione delle responsabilità tra le parti.

Per avvocati d’impresa, consulenti, franchisor e franchisee, la capacità di interpretare e costruire correttamente i contratti non costituisce più soltanto una competenza specialistica, ma un vero fattore competitivo. Investire nella conoscenza della contrattualistica internazionale significa ridurre il contenzioso, aumentare la certezza delle operazioni e favorire una crescita più sicura delle reti commerciali oltre i confini nazionali.

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