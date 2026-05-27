Il recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali sul caso Garlasco, con il quale l’Autorità ha stigmatizzato la diffusione di conversazioni riservate tra un imputato e il proprio difensore, riaccende un dibattito mai sopito: dove finisce il legittimo diritto di cronaca e dove inizia la violazione della privacy delle persone coinvolte in vicende giudiziarie?

La domanda non riguarda soltanto i limiti dell’attività giornalistica. Tocca, più in profondità, il rapporto tra informazione, dignità della persona e garanzie del giusto processo in un sistema mediatico caratterizzato da una diffusione istantanea, permanente e potenzialmente incontrollabile dei contenuti. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Un conflitto tra diritti fondamentali

La tensione tra libertà di stampa e tutela della vita privata rappresenta uno dei classici problemi di bilanciamento del costituzionalismo contemporaneo. L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, ricomprende il diritto di cronaca quale strumento essenziale di controllo democratico sull’esercizio del potere, compreso quello giudiziario.

Sul versante opposto, gli articoli 2 e 3 della Costituzione presidiano la dignità e l’eguaglianza della persona, mentre l’articolo 15 sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. A ciò si aggiunge la tutela sovranazionale garantita dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il punto di equilibrio tra questi diritti non è rimesso alla discrezionalità assoluta dell’interprete, ma trova precisi criteri elaborati dalla giurisprudenza civile e penale sul diritto di cronaca. La Corte di cassazione, a partire dalla storica elaborazione in materia di diffamazione a mezzo stampa, ha individuato tre condizioni fondamentali di liceità dell’attività informativa:

– verità della notizia;

– interesse pubblico o sociale alla conoscenza del fatto;

– continenza espressiva, intesa come correttezza formale e sostanziale dell’esposizione.

A tali criteri, nel contesto della protezione dei dati personali, si aggiunge quello dell’“essenzialità dell’informazione”, oggi codificato nelle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegate al Codice privacy. Non tutto ciò che è noto, acquisito o astrattamente divulgabile può essere pubblicato: il giornalista deve limitarsi ai dati realmente indispensabili per comprendere la notizia.

È proprio su questo punto che il sistema entra più frequentemente in crisi. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Dalla cronaca giudiziaria alla spettacolarizzazione del processo

La cronaca giudiziaria svolge una funzione democratica imprescindibile. Informare l’opinione pubblica sul funzionamento della giustizia, sulle indagini e sui processi contribuisce alla trasparenza delle istituzioni e alla formazione di una coscienza collettiva informata.

Il problema emerge quando il racconto del procedimento penale smette di essere funzionale alla comprensione dei fatti e si trasforma in una forma di intrattenimento costruita sulla sofferenza altrui, sull’esposizione ossessiva dei dettagli personali e sulla serializzazione emotiva del dolore.

L’espressione utilizzata dal Garante “continua e morbosa spettacolarizzazione” non è casuale. Essa individua una degenerazione dell’attività informativa che la dottrina ha più volte descritto attraverso formule come infotainment giudiziario o crime porn: modelli comunicativi nei quali la rilevanza pubblica del fatto cede progressivamente il passo alla ricerca di audience, engagement e permanenza mediatica.

Le conseguenze non sono soltanto etiche o deontologiche. L’esposizione mediatica incontrollata può incidere concretamente sulla presunzione di innocenza, sulla serenità del giudizio, sulla dignità delle persone coinvolte, sul diritto all’oblio e soprattutto sul reinserimento sociale anche di soggetti successivamente assolti o prosciolti.

Nell’ecosistema digitale, inoltre, il danno assume caratteristiche radicalmente diverse rispetto al passato. La notizia non si esaurisce nel ciclo della stampa quotidiana o del telegiornale: viene indicizzata, condivisa, replicata, decontestualizzata e resa reperibile per anni attraverso motori di ricerca, social network e piattaforme video.

La violazione, in altri termini, tende a diventare permanente.

3. I casi che hanno segnato il dibattito italiano

Diversi casi giudiziari italiani hanno rappresentato momenti emblematici di tensione tra diritto di cronaca e tutela della persona.



Il caso Cogne

Il delitto di Cogne, nel 2002, rappresentò uno dei primi grandi processi mediatici dell’epoca televisiva contemporanea. La vicenda di Annamaria Franzoni venne trasformata in un racconto continuo, alimentato da talk show, interviste, ricostruzioni sceniche e commenti pseudo-investigativi.

Il Garante intervenne già allora richiamando l’attenzione sul rischio che una copertura mediatica così invasiva compromettesse non soltanto la dignità dei soggetti coinvolti, ma anche il corretto svolgimento del procedimento e la tutela dei minori appartenenti al nucleo familiare.



Il caso Meredith Kercher

Nel procedimento relativo all’omicidio di Meredith Kercher, la dimensione internazionale della vicenda amplificò ulteriormente l’esposizione mediatica di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Le dichiarazioni pubbliche degli investigatori, la diffusione di dettagli personali e la costruzione narrativa operata da parte della stampa internazionale contribuirono a creare un vero e proprio processo parallelo mediatico.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Knox c. Italia del 24 gennaio 2019 (ric. n. 76577/13), ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 6 CEDU, sotto il profilo del diritto all’assistenza difensiva e linguistica durante l’interrogatorio relativo all’accusa di calunnia, evidenziando criticità profonde nella gestione investigativa e comunicativa del caso.

