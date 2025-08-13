Master in Compliance Management – La recensione della settimana

In un contesto normativo sempre più articolato e soggetto a continui aggiornamenti, la gestione della compliance è diventata un’attività cruciale per le imprese e per i professionisti del diritto e dell’organizzazione aziendale. Il Master in Compliance Management risponde pienamente a questa esigenza, proponendosi come un percorso intensivo e specialistico che affronta in maniera pratica e aggiornata tutte le principali aree della conformità normativa. Il master si articola in otto sessioni da tre ore ciascuna, per un totale di 24 ore di formazione, con un approccio multidisciplinare che unisce diritto, etica, tecnologia e organizzazione.