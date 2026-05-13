3. La decisione: proporzionalità della pena e valore della riparazione del danno



La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata, e reputate infondate le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – riteneva come la censura, concernente la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., fosse fondata.

In particolare, i giudici di legittimità costituzionale, dopo avere richiamato il quadro della giurisprudenza costituzionale che era intervenuta, già molteplici volte, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, esaminavamo la questione inerente il divieto di prevalenza della circostanza attenuante comune della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.

Orbene, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto come si trattasse della prima ipotesi contemplata dall’art. 62, numero 6), cod. pen. che considera quale diminuente «l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni», evidenziandosi al contempo che sempre il medesimo art. 62, numero 6), cod. pen. aggiunge a tale previsione altre due attenuanti, distinte e alternative rispetto alla precedente: «l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», nonché «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati»; previsione, quest’ultima, aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Chiarito ciò, la Consulta rilevava per di più che la collocazione topografica della diminuente di cui alla prima parte dell’art. 62, numero 6), cod. pen. a latere di altre due attenuanti che valorizzano condotte collaborative del reo, agevola l’individuazione della ratio della fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, osservandosi contestualmente che l’attenuante in parola mira a favorire e a incoraggiare un comportamento cooperativo del reo vòlto a rimuovere, prima del giudizio penale, tutti gli effetti pregiudizievoli del reato suscettibili di riparazione sul piano civilistico visto che tale norma si raccorda, in via sistematica, all’art. 185 cod. pen., il quale stabilisce, al primo comma, che «[o]gni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili» e, al secondo comma, che «[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

La fattispecie costitutiva dell’attenuante presuppone, per la Corte costituzionale, pertanto, che – per effetto di un adempimento integrale e antecedente al giudizio penale (sull’esclusione di adempimenti parziali o rateali, si menzionava: Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenza 14 gennaio-13 marzo 2026, n. 9810; Sezione settima penale, ordinanza 25 novembre 2025-9 gennaio 2026, n. 739; Sezione seconda penale, sentenza 12 febbraio-12 marzo 2021, n. 9877) – abbia luogo l’estinzione sia dell’obbligazione restitutoria, ove possibile, sia di quella risarcitoria, riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenze 1 ottobre-30 dicembre 2024, n. 47606; 28 marzo-26 aprile 2024, n. 17346; Sezione terza penale, sentenza 27 aprile-23 novembre 2023, n. 47018).

Precisato ciò, quanto alla natura dell’attenuante in esame, si notava come la medesima Consulta abbia già in passato evidenziato che l’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. dà «preminente risalto […] alla figura della persona offesa e all’esigenza che il pregiudizio da questa subìto a causa del comportamento criminoso del colpevole sia interamente ristorato».

In particolare, si ritenne che alla diminuente debba riconoscersi un «carattere essenzialmente oggettivo», anche al fine di evitare una «arbitraria svalutazione dell’istituto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile […], istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione degli imperativi contenuti nell’art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 138 del 1998), facendosene conseguire da ciò che, in linea con quanto previsto dall’art. 185 cod. pen., è stato ritenuto che la suddetta diminuente sia applicabile «anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio», da soggetti civilmente responsabili, diversi dal reo, poiché ciò favorisce da parte di quest’ultimo «un intervento sollecitatorio presso l’ente assicuratore» (sentenza n. 138 del 1998).

Oltre a ciò, la Corte costituzionale faceva altresì presente come la giurisprudenza di legittimità, successiva a tale pronuncia, abbia visto in alcuni casi sostenere che «l’attenuante del risarcimento del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo» (Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, sentenza 7 febbraio-16 maggio 2024, n. 19608; nello stesso senso, Sezione terza penale, sentenze 20 ottobre-11 novembre 2022, n. 42928 e 15 luglio 2021-28 settembre 2021, n. 35632), fermo restando che si denotava, al contempo, come non fossero mancate, specie di recente, anche ricostruzioni che, facendo perno sull’esigenza che l’intervento risarcitorio debba essere «riferibile all’imputato» (sentenza n. 138 del 1998), richiedono, oltre alla riparazione integrale del danno, che esso sia comunque riconducibile alla volontà del reo (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 18 giugno-29 settembre 2025, n. 32174; Sezioni unite penali, sentenza 22 gennaio-11 febbraio 2009, n. 5941), anche quale «prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento […] e, quindi, della sua minore pericolosità sociale» (Corte di Cassazione, Sezione terza penale, sentenza 18 settembre 2025-23 gennaio 2026, n. 2701, nonché sentenza 8 luglio-16 settembre 2005, n. 33724).

