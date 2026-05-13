Con la sentenza n. 71 del 2026, la Corte costituzionale interviene su uno dei nodi più delicati della disciplina transitoria della magistratura onoraria: il rapporto tra stabilizzazione e rinuncia alle pretese maturate nel periodo precedente. La Consulta dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, nella parte in cui fa conseguire al superamento della procedura valutativa di conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea, con specifico riferimento a ferie retribuite, previdenza e assistenza.

La decisione non comporta una piena equiparazione tra magistrati onorari e magistrati professionali, che la Corte continua a escludere in ragione del diverso fondamento costituzionale delle due figure. Il punto centrale è un altro: la stabilizzazione può rappresentare una misura idonea a rimediare all’abusiva reiterazione degli incarichi a termine, ma non può trasformarsi in uno strumento di azzeramento generalizzato dei diritti già maturati. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 71 del 12-05-2026 mpdf-8.pdf 173 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La rinuncia imposta dalla legge come prezzo della conferma

La norma censurata prevedeva che la partecipazione dei magistrati onorari alle procedure di conferma comportasse la rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario pregresso. La Corte, muovendo anche dall’interpretazione amministrativa e difensiva emersa nel giudizio, precisa che l’effetto rinunciativo non discende dalla mera partecipazione, bensì dal superamento della procedura, cioè dalla stabilizzazione nel ruolo ad esaurimento.

È proprio questo automatismo a risultare costituzionalmente problematico. Il magistrato onorario, per accedere alla continuità dell’incarico sino al limite di età previsto, veniva posto dinanzi a un’alternativa rigida: ottenere la conferma, rinunciando alle pretese pregresse, oppure conservare la possibilità di farle valere, rinunciando però alla stabilizzazione. Secondo la Consulta, una simile compressione incide in modo sproporzionato sul diritto alla tutela giurisdizionale, specie quando le pretese riguardano diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Stabilizzazione e diritti UE: due piani che non coincidono

Il passaggio più rilevante della sentenza consiste nella distinzione tra due piani: da un lato, il rimedio all’abuso nella reiterazione dei rapporti a termine; dall’altro, la tutela di diritti autonomi maturati durante il rapporto pregresso.

La stabilizzazione può essere considerata una misura idonea a sanzionare l’abuso dei rapporti a termine e, sotto questo profilo, può anche escludere la necessità di un ulteriore risarcimento per la precarizzazione subita. Tuttavia, essa non può sostituire integralmente il riconoscimento di diritti diversi, quali il diritto alle ferie retribuite e alla tutela previdenziale e assistenziale, ove spettanti secondo il diritto dell’Unione.

La Corte valorizza così la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui la qualifica nazionale di rapporto “onorario” non è decisiva. Occorre verificare, in concreto, se l’attività svolta presenti i caratteri di una prestazione reale ed effettiva, non marginale, remunerata e inserita in un’organizzazione amministrativa. In presenza di tali condizioni, il magistrato onorario può invocare le tutele minime previste dal diritto UE.

3. Nessuna equiparazione ai magistrati togati

La pronuncia è però altrettanto chiara nel delimitare gli effetti della declaratoria. Non viene affermato un diritto dei magistrati onorari al trattamento economico e giuridico dei magistrati professionali. La Corte ribadisce che il pubblico concorso per l’accesso alla magistratura togata costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, collegato all’indipendenza della giurisdizione e all’eguaglianza nell’accesso alle funzioni pubbliche.

Pertanto, ferie, previdenza e assistenza non dovranno essere automaticamente parametrate al trattamento dei magistrati ordinari. La quantificazione dovrà tener conto della natura dell’attività svolta, della sua intensità, della durata, della qualità delle prestazioni e del fatto che, di regola, la magistratura onoraria non presenta carattere esclusivo.

4. Effetti pratici sui giudizi pendenti

La sentenza incide direttamente sul contenzioso in corso. Nei giudizi promossi dai magistrati onorari stabilizzati, l’amministrazione non potrà più opporre, in modo automatico, la rinuncia derivante dal superamento della procedura di conferma per paralizzare le domande relative ai diritti di derivazione europea.

Spetterà al giudice comune accertare, caso per caso, se il rapporto concretamente svolto integri i presupposti richiesti dal diritto UE e, in caso positivo, determinare il contenuto economico delle pretese. La Consulta invita inoltre il legislatore a intervenire per fissare criteri di quantificazione, soprattutto per il periodo anteriore alla riforma del 2017.

5. Una pronuncia di equilibrio

La sentenza n. 71/2026 non apre la strada a una parificazione generalizzata della magistratura onoraria alla magistratura professionale. Segna, piuttosto, un confine netto: la stabilizzazione può chiudere la questione dell’abuso dei rapporti a termine, ma non può cancellare diritti pregressi garantiti dall’ordinamento europeo.

Per i professionisti del diritto, il principio è destinato ad avere rilievo oltre il caso specifico: quando il legislatore offre una misura di regolarizzazione o stabilizzazione, non può subordinare tale beneficio alla rinuncia indistinta a diritti fondamentali o euro-unitari già maturati. La tutela giurisdizionale effettiva resta un limite invalicabile anche per le discipline transitorie e di contenimento del contenzioso.

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