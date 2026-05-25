Con l’ordinanza n. 18497 del 13 maggio 2026, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di particolare rilievo sistematico: la compatibilità con gli artt. 3 e 27 della Costituzione del divieto automatico di sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti del condannato per rapina aggravata, anche quando il fatto sia stato qualificato di lieve entità. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- ordinanza 18497 del 22-05-2026 18497_05_2026_pen_noindex.pdf 1 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Una questione destinata a incidere sull’esecuzione della pena

La vicenda nasce dal caso di un imputato condannato per rapina aggravata ex art. 628, comma 3, c.p., ma beneficiario della speciale attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. Nonostante il riconoscimento della minima offensività del fatto, la Procura generale aveva emesso ordine di carcerazione senza sospensione, ritenendo il reato comunque ostativo ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen.

La Cassazione, tuttavia, dubita che una simile preclusione automatica sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, individualizzazione della pena e finalità rieducativa. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il punto decisivo: la “lieve entità” può incidere anche in fase esecutiva

Il cuore dell’ordinanza riguarda il significato da attribuire all’attenuante della lieve entità nella rapina aggravata. Secondo il giudice di legittimità, se il legislatore – o, in questo caso, la Corte costituzionale – ha riconosciuto che possono esistere forme di rapina aggravata caratterizzate da ridotta offensività concreta, allora diventa problematico trattare tutte queste ipotesi come automaticamente incompatibili con la sospensione dell’ordine di esecuzione.

La Corte evidenzia che il sistema penitenziario contemporaneo non può fondarsi esclusivamente sul nomen iuris del reato. Occorre invece considerare il disvalore concreto della condotta e la reale pericolosità del condannato.

Nel caso esaminato, il giudice della cognizione aveva già valorizzato elementi quali la minima entità del danno, l’assenza di violenza significativa e la giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti. Nonostante ciò, il condannato sarebbe stato comunque destinato all’ingresso immediato in carcere, senza poter attendere in libertà la decisione del Tribunale di sorveglianza sulle misure alternative.

3. La critica agli automatismi penitenziari

L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale che, negli ultimi anni, ha progressivamente ridimensionato gli automatismi in materia penitenziaria.

Secondo la Cassazione, il divieto assoluto di sospensione dell’ordine di esecuzione per determinati reati si giustifica solo quando esista una ragionevole presunzione di elevata pericolosità. Tuttavia, tale presunzione rischia di diventare irragionevole quando il giudice abbia già accertato che il fatto concreto presenta caratteristiche di minima offensività.

La Corte richiama anche la funzione costituzionale delle misure alternative alla detenzione, considerate strumenti essenziali per evitare gli effetti desocializzanti del carcere breve. L’ingresso immediato in istituto penitenziario, infatti, può interrompere percorsi lavorativi, familiari e di reinserimento già avviati, producendo conseguenze sproporzionate rispetto alla concreta gravità del fatto.

Da qui il dubbio di costituzionalità: mantenere un automatismo rigido anche nei casi di rapina aggravata attenuata dalla lieve entità potrebbe tradursi in una compressione eccessiva della finalità rieducativa della pena.

4. Possibili effetti della decisione della Consulta

La questione ora passa alla Corte costituzionale, e le ricadute potrebbero essere molto rilevanti.

Un eventuale accoglimento aprirebbe infatti la strada a una lettura più flessibile dell’art. 4-bis ord. pen., consentendo di distinguere tra fattispecie astrattamente riconducibili allo stesso reato ma profondamente diverse sul piano dell’offensività concreta.

La decisione potrebbe incidere non solo sulla rapina aggravata, ma più in generale sul rapporto tra circostanze attenuanti speciali e automatismi penitenziari. Il principio destinato a emergere è chiaro: il sistema dell’esecuzione penale non può ignorare gli accertamenti compiuti dal giudice della cognizione sulla reale gravità del fatto.

L’ordinanza della Cassazione segna dunque un ulteriore passo verso un modello penitenziario maggiormente individualizzato, nel quale il trattamento del condannato sia costruito non sulla sola etichetta del reato, ma sulla concreta offensività della condotta e sulla reale pericolosità dell’autore.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!