Ebbene, a fronte di siffatto quadro ermeneutico, per la Consulta, occorreva anzitutto ribadire, nel solco di quanto già postulato dalla stessa Corte costituzionale in subiecta materia, che la natura oggettiva della diminuente della riparazione integrale del danno presuppone, in ogni caso, un’attività da parte dell’autore del reato che, anche nel caso dell’adempimento da parte del terzo civilmente responsabile, è tenuto comunque ad attivarsi nei confronti di quest’ultimo dato che la ratio dell’attenuante risiede in una condotta collaborativa dell’autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l’effetto della tempestiva riparazione integrale del danno, sì da rendere «ex post meno grave la vulnerazione dell’ordine giuridico provocata dal reato» (sentenza n. 138 del 1998) dal momento che la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato prima del giudizio penale riduce, oggettivamente, sia pure a posteriori, l’offesa cagionata dal reato al bene giuridico protetto.

Del resto, per il Giudice delle leggi, considerato che tale ricostruzione della diminuente non impedisce, in pari tempo, di inferire dal tipo di condotta tenuta in concreto dal reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale, di conseguenza, non è da escludere che, in sede di calcolo proporzionale dell’incidenza della circostanza sulla pena (art. 65, secondo comma, cod. pen.) e nella valutazione in concreto del bilanciamento di circostanze eterogenee (art. 69 cod. pen.), oggetto dell’odierno giudizio, il giudice possa attribuire rilevanza anche a eventuali segni di una resipiscenza dell’autore del reato.

Ordunque, così rievocati i caratteri dell’attenuante della riparazione integrale del danno, per i giudici di legittimità costituzionale, plurime sono le ragioni che inducono a ritenere lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena il divieto previsto, rispetto a essa, dall’art. 69, quarto comma, cod. pen..

In particolare, poiché la riparazione integrale del danno determina, sia pure a posteriori, una riduzione dell’oggettiva offensività del reato, vietare sempre e in astratto il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice non possa valorizzare adeguatamente la diminuente anche in quelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato, va da sé che, operandosi in tal modo, si attribuirebbe un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato «alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale» (sentenza n. 141 del 2023).

Ebbene, per la Corte, una simile conseguenza del meccanismo preclusivo, insito nella norma censurata, incide, del resto, anche sulla finalità rieducativa, chiamata a dare adeguato risalto a condotte che tendono, almeno in parte, a ricomporre la rottura con l’ordinamento giuridico insita nella commissione di un reato, nel senso che inibire al giudice di accertare in concreto la prevalenza di tale diminuente sull’aggravante della recidiva reiterata equivale a impedire a una disposizione che ha la chiara finalità di incentivare un comportamento virtuoso di dispiegare appieno i propri effetti (sentenza n. 74 del 2016), atteso che questo «scoraggia […la] scelta collaborativa» del reo (sentenza n. 201 del 2023) e indebolisce in maniera significativa il favor che il legislatore ha inteso creare rispetto alla su evocata condotta (in tal senso, sentenza n. 56 del 2025).

Tale rilievo assume dunque, per la Consulta, un significato ancora più pregnante nel quadro di un ordinamento giuridico – come quello attuale – che, in relazione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione, è giunto finanche a valorizzare condotte riparatorie ai fini della stessa estinzione del reato (art. 162-ter cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»).

Da ultimo, posto che nel valutare in concreto il bilanciamento di circostanze il giudice può dare rilievo al tipo di condotta collaborativa tenuta dal reo nel riparare integralmente il danno e, quindi, a eventuali indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale dell’autore del reato, da ciò se ne fa discendere un’ulteriore ragione, la quale rende evidente l’esigenza di superare il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, nel senso che, se è vero che quest’ultima è focalizzata sul comportamento del reo tenuto prima del compimento dell’illecito, in quanto indice di un’insensibilità alla deterrenza penale, non si può però escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente che, nel guardare al comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell’illecito, potrebbe in concreto evidenziare un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.

In definitiva, per la Corte costituzionale, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria.

Escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata lede, dunque, per la Corte, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017).

Per queste ragioni, quindi, il Giudice delle leggi giungeva alla conclusione secondo la quale l’art. 69, quarto comma, cod. pen. deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., fermo restando l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.