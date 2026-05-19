La Relazione n. 39/2026 dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione dedica oltre cento pagine all’analisi del decreto sicurezza (d.l. n. 23/2026, convertito nella legge n. 54/2026), offrendo non soltanto una ricognizione tecnica delle novità normative, ma anche una riflessione critica sui profili di compatibilità costituzionale del provvedimento.

Secondo la Suprema Corte, il decreto interviene su materie estremamente eterogenee — armi, manifestazioni pubbliche, stupefacenti, immigrazione, processo penale, ordinamento penitenziario — accomunate soltanto da una nozione molto ampia di “sicurezza pubblica”. È proprio questa impostazione ad aver suscitato, già durante l’iter parlamentare, dubbi sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost., oltre che sulla reale omogeneità del testo normativo.

La Relazione richiama, sul punto, anche i rilievi del Comitato per la legislazione del Senato, che ha evidenziato il rischio di una decretazione d’urgenza “caotica e disorganica”, soprattutto quando utilizzata per introdurre nuove fattispecie incriminatrici e aggravanti. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Nuovi reati, pene più severe e ampliamento delle misure preventive

Il decreto sicurezza segna un ulteriore rafforzamento dell’intervento penale come strumento di controllo sociale. Tra le novità più rilevanti vi è la stretta sul porto di coltelli e strumenti da taglio: alcune condotte, prima contravvenzionali, diventano veri e propri delitti, con pene detentive più elevate e ipotesi di confisca obbligatoria.

Particolarmente significativa è la distinzione introdotta tra coltelli per i quali resta possibile invocare il “giustificato motivo” e strumenti considerati sempre vietati fuori dall’abitazione, come quelli a scatto o camuffati. La Relazione sottolinea le possibili criticità applicative derivanti dal nuovo assetto, soprattutto in relazione alle attività lavorative o ricreative che comportano l’uso di strumenti da taglio.

Sul fronte patrimoniale, il legislatore ha poi introdotto una nuova ipotesi aggravata di furto con destrezza relativa a telefoni cellulari, strumenti informatici, carte elettroniche e beni di rilevante valore economico. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare la tutela del patrimonio digitale e dell’identità personale, ma che comporta anche un importante irrigidimento sanzionatorio e l’estensione della procedibilità d’ufficio.

Ancora più incisiva appare la nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da “gruppo organizzato”, destinata a colpire assalti a banche, ATM e portavalori realizzati con modalità militarizzate. In questi casi trovano applicazione norme tipiche della criminalità organizzata: competenza distrettuale, intercettazioni rafforzate e regime ostativo penitenziario. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Manifestazioni pubbliche, DASPO e poteri di polizia

Un’altra direttrice centrale del decreto riguarda la sicurezza urbana e la gestione dell’ordine pubblico. Viene ampliato il DASPO urbano, si introducono nuove ipotesi di arresto in flagranza differita e si estendono i poteri di perquisizione della polizia durante manifestazioni pubbliche.

La Relazione evidenzia anche la previsione di forme di accompagnamento coattivo fino a dodici ore per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per il regolare svolgimento delle manifestazioni. Sul piano pratico, tali misure pongono delicati problemi di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela delle libertà costituzionali, in particolare la libertà personale e il diritto di riunione.

Non meno rilevante è la possibilità di disporre il sequestro preventivo di contenuti online e profili social, mediante ordini rivolti a piattaforme, hosting provider e motori di ricerca. Una misura che apre scenari nuovi nel rapporto tra procedimento penale, libertà di espressione e responsabilità degli intermediari digitali.

3. Il nodo costituzionale al centro del dibattito

La parte forse più significativa della Relazione è quella dedicata alle criticità sistematiche del decreto. La Cassazione richiama apertamente le perplessità emerse in sede parlamentare circa l’uso dello strumento del decreto-legge per introdurre interventi strutturali di diritto penale sostanziale e processuale.

Secondo il Massimario, il continuo ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale rischia di compromettere i principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto, oltre a favorire una legislazione frammentaria e fortemente emergenziale.

Il documento non esprime giudizi definitivi di illegittimità, ma evidenzia come molte disposizioni possano diventare terreno di futuro contenzioso costituzionale, soprattutto laddove incidono in modo significativo sulle libertà individuali e ampliano il ricorso alla sanzione penale come risposta privilegiata a fenomeni sociali complessi.

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