Pur non riguardando direttamente il rapporto tra stampa e privacy, la decisione rappresenta un importante richiamo ai rischi che derivano dall’esposizione pubblica anticipata della responsabilità penale.



Il caso Yara Gambirasio

Nel procedimento relativo all’omicidio di Yara Gambirasio, la diffusione mediatica di intercettazioni, dettagli intimi della vita privata dell’imputato e atti investigativi spesso irrilevanti ai fini della comprensione della notizia ha riaperto il dibattito sulla proporzionalità dell’esposizione informativa.

Il problema, in questi casi, non riguarda soltanto la violazione della riservatezza, ma anche l’effetto cumulativo prodotto dalla reiterazione continua di contenuti personali privi di reale interesse pubblico.

4. Il segreto professionale tra avvocato e assistito: un limite costituzionale

Un capitolo autonomo merita la questione delle comunicazioni tra imputato e difensore, tornata centrale proprio nel recente caso Garlasco.

L’articolo 103 del Codice di procedura penale prevede specifiche garanzie a tutela dell’attività difensiva e, al comma 5, vieta le intercettazioni relative alle conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, nonché quelle intercorrenti con i rispettivi assistiti. La ratio della norma è evidente: la riservatezza del rapporto difensivo non tutela soltanto la privacy individuale, ma costituisce una precondizione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Senza la certezza della confidenzialità delle comunicazioni con il proprio avvocato, il diritto di difendersi efficacemente verrebbe inevitabilmente compromesso.

Per questa ragione, la diffusione pubblica di colloqui tra assistito e difensore assume una gravità che trascende la dimensione del trattamento illecito dei dati personali: si tratta di una lesione che investe direttamente le garanzie fondamentali dello Stato di diritto.

Non è casuale che sul punto sia intervenuta anche l’Unione delle Camere penali italiane, evidenziando come la divulgazione di tali contenuti rischi di alterare l’equilibrio costituzionale del processo penale.

5. Il principio di essenzialità dell’informazione

Il principio di essenzialità rappresenta oggi il vero fulcro del bilanciamento tra cronaca e privacy.

Le Regole deontologiche giornalistiche impongono infatti che il trattamento dei dati personali nell’attività informativa avvenga nel rispetto della dignità, della pertinenza e della non eccedenza rispetto allo scopo informativo perseguito.

Ciò significa che non ogni dettaglio processuale è pubblicabile, non ogni intercettazione è divulgabile, non ogni elemento della vita privata possiede interesse pubblico.

La pubblicazione di immagini irrilevanti, conversazioni intime, dettagli sanitari, contenuti familiari o comunicazioni protette dal segreto professionale non può essere giustificata invocando genericamente il diritto di cronaca. Ma l’interesse del pubblico non coincide con la curiosità del pubblico ed è precisamente questa distinzione che spesso tende a dissolversi nei processi mediatici contemporanei.

6. La responsabilità di chi condivide e rilancia contenuti illeciti

Un passaggio particolarmente rilevante del recente intervento del Garante riguarda la responsabilità di chi ripubblica o rilancia contenuti acquisiti illecitamente.

Nel sistema del GDPR e del Codice privacy, infatti, la circostanza che un contenuto sia già “in circolazione” non lo rende automaticamente lecito. La successiva diffusione può integrare un autonomo trattamento di dati personali, suscettibile di violare i principi di liceità, correttezza e minimizzazione.

La questione assume oggi un rilievo enorme nell’ambiente digitale, caratterizzato da:

– replica automatica delle informazioni;

– viralità algoritmica;

– disintermediazione editoriale;

– moltiplicazione dei soggetti diffusori.

Il confine tra attività giornalistica professionale, rilancio social, commento online e produzione di contenuti informativi è sempre più sfumato.

In questo scenario, il richiamo all’articolo 85 GDPR — che impone agli Stati membri di bilanciare protezione dei dati e libertà di espressione — diventa centrale. La libertà di informazione non costituisce un’esenzione assoluta, ma richiede un costante giudizio di proporzionalità.

7. Gli strumenti attuali sono ancora sufficienti?

Resta aperta una questione più ampia: gli strumenti normativi e deontologici oggi disponibili sono ancora adeguati all’attuale ecosistema informativo?

Le Regole deontologiche giornalistiche sono nate in un sistema dominato dalla carta stampata e dalla televisione generalista. Oggi, invece, il ciclo informativo è frammentato, accelerato e governato anche da piattaforme digitali che amplificano contenuti sulla base della loro capacità di generare attenzione.

La pressione competitiva sui tempi di pubblicazione rende sempre più fragile la verifica preventiva della liceità e della pertinenza delle informazioni diffuse.

Da più parti si propongono diverse soluzioni, tra cui un rafforzamento dei meccanismi di notice and takedown, una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme, un ampliamento dei poteri cautelari del Garante ed infine, ma non meno importante, una formazione più rigorosa sui profili deontologici della cronaca giudiziaria.

Ma nessun intervento normativo potrà essere realmente efficace senza una cultura professionale capace di distinguere tra informazione e sfruttamento mediatico del dolore. Perché il problema non riguarda soltanto il rispetto formale delle regole. Riguarda il modo in cui una società sceglie di raccontare la colpa, il sospetto, la sofferenza e il processo. E riguarda, soprattutto, la consapevolezza che il processo mediatico produce spesso effetti irreversibili anche quando quello giudiziario si conclude con un’assoluzione.

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