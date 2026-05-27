Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Gestionale per condominio: uno strumento indispensabile per gli amministratori

Sono ormai molti anni che la digitalizzazione sta interessando gli ambiti più diversi, anche quello dei gestionali per l’amministratore di condominio

Redazione 27/05/26
Scarica PDF Stampa

Sono ormai molti anni che la digitalizzazione sta interessando gli ambiti più diversi, introducendo strumenti che si rivelano un ausilio prezioso per l’operatività dei professionisti. È questo il caso di un gestionale per condominio di ultima generazione, pensato per affiancare chi si trova a svolgere questo mestiere così complesso e articolato nelle molteplici attività che lo contraddistinguono: dalle comunicazioni con i condòmini, passando per i compiti di natura contabile e tanto altro ancora.
 
Vediamo di cosa si tratta e perché, per gli addetti ai lavori, si dimostra una soluzione sempre più indispensabile.

Indice

1. Perché i programmi generalisti sono ormai superati


Excel è stato un programma che può essere considerato a tutti gli effetti rivoluzionario. Peccato che oggi, in diverse professioni, si dimostri ormai non solo insufficiente, ma persino superato. Vale anche per gli amministratori di condominio, i quali si trovano esposti ai seguenti errori, utilizzandolo:

  • dati imprecisi e inesatti;
  • scarsa integrazione con altri programmi;
  • facilità di incorrere in errori di compilazione, essendo i passaggi più ripetitivi eseguiti manualmente.

Excel rimane infatti un software che non è stato pensato appositamente per i compiti degli amministratori di condominio ed è considerato ormai inadeguato persino in campo amministrativo.
Un fattore che lo accomuna ai programmi gestionali di stampo generalista: i primi a essere introdotti durante la digital transformation. Pur esponendo a una maggiore incidenza dell’errore, non presentano i medesimi vantaggi dei software gestionali dedicati. Vediamo perché, analizzando i plus dei gestionali per condomini.

2. Gestionale per condominio: una piattaforma integrabile e completa


Un gestionale per condominio come Domustudio di Teamsystem, già utilizzato da oltre 10mila professionisti, si distingue per la capacità di andare oltre i limiti dei software gestionali di stampo generalista così come di soluzioni quali Word oppure Excel.
Ecco in quali compiti riesce a supportare in maniera efficace:

  • gestione dei bilanci;
  • gestione della contabilità;
  • rapporti con i fornitori;
  • gestione di bilanci e dei verbali di assemblea;
  • gestione delle comunicazioni tra tutte le parti coinvolte, condòmini (e non solo).

Si approccia a tali mansioni risultando in linea con le normative attuali, ottimizzando tali fattori sotto tutti i punti di vista: in termini di affidabilità così come di accuratezza.

3. Alcuni aspetti da valutare nel preventivo


L’ideale, per gli amministratori di condominio che desiderano innovare la propria operatività e offrire un servizio migliore ai propri clienti, è optare per un gestionale per condomini realizzato da una software house rinomata e specializzata in questo tipo di programmi. Una reputazione verificabile dando un’occhiata alle recensioni e al numero di persone che si avvalgono già della piattaforma.
Tra gli aspetti tecnici spiccano invece la semplicità d’uso, gli aggiornamenti costanti in chiave normativa e l’integrazione all’interno di soluzioni informatiche già esistenti.
C’è poi un vantaggio ulteriore e riguarda la possibilità di avere dati sempre accessibili e organizzati in un unico ambiente digitale. Un fattore tutt’altro che secondario, legato proprio all’interoperabilità cui abbiamo accennato, in quanto permette all’amministratore di ridurre i tempi operativi, monitorare con maggiore precisione le attività quotidiane e gestire con più rapidità richieste, documenti e scadenze.
Tutti compiti che portano via tempo, spesso ripetitivi e persino noiosi. L’amministratore, grazie al supporto di un programma gestionale, può così dedicarsi a ciò che più per lui è importante e che richiede la sua massima attenzione.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Professione
Notai, nuove regole deontologiche sull’equo compenso: cosa cambia

Notai, dal 2026 cambiano i principi deontologici: equo compenso, obblighi informativi e profili disc…

Lorena Papini 26/05/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Master in Compliance Management II ed. – La recensione della settimana

Master pratico Compliance integrata: privacy, 231/2001, ESG, AI Act, whistleblowing, cybersecurity e…

Recensioni 20/05/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto del lavoro
Professione
Magistrati onorari stabilizzati: la Consulta salva i diritti pregressi

La Consulta boccia la rinuncia automatica ai diritti UE dei magistrati onorari stabilizzati: ferie, …

Redazione 13/05/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Avvocati, arriva la riforma dell’ordinamento forense: cosa cambia per professione, tirocinio ed esame

Riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo su accesso, compensi, società, CNF, disciplina, …

Lorena Papini 11/05/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;