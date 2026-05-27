Sono ormai molti anni che la digitalizzazione sta interessando gli ambiti più diversi, introducendo strumenti che si rivelano un ausilio prezioso per l’operatività dei professionisti. È questo il caso di un gestionale per condominio di ultima generazione, pensato per affiancare chi si trova a svolgere questo mestiere così complesso e articolato nelle molteplici attività che lo contraddistinguono: dalle comunicazioni con i condòmini, passando per i compiti di natura contabile e tanto altro ancora.
Vediamo di cosa si tratta e perché, per gli addetti ai lavori, si dimostra una soluzione sempre più indispensabile.
Indice
1. Perché i programmi generalisti sono ormai superati
Excel è stato un programma che può essere considerato a tutti gli effetti rivoluzionario. Peccato che oggi, in diverse professioni, si dimostri ormai non solo insufficiente, ma persino superato. Vale anche per gli amministratori di condominio, i quali si trovano esposti ai seguenti errori, utilizzandolo:
- dati imprecisi e inesatti;
- scarsa integrazione con altri programmi;
- facilità di incorrere in errori di compilazione, essendo i passaggi più ripetitivi eseguiti manualmente.
Excel rimane infatti un software che non è stato pensato appositamente per i compiti degli amministratori di condominio ed è considerato ormai inadeguato persino in campo amministrativo.
Un fattore che lo accomuna ai programmi gestionali di stampo generalista: i primi a essere introdotti durante la digital transformation. Pur esponendo a una maggiore incidenza dell’errore, non presentano i medesimi vantaggi dei software gestionali dedicati. Vediamo perché, analizzando i plus dei gestionali per condomini.
2. Gestionale per condominio: una piattaforma integrabile e completa
Un gestionale per condominio come Domustudio di Teamsystem, già utilizzato da oltre 10mila professionisti, si distingue per la capacità di andare oltre i limiti dei software gestionali di stampo generalista così come di soluzioni quali Word oppure Excel.
Ecco in quali compiti riesce a supportare in maniera efficace:
- gestione dei bilanci;
- gestione della contabilità;
- rapporti con i fornitori;
- gestione di bilanci e dei verbali di assemblea;
- gestione delle comunicazioni tra tutte le parti coinvolte, condòmini (e non solo).
Si approccia a tali mansioni risultando in linea con le normative attuali, ottimizzando tali fattori sotto tutti i punti di vista: in termini di affidabilità così come di accuratezza.
3. Alcuni aspetti da valutare nel preventivo
L’ideale, per gli amministratori di condominio che desiderano innovare la propria operatività e offrire un servizio migliore ai propri clienti, è optare per un gestionale per condomini realizzato da una software house rinomata e specializzata in questo tipo di programmi. Una reputazione verificabile dando un’occhiata alle recensioni e al numero di persone che si avvalgono già della piattaforma.
Tra gli aspetti tecnici spiccano invece la semplicità d’uso, gli aggiornamenti costanti in chiave normativa e l’integrazione all’interno di soluzioni informatiche già esistenti.
C’è poi un vantaggio ulteriore e riguarda la possibilità di avere dati sempre accessibili e organizzati in un unico ambiente digitale. Un fattore tutt’altro che secondario, legato proprio all’interoperabilità cui abbiamo accennato, in quanto permette all’amministratore di ridurre i tempi operativi, monitorare con maggiore precisione le attività quotidiane e gestire con più rapidità richieste, documenti e scadenze.
Tutti compiti che portano via tempo, spesso ripetitivi e persino noiosi. L’amministratore, grazie al supporto di un programma gestionale, può così dedicarsi a ciò che più per lui è importante e che richiede la sua massima attenzione.
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